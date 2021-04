Ce sentiment de confusion est au cœur du film de Florian Zeller (nominé pour six Oscars dont celui du meilleur film), qui raconte l’histoire d’un homme atteint de démence en plongeant le public dans son expérience.

Celles-ci peuvent sembler anodines dans le drame domestique «The Father», mais lorsqu’elles changent d’une scène à l’autre, elles déséquilibrent à la fois le personnage principal du film, Anthony (Anthony Hopkins), et le spectateur.

Dans «Anatomie d’une scène», nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui entrent dans la réalisation de scènes clés de leurs films. Voir les nouveaux épisodes de la série les vendredis. Vous pouvez aussi regardez notre collection de plus de 150 vidéos sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube .

Il a dit qu’il voulait que le film, qui était basé sur sa pièce, soit « non seulement une histoire, mais une expérience, l’expérience de ce que cela pourrait signifier de tout perdre, y compris vos propres repères en tant que spectateur. »

«Ce que j’ai essayé de faire dans ‘The Father’, c’est de mettre le public dans une position unique», a déclaré le réalisateur Florian Zeller, «comme s’il était, en quelque sorte, dans la tête du personnage principal. Et en tant que spectateur, nous devons remettre en question tout ce que nous voyons. »

Dans cette séquence de petit-déjeuner, Olivia Colman joue la fille d’Anthony et elle lui parle de l’arrivée imminente d’un soignant qu’il avait rencontré dans une scène précédente et qui a ensuite été joué par Imogen Poots. Mais quand cette femme arrive, une autre actrice, Olivia Williams, la joue.

Regardez « The Father » sur demande et dans les théâtres.

Inscrivez-vous à la newsletter Movies Update et obtenez un tour d’horizon des critiques, des nouvelles, des choix des critiques et plus encore.