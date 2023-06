Comment améliorer le Wi-Fi dans votre jardin

Les routeurs modernes sont assez bons pour remplir votre maison d’une connexion Internet sans fil. La plupart des gens savent comment réparer les zones mortes en mettant à niveau leur routeur ou, mieux encore, en choisissant plutôt un système Wi-Fi maillé.

Mais qu’en est-il de l’extérieur ? De nombreux appareils ont encore besoin d’une connexion à l’extérieur, tels que les caméras de sécurité, les lumières intelligentes, les sonnettes et simplement votre téléphone ou votre tablette lorsque vous souhaitez l’utiliser dans le jardin. Même les barbecues et autres gadgets d’extérieur commencent à être équipés du Wi-Fi, ce qui signifie qu’il y a un besoin encore plus grand d’un bon Wi-Fi en plein air.

Depuis que vous lisez ceci, vous savez déjà que les murs de votre maison sont une barrière Wi-Fi assez efficace, c’est pourquoi vous ne pouvez pas vous connecter dans votre jardin. Et bien que les signaux puissent pénétrer le verre sans trop de problème, il y a toujours le problème que la force du signal s’affaiblit à mesure que vous vous éloignez de votre routeur.

Cela peut être ennuyeux si les pages Web se chargent lentement ou si Netflix est constamment mis en mémoire tampon, mais cela devient un problème majeur si vous souhaitez travailler dans une dépendance telle qu’un garage ou un bureau de jardin.

Ici, nous vous expliquerons les options disponibles et ce que cela pourrait vous coûter. Si vous avez de la chance et que vous pouvez repositionner votre routeur, cela peut ne rien coûter du tout, mais dans la plupart des cas, vous devrez investir dans du matériel pour faire le travail.

Freebie – Repositionnez votre routeur

Dans la plupart des foyers, un seul routeur haut débit fournit votre signal Wi-Fi. Mais c’est une box souvent cachée, ce qui peut sérieusement gêner son Wi-Fi.

Dans un monde idéal, un seul routeur serait positionné au centre de votre maison. Si vous avez deux étages, cela veut dire le plus près possible du plafond de l’étage inférieur pour améliorer la réception à l’étage.

Puisque nous parlons d’un meilleur signal à l’extérieur, vous devez placer votre routeur aussi près que possible de l’endroit où vous avez besoin d’Internet dans le jardin.

De nombreux routeurs ont des antennes internes, comme celle illustrée ci-dessus, ce qui signifie qu’il n’y a rien à régler : il devrait produire un signal à 360 °, mais vous pouvez essayer de placer l’appareil face au mur (ou à la fenêtre) et voir si cela aide à booster le signal à l’extérieur.

D’autres routeurs ont des antennes externes qui peuvent être orientées dans différentes directions. Encore une fois, les faire face à votre jardin peut améliorer considérablement les choses s’ils sont conçus pour être directionnels.

1 – Adaptateurs CPL

Il s’agit de l’option la plus rapide, la plus simple et probablement la plus rentable pour la plupart des gens, mais elle repose sur l’alimentation secteur là où vous souhaitez obtenir une connexion Wi-Fi.

Toute prise devra être dans une position où l’adaptateur CPL ne peut pas être mouillé, ce qui signifie que cette option est la meilleure pour ceux qui veulent une connexion Internet fiable dans un garage ou un hangar.

Les adaptateurs CPL transforment les câbles électriques en câbles réseau, vous en branchez donc un à côté de votre routeur et l’autre dans une prise où vous avez besoin du Wi-Fi. Il est crucial de noter que les adaptateurs CPL standard (tels que ceux de Netgear illustrés ci-dessous) n’ont pas de Wi-Fi, vous devez donc acheter un kit où l’une des prises a le Wi-Fi intégré, comme TP-Link. TROUSSE TL-WPA8631P (107,99 $ / 89,99 £).

Net Gear

L’inconvénient des courants porteurs en ligne est qu’ils peuvent être relativement lents. Théoriquement, le kit TP-Link offre 1500 Mbps, mais en réalité, vous pourriez obtenir 40 Mbps ou même moins. C’est parce que la ligne électrique ne semble pas aimer les longues distances de câble secteur, comme celle qui va de votre maison à un salon de jardin.

Vous pouvez obtenir de meilleures performances, mais cela dépend beaucoup de l’âge, de la qualité et de la longueur du câblage secteur, ainsi que de la capacité du kit CPL.

Ce type de vitesse peut cependant convenir, car il est assez rapide pour un travail général. Vous avez besoin d’environ 5 Mbps pour un appel vidéo de qualité de base, mais si vous voulez une vitesse plus élevée pour télécharger ou télécharger des fichiers volumineux, vous devrez peut-être opter pour une méthode alternative.

2 – Acheter une antenne Wi-Fi extérieure

Si vous n’avez pas d’électricité à l’extérieur, une autre option consiste à acheter une antenne Wi-Fi extérieure. Ceux-ci se déclinent en deux variétés. Le premier type se visse directement sur votre routeur à la place de l’une de ses antennes normales, mais vous devez vérifier votre routeur pour voir s’il en a des amovibles ou non. La plupart ne le font pas, donc cette astuce ne sera d’aucune utilité.

Si vous avez un routeur approprié, voici quelques antennes extérieures que vous pouvez acheter sur Amazonqui coûtent aussi peu que 15 $ / 12 £.

Il existe cependant un autre moyen : une antenne Wi-Fi USB externe. Ce n’est pourtant pas tout à fait la même chose. Il est conçu pour être connecté à un appareil distant tel qu’un ordinateur portable. Vous pouvez le monter sur le mur de votre salon de jardin – ou garage – face à votre maison et il devrait pouvoir capter le signal faible provenant de votre routeur. Ils sont plus chers, à partir de 40 $ / 30 £.

Lien TP

Une troisième option ici est un routeur Wi-Fi externe tel que le TP-Link Déco X50 Extérieur (au-dessus de). Il coûte 129,99 $ / 109,99 £ et peut être monté sur un poteau ou un mur. Bien qu’il fasse partie de la gamme Wi-Fi maillé X50 de TP-Link, vous n’êtes pas obligé de l’utiliser avec le système X50. Vous pouvez le connecter à votre routeur habituel avec un câble Ethernet et obtenir le même effet. Il devrait fournir une connexion Wi-Fi puissante à des distances de 200 à 300 pieds (60 à 90 mètres) – peut-être plus s’il y a peu d’obstacles.

3 – Achetez un répéteur Wi-Fi ou un kit Wi-Fi maillé

Si vous ne pouvez pas déplacer votre routeur plus près de l’endroit où vous souhaitez un signal extérieur, un répéteur Wi-Fi est une autre option.

Ils ne coûtent pas cher – moins qu’une paire d’adaptateurs CPL – et peuvent donner un coup de pouce à votre Wi-Fi pour que vous puissiez vous connecter dans votre jardin.

Jim Martin / Fonderie

Il y a cependant un inconvénient : la façon dont les prolongateurs fonctionnent est de prendre le signal de votre routeur et de le rediffuser, ce qui signifie qu’ils doivent utiliser la moitié de leur vitesse pour recevoir le signal et l’autre moitié pour le diffuser, donc ils ne sont pas les plus rapides choix ici.

Cependant, comme la ligne électrique, la vitesse que vous obtenez peut être suffisante. Le principal problème est qu’il n’est pas possible de dire exactement quelle couverture extérieure vous obtiendrez d’un répéteur : ils devraient convenir si vous n’avez besoin que d’un signal Wi-Fi à proximité de votre maison (disons dans un rayon de 20 à 30 pieds) , mais peut ne pas vous donner une connexion Internet à l’intérieur d’une dépendance plus éloignée.

Si votre dépendance est alimentée par le secteur et qu’elle n’est pas trop loin de votre maison, vous pouvez essayer de brancher un prolongateur dans cette dépendance et voir si vous pouvez obtenir un signal suffisamment fort de votre routeur.

S’il se trouve à plus de 30 pieds de votre maison, il y a de fortes chances que le signal ne soit pas assez bon pour un prolongateur.

C’est une situation similaire avec les kits Wi-Fi maillés. Vous pouvez en savoir plus sur le Wi-Fi maillé dans notre tour d’horizon des meilleurs systèmes, mais il suffit de dire que ces systèmes multi-routeurs ont tendance à être placés assez près les uns des autres – nous parlons de distances similaires aux extensions Wi-Fi – donc il est peu probable que vous obteniez un signal suffisamment bon pour qu’ils fonctionnent correctement si votre garage / cabanon / salon de jardin est à plus de 30 pieds de votre maison.

4 – Exécutez Ethernet à l’ancienne

La façon dont cet écrivain a surmonté la portée relativement courte des routeurs Wi-Fi domestiques dans le passé consiste à utiliser des câbles Ethernet, en les faisant passer du routeur principal de la maison à un salon de jardin à plus de 200 pieds. C’est aussi assez bon marché à faire, surtout si vous êtes heureux de les installer vous-même.

Le câble lui-même est livré sur une bobine et est disponible en longueurs allant jusqu’à 100 m (300 pieds). Vous souhaitez acheter un câble conçu pour une utilisation en extérieur et rechercher spécifiquement un câble conçu pour un « enfouissement direct ». N’essayez pas, quoi que vous fassiez, d’économiser de l’argent en obtenant l’Ethernet intérieur. Sans revêtement en PVC robuste, il se détériorera rapidement au soleil et n’a pas les fils de cuivre solides nécessaires pour le terminer sur une plaque frontale.

Kenable

Vous pouvez acheter des câbles extérieurs prêts à l’emploi avec des prises Ethernet à chaque extrémité, mais vous devrez percer un trou beaucoup plus grand dans le mur que si vous faites passer un câble Ethernet fin. De plus, l’outil spécial requis pour installer les connecteurs RJ-45 peut être acheté à moindre coût et n’est pas difficile à utiliser. Pour une finition plus professionnelle, cependant, vous devez installer des plaques murales Ethernet au lieu d’installer des connecteurs RJ45. Ils sont bon marché, faciles à installer et seulement un peu plus difficiles à câbler.

Jim Martin / Fonderie

Quoi que vous choisissiez, optez pour Cat 6 ou supérieur afin qu’il soit à l’épreuve du temps.

Une fois votre câble installé, vous disposerez d’une connexion internet ultra-rapide dans votre dépendance. Pour obtenir le Wi-Fi, vous aurez besoin d’un deuxième routeur (en mode point d’accès ou « pont ») ou, mieux encore, d’un système Wi-Fi maillé prenant en charge le backhaul filaire.

Cela signifie simplement que vous pouvez connecter les routeurs à l’aide d’un câble Ethernet au lieu du Wi-Fi.

La beauté de cette méthode est que vous aurez un réseau Wi-Fi transparent que vos appareils pourront utiliser, que vous soyez dans votre maison ou dans votre dépendance.

5 – Acheter un système point à point

Un système Wi-Fi point à point (PtP) fait exactement ce qu’il dit et est conçu pour être un pont sans fil entre, par exemple, une maison et un salon de jardin.

Cependant, ils ne sont pas vraiment destinés aux consommateurs et ce sont les types d’appareils que vous trouverez des entreprises proposant d’installer professionnellement pour vous. Et c’est bien si l’argent n’est pas un objet.

Les appareils eux-mêmes vont de relativement abordables à très chers. Vous pouvez les récupérer pour aussi peu que 40 $ / 30 £ chacun, bien que ce soit pour un modèle 802.11n de base qui n’offriront pas des vitesses très rapides. De nombreuses marques fabriquent ces appareils dits « CPE », notamment TP-Link et Ubiquiti.

Lien TP

Un modèle plus rapide, plus puissant et plus robuste pourrait coûter entre 250 $ et 1000 $ / 200 £ à 800 £, donc le prix peut vraiment monter pour une paire, et cela vaut la peine de considérer que vous obtiendrez une connexion plus rapide et potentiellement plus fiable en faire passer des câbles Ethernet dans votre jardin.

Selon le modèle que vous achetez, vous n’en aurez peut-être besoin que d’un seul, car ils sont conçus pour être montés à l’extérieur et sont directionnels, vous pouvez donc les pointer vers le routeur de votre maison et – potentiellement – obtenir un signal fort pour les appareils de votre dépendance.

Ils fonctionneront mieux – et donneront la meilleure portée – si vous en avez une paire et que vous en connectez une à votre routeur, et que l’autre lui fait face depuis votre dépendance, à nouveau connectée à un deuxième routeur ou point d’accès pour fournir cette connexion Internet aux appareils. dans votre dépendance.

Généralement, ils fonctionnent en utilisant Power-over-Ethernet (PoE), ce qui n’est pas quelque chose pour lequel de nombreuses maisons sont configurées, donc nécessitent généralement du matériel supplémentaire et c’est une autre raison pour laquelle ils sont le type d’appareil que vous voudriez avoir installé par un pro.

Certaines unités PtP sont livrées avec des adaptateurs secteur PoE qui simplifient considérablement le travail du bricoleur. Si vous n’allez pas faire appel à des pros, assurez-vous de faire vos recherches et de comprendre exactement de quel kit vous avez besoin pour que tout fonctionne.

J’espère que vous comprenez maintenant toutes les options disponibles pour obtenir une meilleure connexion Internet dans votre jardin, dont la plupart ne coûtent pas trop cher et sont faciles à installer vous-même.

