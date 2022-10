Comment Angela Lansbury a obtenu son rôle emblématique de “Murder, She Wrote”: “J’ai été immédiatement prise par Jessica”

La regrettée Angela Lansbury a récolté plus de 110 crédits d’actrice au cours de ses sept décennies dans l’industrie, et l’un de ses rôles les plus emblématiques et les plus appréciés était celui de Jessica Fletcher dans “Murder, She Wrote”.

Cependant, elle a failli ne pas avoir le rôle. Dans une interview de 1984 avec PERSONNESl’actrice légendaire a révélé que le showrunner Peter S. Fischer avait à l’origine quelqu’un d’autre en tête pour le rôle.

“Peter Fischer l’avait initialement écrit pour Jean Stapleton, mais elle venait de perdre son mari et ne voulait rien faire”, a déclaré l’actrice au point de vente.

Lansbury continuerait finalement à jouer l’écrivain mystérieux et détective amateur emblématique de la série CBS pour sa série de 12 saisons, de 1984 à 1996.

ANGELA LANSBURY, STAR DE “MURDER, SHE WROTE” ET ACTRICE LÉGENDAIRE DE HOLLYWOOD, MORT À 96 ANS

“Quand je l’ai lu, j’ai senti que le scénario de Peter aurait pu être écrit pour moi. D’ailleurs, il y a si peu de rôles décents pour les femmes à la télévision, et j’ai tout de suite été prise par Jessica”, poursuit Lansbury à l’époque.

Avant de décrocher son rôle principal, Lansbury était principalement connue pour son travail sur scène.

“Il n’y avait rien d’excitant pour moi à Broadway en ce moment”, se souvient Lansbury. “Dans la même semaine, on m’a envoyé deux scénarios télévisés. L’un était une comédie de situation de Norman Lear et l’autre était le pilote de deux heures pour” Murder, She Wrote “.”

Lansbury a révélé au point de vente qu’elle était attirée par le personnage de Jessica Fletcher parce qu’elle était une femme d’âge moyen qui était “un être vital et intelligent”.

Tout au long des 12 années de la série, Lansbury a été nominé pour 10 Golden Globes et 12 Emmy Awards, remportant quatre Golden Globes.

Lansbury est décédé mardi à l’âge de 96 ans.