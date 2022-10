Comment Angela Lansbury a aidé sa fille Deirdre Shaw à échapper à Charles Manson

Dame Angela Lansbury est peut-être mieux connue pour sa voix magnifique et les rôles enchanteurs qu’elle a joués, mais elle est également décédée après avoir été un parent farouchement protecteur, éloignant sa fille du tristement célèbre meurtrier et chef de secte Charles Manson.

Dans une interview franche avec le Daily Mail de 2014, Lansbury, décédée mardi à l’âge de 96 ans, a partagé que sa fille Deirdre Shaw s’était impliquée avec la mauvaise foule :

“Cela me fait mal de le dire mais, à un moment donné, Deidre était avec une foule dirigée par Charles Manson. Elle était l’un des nombreux jeunes qui le connaissaient – et ils étaient fascinés. C’était un personnage extraordinaire, charismatique à bien des égards, aucun doute à ce sujet.”

Lansbury a révélé que sa fille et son fils Anthony avaient expérimenté la drogue.

“Certes, je ne doute pas que nous aurions perdu l’un ou les deux s’ils n’avaient pas été transférés dans un milieu complètement différent”, a-t-elle révélé.

“Cela a commencé avec le cannabis mais est passé à l’héroïne. Il y avait des factions dans les collines au-dessus de Malibu qui se consacraient à des poursuites mortelles”, a déclaré Lansbury à propos des habitudes de ses enfants.

Une fois qu’elle a découvert à quel point les activités étaient néfastes, elle a révélé: “‘J’ai dit à [husband] Peter, ‘Nous devons partir.’ Alors on a levé les bâtons et on a déménagé la famille dans une maison que j’ai trouvée dans le comté de Cork. J’ai été attirée par l’Irlande parce que c’était le lieu de naissance de ma mère et c’était aussi un endroit où mes enfants ne seraient plus exposés à de mauvaises influences.”

“Anthony a rapidement abandonné ses mauvaises habitudes. Il a fallu à Deidre… un peu plus de temps mais elle s’est finalement mariée et elle et son mari vivent maintenant à Los Angeles, où ils dirigent leur propre restaurant italien”, a déclaré l’actrice au point de vente britannique. .

Lansbury a révélé: “Cela me remplit d’effroi”, en réfléchissant à ce qui aurait pu arriver à ses enfants si elle n’avait pas initié le déménagement en Irlande. « Peter et moi n’avions aucune idée de ce qui s’était passé. Mais nous n’avions aucune expérience de la drogue. Nous ne savions pas ce que signifiait trouver une pipe dans un tiroir. Pourquoi le ferions-nous ? Je ne savais pas non plus comment les aider. Il n’y avait pas non plus d’experts à l’époque qui pouvaient conseiller les parents d’enfants de bonnes familles qui consommaient et parfois surdosaient de la drogue. C’était comme une épidémie.

Les enfants de Lansbury ont écrit mardi dans un communiqué qu'”en plus de ses trois enfants, Anthony, Deirdre et David, elle laisse dans le deuil trois petits-enfants, Peter, Katherine et Ian, ainsi que cinq arrière-petits-enfants et son frère, le producteur Edgar Lansbury.”

Des funérailles privées auront lieu à une date à déterminer.