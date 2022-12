Comment améliorer votre santé mentale en 2023

Cette année n’a peut-être pas été la mer de calme que vous espériez après le tumulte de 2020 et 2021. La pandémie s’est poursuivie ; la guerre a éclaté en Europe; nous avons connu des catastrophes naturelles et des pénuries inquiétantes ; et plus de virus ont attisé les peurs. Mais 2022 a aussi été une année d’apprentissage et de découverte.

Chez Well, nous avons trouvé de nouvelles stratégies pour combattre le stress dans nos vies et renforcer la résilience psychologique. Voici quelques-unes de nos meilleures histoires de santé mentale de l’année – remplies de conseils essentiels pour vous introduire en 2023.

1. Faites attention aux signes physiques d’épuisement professionnel.

De l’insomnie à la fatigue en passant par les maux de tête, les maux d’estomac et les changements d’appétit, votre corps peut vous dire que vous êtes épuisé de plusieurs façons. Et bien que le « burnout » ne soit pas un diagnostic médical formel, a rapporté Melinda Wenner Moyer, cela ne signifie pas que vous devez ignorer ses symptômes. Selon les experts, la résolution de l’épuisement professionnel peut prendre plus que des bains moussants et des tasses de thé, alors envisagez de consulter un fournisseur de soins de santé ou un professionnel de la santé mentale pour déterminer l’origine du problème.