Comment “Anonymous” et d’autres groupes de piratage aident les manifestations en Iran

Jakub Porzycki | Nurphoto via Getty Images

Le ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNBC. Lundi, le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a prononcé ses premières remarques publiques sur les manifestations, soutenant la police et blâmant les troubles sur “l’ingérence étrangère” des États-Unis et d’Israël.

Des témoins oculaires disent qu’Amini a été battu par la police. Les autorités iraniennes ont nié tout acte répréhensible et affirment qu’Amini est décédé d’une crise cardiaque.

Des milliers de pirates amateurs se sont organisés en ligne pour orchestrer des cyberattaques contre des responsables et des institutions iraniens, ainsi que pour partager des conseils sur la façon de contourner les restrictions d’accès à Internet en utilisant des outils de protection de la vie privée.

Des groupes anonymes et d’autres groupes de piratage mondiaux sont engagés dans une cyberattaque à plusieurs volets contre l’Iran, se joignant au combat avec des manifestants sur le terrain pour résister aux lois strictes du pays sur le hijab.

Le 25 septembre, Anonymous, le collectif hacktiviste international, a affirmé avoir pénétré par effraction dans la base de données du Parlement iranien, obtenant les informations personnelles des législateurs.

Un compte YouTube prétendant être affilié au groupe a déclaré que l’assemblée iranienne avait été piratée.

“Le parlement iranien soutient le dictateur alors qu’il devrait soutenir le peuple, nous publions donc les informations personnelles de chacun d’eux”, ont-ils déclaré, leur voix altérée d’une manière typique du cybergang.

Sur l’application de messagerie Telegram, Atlas Intelligence Group, un autre groupe de piratage, affirme avoir divulgué des numéros de téléphone et des adresses e-mail de responsables et de célébrités iraniens, une tactique connue sous le nom de “doxing”.

Il a également proposé de vendre des données de localisation apparentes sur le Corps des gardiens de la révolution islamique, une branche des forces armées iraniennes, selon Check Point, qui a documenté les efforts des hacktivistes en Iran.

Des groupes affiliés anonymes affirment avoir également publié des données censées provenir de divers services gouvernementaux, ministères et agences – ainsi que d’une université – et revendiqué la responsabilité de piratages de la présidence iranienne, de la banque centrale et des médias d’État.

Bien qu’il soit difficile de vérifier les affirmations des pirates, les experts en cybersécurité ont déclaré avoir vu de nombreux signes de perturbation de l’Iran par des pirates justiciers.

“Nous avons observé quelques indications de sites Web gouvernementaux mis hors ligne par des pirates”, a déclaré Liad Mizrachi, expert en sécurité chez Check Point Research, à CNBC. “Nous avons principalement constaté que cela se faisait par le biais d’attaques par déni de service distribué (DDoS).”

Lors d’une attaque DDoS, les pirates surchargent un site Web avec une grande quantité de trafic pour le rendre inaccessible.

“Mandiant peut confirmer que plusieurs des services qui auraient été interrompus ont été hors ligne à différents moments et, dans certains cas, restent indisponibles”, a déclaré à CNBC Emiel Haeghebaert, analyste des renseignements sur les menaces à la société de cybersécurité.

“Dans l’ensemble, ces opérations DDoS et de doxing pourraient ajouter à la pression exercée sur le gouvernement iranien pour qu’il poursuive des changements de politique”, a-t-il déclaré.

Concernant l’implication d’Anonymous, Haeghebaert a noté qu’elle était “conforme à l’activité” précédemment attribuée aux affiliés de l’organisation. Plus tôt cette année, Anonyme a lancé une série de cyberattaques contre des entités russes en réponse à l’invasion non provoquée de l’Ukraine par Moscou.