Comment Ample apporte l’échange de batterie aux États-Unis

Ample, basée à San Francisco, a introduit l’échange de batteries de véhicules électriques aux États-Unis. La société était en mode furtif pendant sept ans avant de lancer récemment avec cinq stations d’échange dans la région de la baie. Les chauffeurs Uber de la région sont les premiers clients d’Ample.

Le concept n’est pas nouveau. Une start-up appelée Better Place a lancé une société d’échange de véhicules électriques et de batteries après avoir levé 850 millions de dollars en capital-risque, mais elle a finalement fait faillite en 2013. Tesla a également fait une démonstration de l’échange de batteries en 2013, mais n’a ouvert qu’une seule station pendant environ un an. Elon Musk a déclaré que les propriétaires de Tesla ne s’y intéressaient pas.

L’échange de batterie est déjà courant en Chine. Le constructeur de véhicules électriques Nio, par exemple, prévoit de doubler son réseau de stations d’échange à 500 cette année et prévoit d’ouvrir des stations en Norvège dans le cadre de son expansion en Europe.

Ample a une approche différente, avec des batteries modulaires et une concentration sur les flottes. CNBC a eu un aperçu de son siège social et de son usine de batteries à San Francisco pour savoir comment l’entreprise envisage d’introduire l’échange de batteries dans le courant dominant.