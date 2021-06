Comment Anthony Bourdain est-il mort ?

ANTHONY Bourdain a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Paris, choquant sa légion de fans à travers le monde.

Le chef et auteur américain a été découvert par un ami proche le matin du 8 juin en France. Voici ce que nous savons du chef tant aimé…

2 Anthony Bourdain discute du documentaire Jeremiah Tower en 2017 Crédit : Getty – Contributeur

Quelle est la cause du décès d’Anthony Bourdain ?

Anthony Bourdain a été retrouvé mort à la suite d’un suicide présumé.

La personnalité populaire de la télévision américaine – qui travaillait pour CNN depuis 2013 – est décédée dans un suicide apparent dans une chambre d’hôtel à Strasbourg, en France.

L’ami proche de Bourdain et collègue chef Eric Ripert l’a trouvé insensible dans sa chambre.

Il travaillait sur un épisode de son émission CNN Parts Unknown, qui diffuse actuellement sa 11e saison.

Un procureur français a déclaré que le lendemain de la découverte de Bourdain, il n’y avait aucune preuve d’acte criminel dans sa mort.

Christian de Rocquigny a ajouté qu’il ne semblait pas y avoir beaucoup de planification dans le suicide de la personnalité de la télévision.

Il a déclaré: « Il n’y a aucun élément qui nous fait soupçonner que quelqu’un est entré dans la pièce à tout moment. »

2 Anthony avec son ami Eric Ripert, qui l’a trouvé inconscient le 8 juin 2018 Crédit : Getty Images – Getty

Quel âge avait le chef de Parts Unknown ?

Bourdain avait 61 ans et s’apprêtait à fêter son anniversaire le 25 juin.

CNN a rendu hommage à ses « histoires remarquables » dans un communiqué qui disait : « C’est avec une tristesse extraordinaire que nous pouvons confirmer le décès de notre ami et collègue, Anthony Bourdain.

« Son amour de la grande aventure, des nouveaux amis, de la bonne nourriture et des boissons et des histoires remarquables du monde ont fait de lui un conteur unique.

« Ses talents n’ont jamais cessé de nous étonner et il nous manquera beaucoup. Nos pensées et nos prières accompagnent sa fille et sa famille en cette période incroyablement difficile. »

Quelle était sa valeur nette ?

Anthony Bourdain valait 11,95 millions de livres sterling (16 millions de dollars) en 2018.

Malgré ses millions, Bourdain a déjà partagé un repas de 4,40 £ avec Barack Obama.

Bourdain, animateur de l’émission gastronomique et de voyage primée aux Emmy Parts Unknown, est devenu célèbre en 2000.

Son livre Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly a révélé un exposé du monde de la haute cuisine.

Avant sa mort, Bourdain tenait à se débarrasser de son image de « mauvais garçon », qu’il a acquise pour son utilisation de références sexuelles dans l’émission télévisée à succès No Reservations.

Aimant travailler sur Parts Unknown, le chef extraordinaire a confié au Globe and Mail en avril 2018 : « Je ne suis pas un chef. Je ne suis pas mauvais. Et je ne suis pas un garçon. »

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler le Samaritains au 116123.