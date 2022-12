Comment Angela Lansbury et Stephen Sondheim sont apparus dans la suite de “Knives Out”

On voit Blanc se détendre dans sa baignoire en jouant au jeu vidéo multijoueur Parmi nous avec une équipe de célébrités en ligne qui comprend Natasha Lyonne et Kareem Abdul-Jabbar.

Il y a bien sûr les A-listers qui peuplent le casting principal, dont Daniel Craig, Janelle Monaé, Edward Norton et d’autres. Et il y a les apparitions éphémères et non annoncées de visages célèbres comme Ethan Hawke, Serena Williams et Yo-Yo Ma qui fonctionnent comme des gags visuels à tir rapide.

Bien que l’affection de Johnson pour Sondheim ne ressorte pas immédiatement de son curriculum vitae – les crédits du cinéaste incluent “Star Wars: The Last Jedi” et le thriller de voyage dans le temps “Looper” – Johnson a grandi en tant que fan de théâtre musical et a inclus un cri- à Sondheim dans l’original “Knives Out”: une scène de Craig perdu dans ses pensées alors qu’il chante avec “Losing My Mind”, de la comédie musicale de Sondheim “Follies”.

C’est une occasion douce-amère pour leurs fans, un groupe qui comprend Rian Johnson, l’écrivain et réalisateur de “Glass Onion” et créateur de la série “Knives Out”. Comme Johnson l’a expliqué dans une récente interview vidéo, il voulait que les camées de Sondheim et Lansbury soient un hommage à deux de ses artistes préférés – et lui donnent une excuse pour interagir avec ces grands noms de la culture dont il n’aurait peut-être pas croisé autrement.

Les deux stars sont décédées depuis la fin des travaux sur “Glass Onion” – Sondheim en novembre 2021 à 91 ans et Lansbury en octobre dernier à 96 ans – et le film pourrait bien être la dernière apparition à l’écran pour chacun d’eux.

Les deux autres membres du groupe de jeu éclectique de Blanc sont Stephen Sondheim, le célèbre compositeur de comédies musicales comme “Company”, “Into the Woods” et “A Little Night Music”, et Angela Lansbury, l’actrice de théâtre et de cinéma décorée de “The Manchurian Candidat », « La Belle et la Bête » et « Meurtre, elle a écrit ».

Sondheim était aussi un amoureux de jeux de mots, jeux et mots croisés, et il aimait orchestrer des soirées meurtre-mystère avec son ami Anthony Perkins. Lui et Perkins ont écrit le scénario du polar de 1973 “The Last of Sheila”, qui mettait en vedette James Coburn, Dyan Cannon, Raquel Welch et Ian McShane, et que Johnson a fièrement cité comme source d’inspiration pour ses films “Knives Out”.

Les liens de Sondheim avec le genre mystérieux sont encore plus profonds : sa seule production non musicale à Broadway était la pièce “Getting Away With Murder”, qu’il a écrite avec George Furth et qui a duré un peu plus d’un mois en 1996. Dans une interview avec le New York Times Cette année-là, il raconta comment Laurence Olivier lui avait dit qu’il avait utilisé Sondheim comme modèle pour l’auteur mystérieux passionné de jeux qu’il avait joué dans le film “Sleuth” de 1972. (Dans la même interview, Anthony Shaffer, l’auteur de “Sleuth”, a démenti une rumeur de longue date selon laquelle il l’avait initialement intitulée “Qui a peur de Stephen Sondheim ?”)

Grâce à son amour des comédies musicales de Sondheim, Johnson a été présenté à Angela Lansbury, qui a joué Mme Lovett dans la production originale de Broadway de “Sweeney Todd”, ainsi qu’une version filmée qui a joué fréquemment à la télévision de Johnson. Autrement dit, lorsque Johnson n’était pas collé à “Murder, She Wrote”, la série confortable de CBS qui présentait Lansbury dans le rôle de l’auteur de résolution de crimes Jessica Fletcher. Pour les enfants des années 1980, cette émission “était en fait assez essentielle pour installer un amour des polars et des mystères du meurtre dans tous nos cerveaux”, a déclaré Johnson, qui a également glissé quelques secondes d’un épisode “Murder, She Wrote” doublé en espagnol. dans l’original “Knives Out”.

Ram Bergman, le partenaire producteur de Johnson, a déclaré que les camées de Sondheim et Lansbury avaient été enregistrées lors du montage de “Glass Onion”, alors que lui et Johnson tentaient de les joindre, travaillant sur toutes les relations qu’ils avaient.

Dans le cas de Sondheim, Bergman a déclaré : « Je ne savais pas trop comment l’atteindre. Mais ensuite, j’ai eu un appel avec Bryan Lourd, notre agent, et c’est arrivé d’une manière ou d’une autre. J’ai dit, nous aimerions vraiment que Stephen fasse ça. Et je le jure, cinq minutes plus tard, il m’a envoyé un mail : il va le faire.

Bergman a ajouté: “Rian était au paradis et j’étais au paradis parce que je savais à quel point il comptait pour Rian.”

Sondheim a effectué sa contribution lors d’un appel Zoom enregistré. Dans cette conversation, Johnson a déclaré: «Je lui ai mentionné que nous essayions d’obtenir Angela Lansbury. Et il a dit : ‘Oh, Angie, je suis ami avec elle. Dis-lui que je le fais. Elle le fera.’