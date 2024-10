comment améliorer un joyau architectural

La Lew House est un rêve californien, avec des lignes basses et épurées, des pièces vitrées menant à des terrasses vertigineuses et une piscine reflétant le ciel bleu dur. C’est aussi une sorte de mirage.

Cette villa située sur les collines de West Hollywood a été conçue par Richard Neutra (1892-1970), l’architecte moderniste austro-américain dont la maison Kaufmann à Palm Springs, à plus de 160 kilomètres de là, est l’incarnation du glamour américain du XXe siècle. Le Kaufmann a été commandé par un millionnaire des grands magasins ; c’était le lieu de tournage de la photographie « Poolside Gossip » de Slim Aaron en 1970, une image déterminante de la richesse et des excès du XXe siècle ; et appartenait autrefois à Barry Manilow. La Lew House, en revanche, a été conçue en 1958 comme une maison modeste, sans piscine, destinée à un client au budget serré. La Lew House d’aujourd’hui, très agrandie et luxueusement rénovée, se compose principalement d’ajouts et de rénovations du 21e siècle par son propriétaire, le producteur de films Stokely Chaffin. Le résultat, dit-elle, est « plus Neutra que Neutra ».

Une maison conçue par un architecte de renom peut être une joie de vivre et un bon investissement (Chaffin a acheté la Lew House en 1999 alors que, dit-elle, ses propriétaires avaient du mal à la vendre et que les maisons du milieu du XXe siècle étaient souvent mal aimées). . Mais à mesure que les matériaux se détériorent, que la technologie évolue et que les modes de vie familiaux changent, la modernisation de ces maisons peut s’avérer difficile. Faites les choses correctement et vous rendrez hommage à l’architecte d’origine, conserverez un certain esprit et, espérons-le, augmenterez la valeur d’une maison. Si vous vous trompez, vous risquez de vous retrouver avec le monstre de Frankenstein.

Une photographie de Lew House en 1959 par Julius Shulman, faisant partie d’une série utilisée comme référence pour les rénovations par le cabinet d’architectes Marmol Radziner © L’Institut de recherche Getty

« Ce n’est pas une tâche facile. Il faut autant, sinon plus, de créativité et d’ingéniosité pour adapter une structure existante [than to build a new one]», déclare Muyiwa Oki, président du Royal Institute of British Architects, l’organisme professionnel du Royaume-Uni. L’objectif, dit Oki, devrait être de compléter et d’améliorer les fonctionnalités plutôt que de les dominer. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement, surtout si une maison a été mal gérée par ses précédents propriétaires ?

Chaque fois que nous restaurons un élément, c’était comme si la maison expirait.

Lorsque Chaffin a acheté Lew House, celle-ci avait été détruite par « des gens qui ne la comprenaient pas », dit-elle. « Ils avaient des volets de plantation et s’étaient débarrassés des choses que Neutra avait faites. » Les murs avaient été modifiés et les conceptions de rampes de Neutra avaient été remplacées. Chaffin avait besoin de plus d’espace (« Je voulais des enfants et un chien ») mais aussi de rester proche de l’intention de Neutra. Elle a engagé Marmol Radziner, un cabinet d’architectes qui avait déjà travaillé sur les maisons Neutra, pour réaliser des ajouts qui suivaient le plus fidèlement possible l’original. « Chaque fois que nous restaurons un élément, c’était comme si la maison expirait », dit-elle.

Les architectes ont travaillé en partie à partir d’une série de plans précis photographies dans les archives de Neutra, prises en 1959 par Julius Shulman. Chaffin est fier de réinstaller une fenêtre donnant sur l’abri d’auto en porte-à-faux. Selon elle, l’objectif était en partie de permettre aux habitants de la maison des années 1950 d’admirer leur précieux moteur illuminé la nuit comme une divinité domestique. «Nous avons rouvert cette fenêtre et cela nous a semblé tout à fait correct», explique Chaffin.

Lew House aujourd’hui ; le propriétaire, le producteur de films Stokely Chaffin, a ajouté un étage entier d’espace habitable Chaffin décrit désormais la maison comme « plus Neutra que Neutra »

Depuis la rue, la maison semble aussi légère et transparente qu’à l’époque de Neutra. Il semble également qu’il soit de la même taille. Mais Chaffin a ajouté un étage entier d’espace habitable, en partie en convertissant des zones redondantes telles que d’anciennes salles d’équipement et une piscine – un travail qui a duré 14 ans en trois étapes (les projets ultérieurs ont été réalisés par l’architecte Bobby Rees de Rees Studio). Elle a même ajouté une cheminée « pour améliorer la neutralité » parce que l’architecte a inclus des foyers dans plusieurs de ses conceptions, bien que le chauffage soit à peine nécessaire dans le sud de la Californie.

Sans conseils, elle dit que certains de ses goûts auraient conduit à des erreurs. «J’avais 29 ans et mon instinct était d’aller en boîte de nuit», dit-elle. « Comptoirs éclairés. Mais j’ai lancé l’idée devant Leo [Marmol, of Marmol Radziner] et il a dit, ce n’est pas acceptable. J’ai eu le bon sens de lui faire confiance.

La Lew House compte désormais quatre chambres au lieu d’une, quatre salles de bains, deux cuisines et trois salons. Mais cela ressemble toujours à un Neutra à l’intérieur. Chaffin s’est efforcée de faire référence au style qu’elle a observé dans les plus grandes maisons de l’architecte sans dominer son design. « L’empreinte originale n’a jamais changé », dit-elle.

Neutra est décédé près de 30 ans avant que Chaffin ne commence les modifications de la Lew House. Mais que se passe-t-il lorsque vous acquérez l’œuvre d’un architecte vivant ?

Au Royaume-Uni, l’architecte Gianni Botsford a été invité par un client à envisager une modeste remise victorienne au nord de Londres avec une extension en 1968 par la société Foster Associates de Norman Foster. Il s’agissait d’un projet de début de carrière avec ce qui allait devenir des motifs et des matériaux typiques de Foster, tels que des murs en béton brut, des poutres métalliques en treillis, un platelage métallique et un mur de verre. Certaines seront répétées des décennies plus tard dans les bâtiments les plus reconnaissables de Foster, de la Hearst Tower à Manhattan au Reichstag à Berlin.

Reciprocal House, dans le nord de Londres, s’appuie sur une extension de 1968 réalisée par la société Foster Associates de Norman Foster. © Schnepp Renou

« [The extension] a été construit à faible coût, probablement avec des matériaux provenant probablement des marchands de construction locaux », explique Botsford. « Mais c’est une présence puissante. Tous très différents de la remise, qui n’avait pas du tout l’ambition de l’extension Foster.

Botsford et son client ont envisagé de conserver la remise. Finalement, ils l’ont démoli et ont construit Reciprocal House, une nouvelle maison familiale plus grande surplombant des arbres matures. Mais ils ont conservé l’extension Foster, laissant sa simplicité devenir une référence pour le nouvel espace : aluminium, murs en béton, vitrages à grande portée. « Nous avons beaucoup travaillé sur l’arrangement réciproque : une palette limitée, du calme, de la franchise. Notre objectif était de compléter, pas de copier », explique Botsford.

« Je n’aime jamais le mot style », ajoute-t-il. « Cela ne m’intéresse pas du tout, et je ne pense pas que ce soit ce que Foster essayait de faire. [with the extension]. Il s’agit de volume, de rapport à la nature et de construire de manière simple avec des matériaux standards.

À Reciprocal House, l’architecte Gianni Botsford a créé une nouvelle maison familiale pour compléter l’extension originale de Foster. © Schnepp Renou « Nous avons travaillé dur sur l’arrangement réciproque : une palette limitée, du calme, de la franchise », explique Botsford. © Schnepp Renou

Avant le début des travaux, le client de Botsford a écrit à Foster pour lui demander son avis sur le projet. « Il a répondu en disant que nous étions libres de faire ce que nous pensions être juste, mais que nous devions conserver l’esprit de sociabilité et une relation avec la nature », explique Botsford. « Peu d’architectes auraient cette attitude. Ils diraient : « gardez-le exactement tel que je l’ai construit ». Mais Foster a toujours été axé sur l’évolution. Les choses changent, les exigences changent et redonner vie au site de manière responsable est une bonne chose.

La Lew House et la Reciprocal House ont toutes deux exigé des recherches, parcourant des photographies et des documents anciens et en élaborant des plans morphologiques pour tracer les ajouts et les itérations passés.

« Nous parlons de l’intelligence du design », explique Chris Dyson, un architecte britannique spécialisé dans la rénovation résidentielle. « Sans cela, vous devinez et vous ne pouvez expliquer en termes rationnels à aucune autorité de planification pourquoi votre approche est meilleure qu’une autre. Cela vous donne de la substance et du raisonnement.

Au Royaume-Uni, les modifications apportées aux maisons classées nécessitent généralement une évaluation patrimoniale. Même si elle n’est pas répertoriée, comprendre l’histoire d’une maison est utile, explique Dyson. « Cela permet à votre travail d’être audacieux, plutôt qu’arrogant et autoritaire. »

Hexagon House, au nord de Londres, a été conçue dans les années 1960 par l’architecte Leonard Michaels et récemment rénovée par Chris Dyson Architects. © David Churchill

Dyson a récemment modernisé l’Hexagon House, une villa du nord de Londres conçue dans les années 1960 par l’architecte Leonard Michaels, qui appartenait autrefois à Terry Jones des Monty Python. Initialement un espace sombre qui avait été subdivisé au fil des ans, Dyson a reconfiguré le plan d’étage et ajouté un espace de vie supplémentaire dans le garage et le sous-sol, tout en améliorant la luminosité avec des lucarnes, des fenêtres améliorées et des matériaux plus légers.

Dyson commence actuellement à planifier des rénovations au 57-58 Lincoln’s Inn Fields, face à la plus grande place publique de Londres, aménagée au XVIIe siècle. Actuellement bureaux juridiques, les maisons ont d’abord été conçues par Inigo Jones comme un seul manoir. Avec le consultant en patrimoine Daniel Cummins, Dyson a découvert que le manoir avait été subdivisé vers 1794 par Sir John Soane, architecte de la Banque d’Angleterre. Son ancienne maison se trouve de l’autre côté de la place.

«Il existe même un escalier elliptique Soane-ian», explique Dyson. « C’était un talent suprême, il a réalisé de nombreux projets, mais cela est moins connu. »

À Hexagon House, Dyson a ajouté un espace de vie supplémentaire et amélioré la luminosité grâce à des lucarnes, des fenêtres améliorées et des matériaux plus légers. © David Churchill

Mais les traces du travail de Soane, comme celle-ci, constituent une exception. Dyson affirme que tous les travaux des grands architectes ne perdurent pas. « Le temps est un grand test, non seulement physiquement mais aussi intellectuellement, en termes de qualité et si une maison a une signification culturelle ou non », dit-il. « Il n’est pas nécessaire de tout préserver. »

Chaffin a quitté la Lew House lorsque sa situation a changé, mais elle en est toujours propriétaire. C’est maintenant une location de vacances répertoriée auprès de Boutique Homes. «Cette maison me manque de tout mon cœur», dit-elle. « C’est tellement connecté, tellement ouvert. Une maison familiale qui ne ressemble pas à une maison familiale vue de la rue.

Que conseillerait-elle à quiconque aurait la chance de tomber sur un Neutra négligé aujourd’hui ? «À moins que vous ne souhaitiez obtenir un doctorat sur l’histoire de votre maison, embauchez les meilleures personnes que vous pouvez vous permettre», dit-elle. « Et faites-leur confiance, car ils en savent plus que vous. »

