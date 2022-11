Comment Amy Childs a gardé sa grossesse secrète, des astuces astucieuses d’insta aux vêtements amples

La star de TOWIE, Amy Childs, 32 ans, a révélé qu’elle et son petit ami Billy Delbosq, 39 ans, attendaient leurs premiers bébés ensemble.

Amy, qui attend des jumeaux, est déjà maman de Polly, cinq ans, et de Ritchie, quatre ans, issus de relations précédentes.

La star a utilisé une variété de trucs pour dissimuler sa grossesse – y compris des photos de derrière

La star aux cheveux flamboyants a révélé la nouvelle passionnante à OK! magazine, en disant: “Je suis toujours sous le choc.”

Et elle a réussi à garder sa grossesse secrète, avant de révéler la nouvelle passionnante.

La favorite de la télé-réalité a caché la nouvelle de plusieurs façons, notamment en prenant des photos de dos dans le but de cacher sa bosse.

Il y a quelques jours à peine, Amy a partagé une belle photo avec ses enfants alors qu’elle regardait le coucher de soleil et que seul son dos était visible.

Elle n’a également partagé que des photos à partir de la taille, dont une récente lors d’un dîner avec Billy.

Pendant les vacances, le couple adoré a partagé une photo à la table du dîner tout en publiant une photo “rare” d’eux-mêmes ensemble, et encore une fois, Amy a caché sa bosse.

La star a également opté pour des vêtements amples ces derniers temps, dans le but de garder sa bosse cachée.

Elle a partagé un selfie miroir plus tôt ce mois-ci avec sa fille et Billy, et a opté pour une grande chemise blanche et une veste surdimensionnée pour compléter le look.





Amy a également utilisé des photos de retour pour permettre à sa grossesse de passer inaperçue.

Elle a posé pour un cliché avec la mère de la co-star Jordan Brook en octobre, qui était un retour d’un épisode de Towie’s 30e série.

Parlant de sa grossesse, Amy a déclaré : « Je vous promets maintenant que je ne voulais plus d’enfants. Quand j’ai rencontré Bill, je me suis dit : ‘Tu sais quoi, j’en aurai un de plus.’ Nous sommes tellement excités – ça va être absolument incroyable.

Et s’ouvrant sur la découverte de la nouvelle choc, elle a déclaré: “Ce fut une énorme surprise. Même en apprenant que j’étais enceinte et en apprenant la nouvelle, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer.

Cela survient alors qu’Amy et son homme Billy ont déclenché des rumeurs de fiançailles après être partis en vacances.

La reine du vajazzle a gardé sa main gauche hors de portée alors qu’elle profitait des vacances en famille à Protarus, à Chypre, la semaine dernière.

Amy a également partagé des clichés à partir de la taille

Une autre astuce utilisée par la star était de publier des photos de retour

Amy a parfois opté pour des vêtements amples dans le but de garder sa bosse cachée