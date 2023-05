La bêta 2 pour Android 14 a été lancée cette semaine pour les téléphones Pixel et une poignée d’appareils d’autres OEM. Cela devrait être une version relativement stable du prochain système d’exploitation Android, nous aimerions donc avoir un peu de commentaires de tous ceux qui l’ont déjà lancé.

Jetant un coup d’œil sur le Web, en particulier sur reddit, nous voyons beaucoup de réactions mitigées jusqu’à présent. Alors que certains prétendent que la bêta 2 est nettement plus stable, d’autres n’ont pas autant de chance. Les utilisateurs réclament des correctifs pour la réception des cellules et une meilleure autonomie de la batterie, tandis que d’autres personnes disent que la réception est toujours très mauvaise et que leurs appareils continuent de se verrouiller de manière aléatoire.

Il peut y avoir une quantité incroyable de facteurs qui jouent dans ces expériences, donc ce qui se passe pour une personne peut ne pas l’être pour d’autres. L’objectif final est que tout le monde ait une expérience relativement positive, il semble donc que Google ait encore un peu de travail à faire.

Mais assez parlé des randoms sur reddit. Nous voulons en savoir plus sur vous, nos lecteurs. Comment Android 14 Beta 2 vous traite-t-il ?