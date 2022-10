Comment annuler Amazon Prime en 2021 : sur le bureau et l’application

Il y a un grand nombre d’avantages à s’inscrire à Amazon Premier, et des milliers de nouveaux clients s’abonnent pour profiter d’événements comme le Black Friday, le plus grand événement shopping de l’année qui doit démarrer dans quelques semaines. En plus de la livraison gratuite, vous aurez accès aux meilleures offres du Black Friday avant les non-abonnés, s’inscrire à l’essai gratuit une évidence.

Cependant, si vous oubliez d’annuler avant la fin de l’essai, vous serez facturé 14,99 $ / 8,99 £ par mois. Voici ce qu’il faut faire si vous souhaitez vous désabonner de Prime ou simplement conserver Prime Video.

Comment annuler Prime sur mobile

Sur Android, ouvrez l’application Amazon Shopping et cliquez sur l’icône du menu hamburger en bas à droite. Cliquer sur Votre compte alors Adhésion principale. Sur iPhone, appuyez sur le Icône de profilrobinet Votre compte et alors Adhésion principale.

Cliquez ensuite sur Gérer l’adhésion et alors Mettre fin à l’adhésion. Amazon essaiera de vous inciter à rester, mais faites défiler jusqu’au bas de la page.

En bas de la page, cliquez sur l’option Je ne veux pas mes avantagesqui confirmera l’annulation.

Comment annuler Prime sur ordinateur

Se connecter à

Amazone et Survolez Compte et listes et cliquez sur Votre compte.

Cliquer sur ‘Prime – Afficher les avantages et les paramètres de paiement‘

Cliquer sur Gérer l’adhésion.

Cliquer sur Mettre fin à l’adhésion

Amazon essaiera de vous inciter à rester membre, mais si vous êtes sûr de vouloir annuler, cliquez sur “Je ne veux pas de mes avantages” en bas, au centre, de la page.

Si vous avez payé Prime mais que vous n’avez utilisé aucun de ses avantages, vous pouvez demander un remboursement.

Comment vérifier si vous êtes abonné à Amazon Prime

Vous pensez peut-être que vous n’êtes pas inscrit à Prime, mais l’approche d’Amazon signifie qu’elle a peut-être échappé à votre radar. De nombreux clients involontaires d’Amazon Prime se sont plaints qu’ils n’avaient aucune idée qu’ils étaient inscrits et qu’ils avaient déjà été facturés.

Tout d’abord, vérifiez votre carte de crédit ou vos relevés bancaires pour voir si Amazon vous a facturé 139 $/95 £ pour l’abonnement annuel Prime, ou 14,99 $/8,99 £ par mois (si vous avez souscrit au forfait mensuel).

Vous pouvez également vérifier si vous avez un compte Amazon Prime en vous connectant à Votre compte sur le site Web d’Amazon. Cliquez sur vos paramètres de gestion Prime comme ci-dessus. La page suivante devrait vous indiquer si vous êtes abonné au service. Si tel est le cas, vous pouvez annuler votre adhésion sur-le-champ.

Lorsque vous vous inscrivez à Amazon Prime, votre abonnement est configuré pour se renouveler automatiquement chaque année. Vous pouvez désactiver ce renouvellement automatique à tout moment, même pendant une période d’essai gratuite.

Comment changer un abonnement Amazon Prime en Prime Video

Vous pouvez également annuler Prime et continuer avec Prime Video.

Auparavant, Amazon vous permettait de régler cela directement dans les paramètres de gestion de votre abonnement Prime (comme indiqué ci-dessous), mais maintenant, le seul moyen est d’annuler votre compte Prime, puis de vous inscrire à nouveau séparément pour Prime Video, ce qui coûte 8,99 $ / 5,99 £ par mois.

Pour vous inscrire à Prime Video seul, rendez-vous sur Page d’inscription Prime et cliquez sur “Voir plus de plans” sous le bouton “Démarrez votre essai gratuit de 30 jours”.

Choisissez Prime Video dans les options pour continuer.

Comment obtenir un remboursement Amazon Prime

Les membres payants qui n’ont pas passé de commande Amazon Prime sont éligibles pour un remboursement complet. Lorsque vous annulez un abonnement Prime payant, vous pouvez recevoir automatiquement un remboursement.

Vous pouvez également demander un remboursement en visitant amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us ( lien américain ici) et en faisant votre demande par téléphone, e-mail ou chat en ligne.

