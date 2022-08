Comment améliorer la santé cardiaque après Covid

Conservation de l’énergie

Si vous ressentez des poussées de symptômes après tout type d’effort, un thérapeute peut vous recommander de gérer vos niveaux d’activité quotidiens ou de tenir un journal pour aider à anticiper les activités qui peuvent être trop épuisantes mentalement ou physiquement. Cette technique d’auto-rythme, souvent utilisée par les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique (également connu sous le nom d’encéphalomyélite myalgique, ou ME/SFC), suppose que les gens ont un quota d’énergie qu’ils peuvent dépenser chaque jour. Ainsi, de petites tâches, comme prendre une douche ou s’habiller, peuvent consommer moins d’énergie, tandis que passer l’aspirateur ou marcher jusqu’au bout de l’allée peut drainer leur énergie beaucoup plus rapidement, entraînant ce qu’on appelle un malaise post-effort.

Conserver l’énergie tout au long de la journée peut aider à réduire la fatigue post-Covid pendant que les patients se rétablissent, a déclaré Mme Ridgway. “C’est un peu une approche de traitement différente de celle de beaucoup d’autres thérapies physiques, mais nous voulons vraiment nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour responsabiliser ces patients.”

Exercices d’aérobie assis et de musculation

Les médecins et les thérapeutes conviennent que les personnes atteintes de longue durée de Covid doivent reprendre l’exercice à un rythme très lent, souvent en commençant par réapprendre le conditionnement aérobie de base et en faisant de la musculation couchée avant de passer à des mouvements verticaux plus intenses. Cela peut impliquer d’essayer d’activer votre tronc en position couchée ou latérale, d’effectuer des exercices d’équilibre ou de faire du cardio assis sur un vélo couché ou un rameur. Un fournisseur de soins de santé surveillera probablement votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle et votre taux d’oxygène pendant que vous effectuez ces exercices et s’assurera que vous ne présentez pas de battements cardiaques saccadés ou tout autre symptôme cardiovasculaire, a déclaré le Dr Titano.

Marche et autres exercices aérobies debout

Finalement, vous vous sentirez peut-être à l’aise d’essayer un vélo elliptique ou de marcher sur un tapis roulant. Votre médecin ou votre physiothérapeute peut également vous demander de compter vos pas ou d’essayer de monter les escaliers de votre domicile un certain nombre de fois par jour. L’un des objectifs que le cardiologue de Mme Fagan s’était fixé était de marcher 5 000 pas par jour – un objectif que le spécialiste a suggéré en octobre 2021. “Nous sommes en mars et je juste atteint », a-t-elle déclaré.

Surveillance à domicile

Les progrès dans la gestion des longs symptômes de Covid peuvent être atrocement lents, il est donc souvent encourageant de pouvoir voir vos améliorations au fil du temps. Les gens peuvent suivre leurs données à l’aide d’un moniteur de fréquence cardiaque dans une montre intelligente, d’un brassard de tension artérielle ou d’un oxymètre de pouls s’ils en ont un à la maison. Les fournisseurs de soins de santé peuvent vous conseiller de demander à un membre de votre famille ou à un ami de vous aider à utiliser certains de ces appareils et de veiller à votre sécurité lorsque vous effectuez des exercices. “C’est bien de pouvoir suivre les progrès”, a déclaré Mme Fagan. «Cela m’aide personnellement parce que les progrès sont incroyablement lents. Vous ne le voyez pas au jour le jour. Vous ne le voyez même pas de mois en mois. C’est plus un progrès tout au long de l’année.

Médicaments

Si vous ressentez des symptômes vraiment débilitants qui vous empêchent d’effectuer des tâches quotidiennes – comme la lessive, aller au travail ou prendre soin de vos enfants, par exemple – vous pourriez avoir besoin d’une aide supplémentaire sous forme de médicaments sur ordonnance et d’une surveillance plus étroite par un professionnel de la santé, Dr. dit Hayek. Selon votre risque individuel de maladie cardiaque et vos symptômes actuels, certains médicaments contre l’hypertension comme les bêta-bloquants ou les inhibiteurs calciques peuvent aider à soulager les étourdissements extrêmes et à traiter les douleurs thoraciques et les rythmes cardiaques anormaux, a-t-il déclaré. Et ces médicaments peuvent être diminués une fois vos symptômes cardiovasculaires atténués.