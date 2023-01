Comment améliorer les performances de jeu de Windows 11

Si vous ne voulez pas acheter de console ou si vous préférez l’expérience de jeu sur PC, vous aurez probablement besoin d’un appareil exécutant Windows. Apple n’a pas encore adopté le jeu sur macOS, tandis que la plupart des titres AAA ne fonctionneront pas sur Chrome OS.

Windows 10 offre une expérience de jeu solide et sera pris en charge jusqu’en octobre 2025, mais Microsoft a spécifiquement annoncé Windows 11 comme un excellent système d’exploitation pour les jeux.

Ce dernier ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouverez pas sur Windows 10, mais vous pouvez prendre quelques mesures supplémentaires pour tirer le meilleur parti de vos jeux sur Windows 11. Voici tout ce que vous devez savoir.

Activer le HDR automatique

Le HDR automatique est une fonctionnalité disponible uniquement sur Windows 11 (et les consoles Xbox), ajoutant une plage dynamique élevée (HDR) à tous les jeux, y compris ceux qui ne le prennent pas en charge.

Essentiellement, cela signifie que vous obtenez une image plus lumineuse et des couleurs plus éclatantes que la plage dynamique standard (SDR), ce qui devrait permettre une expérience de jeu plus immersive. Le seul problème est que vous aurez besoin d’un moniteur compatible HDR – cela vaut la peine de vérifier si vous n’êtes pas sûr.

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Affichage, puis faites défiler vers le bas et choisissez “HDR”. De là, vous devriez voir un écran qui ressemble à celui ci-dessous.

Anyron Copeman / Fonderie

Choisissez votre écran dans le menu déroulant (si vous en avez plusieurs connectés), puis vérifiez sous “Capacités d’affichage” si “Utiliser HDR” est pris en charge. Si la réponse est oui, assurez-vous que les bascules pour « Utiliser HDR » et « HDR automatique » sont définies sur les positions activées.

Activer les paramètres graphiques par défaut

Les graphismes jouent un rôle énorme dans les performances de jeu, et il existe des paramètres utiles qui aident à maximiser cela. Les deux sont disponibles via Paramètres > Affichage > Graphiques > Modifier les paramètres graphiques par défaut.

Le premier est lorsque vous jouez à des jeux fenêtrés (par opposition au plein écran), ce qui entraînerait généralement une latence accrue et certaines fonctionnalités restreintes. L’activation des “optimisations pour les jeux fenêtrés” devrait améliorer cela.

Anyron Copeman / Fonderie

Si vous voyez plus d’options dépendra des spécifications de votre appareil.

Sur les écrans qui peuvent ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement (généralement entre 60 et 120 Hz ou plus), il y aura une bascule pour “Taux de rafraîchissement variable”. Pour les appareils dotés de GPU discrets tels qu’AMD ou Nvidia, vous verrez “Planification GPU accélérée par le matériel”. Cela vaut la peine d’activer les deux.

Activer le mode jeu

Saviez-vous que tous les appareils Windows 11 ont un “mode jeu” ? Chaque fois que vous lancez un jeu, cela empêchera Windows Update de s’exécuter en arrière-plan et vous aidera à obtenir une fréquence d’images plus stable.

Il est souvent activé par défaut, mais rendez-vous dans Paramètres > Jeux > Mode Jeu pour vous en assurer.

Anyron Copeman / Fonderie

Utiliser la barre de jeu Xbox

Une fois que vous avez lancé un titre, la Xbox Game Bar préinstallée est un outil utile. Il offre un accès rapide aux outils de capture et de partage d’écran, ainsi qu’à l’intégration de Spotify et à la messagerie avec des amis Xbox.

Anyron Copeman / Fonderie

Vous pouvez l’ouvrir comme n’importe quelle autre application, mais le raccourci Windows Key + G vaut la peine d’être connu lorsque vous êtes dans un jeu.

Tous les principaux fabricants de puces mettent régulièrement à jour les pilotes de leurs processeurs et GPU pour que tout fonctionne correctement. Les pilotes obsolètes ne présentent généralement pas de gros risques pour la sécurité, mais ils signifient que certains jeux plus récents ne seront pas entièrement pris en charge.

Les mises à jour seront généralement livrées via Windows Update comme les autres, mais cela vaut également la peine de vérifier manuellement. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis cliquez avec le bouton droit sur n’importe quel pilote pertinent et choisissez “Mettre à jour le pilote”.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ou si cela s’avère être très compliqué, un logiciel tiers tel que le Driver Booster gratuit d’IObit peut vérifier et effectuer toutes les mises à jour pour vous.

Gérer le fichier d’échange Windows

Sur les appareils dotés d’une RAM limitée (généralement 4 Go ou moins), Windows 11 s’appuie souvent sur une mémoire virtuelle supplémentaire appelée “fichier d’échange”. Cela occupe environ 10 Go du disque dur ou du SSD, ce qui évite les problèmes sur les appareils d’entrée de gamme.

Mais si vous avez régulièrement de la RAM à revendre (même pendant le jeu), désactiver ou réduire la taille du fichier d’échange peut améliorer les performances et ralentir l’usure de votre SSD. Pour le savoir, consultez la section “Mémoire” de l’application Gestionnaire des tâches lors de l’exécution de votre application ou de votre jeu le plus exigeant.

Anyron Copeman / Fonderie

Si vous êtes sûr d’avoir une capacité supplémentaire, accédez à Paramètres > Système > À propos et choisissez « Paramètres système avancés » dans la section « Liens associés ».

Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l’onglet ‘Avancé’, puis ‘Paramètres…’ dans la section Performances. Choisissez à nouveau l’onglet avancé, puis “Modifier…” dans la section Mémoire virtuelle.

Décochez la case à côté de “Gérer automatiquement la taille du fichier d’échange pour tous les lecteurs”, puis choisissez une “Taille personnalisée” en Mo ou sélectionnez “Aucun fichier d’échange”. Cliquez sur “OK” sur les deux écrans, puis redémarrez pour appliquer les modifications.

Anyron Copeman / Fonderie

Après ce changement, surveillez les jeux pour tout problème et ajustez les paramètres du fichier d’échange si vous rencontrez des problèmes.

Mise à niveau des composants internes

Les deux dernières étapes sont totalement facultatives et impliquent d’apporter des modifications au matériel plutôt qu’à Windows 11 lui-même.

La mise à niveau de votre CPU, GPU, RAM et/ou SSD peut avoir un effet significatif sur les performances de jeu, il vaut donc la peine de vous familiariser avec le processus – à condition que vous disposiez d’un PC de bureau.

La situation est beaucoup plus compliquée sur un portable gamer, où la mise à niveau des composants n’est pas recommandée (même si c’est possible). Dans la plupart des cas, l’ouverture d’un ordinateur portable annulera la garantie et rien ne garantit qu’il fonctionnera à nouveau à moins que vous ne sachiez ce que vous faites.

Essayez l’overclocking

L’overclocking mérite également d’être considéré. Il peut augmenter la vitesse d’horloge du CPU et du GPU au-dessus de ce dont ils sont normalement capables, augmentant ainsi les performances globales. Les goûts de MSI et Gigabyte fournissent leurs propres outils d’overclocking, qui fonctionnent à la fois pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Cependant, un mot d’avertissement : l’overclocking peut souvent conduire à une stabilité réduite, alors soyez prudent.

