Comment AMD est devenu un géant des puces, a dépassé Intel après avoir rattrapé son retard

Advanced Micro Devices est entré dans l’histoire cette année en dépassant Intel par capitalisation boursière pour première fois. Intel détient depuis longtemps la tête du marché des processeurs informatiques, mais l’ascension d’AMD résulte de la diversification de l’entreprise dans des secteurs entièrement nouveaux. Dans l’une des plus importantes acquisitions de semi-conducteurs de l’histoire, AMD a acheté la société de puces adaptatives Xilinx en février pour 49 milliards de dollars. Maintenant, les puces AMD sont en deux Tesla modèles, le land rover Mars Perseverance de la NASA, les tours cellulaires 5G et le supercalculateur le plus rapide au monde. actualités liées à l’investissement Les restrictions américaines à l’exportation de puces puissantes vers la Chine font mal maintenant, mais devraient s’avérer haussières à long terme “AMD bat Intel sur toutes les mesures qui comptent, et jusqu’à ce qu’Intel puisse réparer sa fabrication, trouver une nouvelle façon de fabriquer des choses, ils continueront à le faire”, a déclaré Jay Goldberg, consultant en semi-conducteurs chez D2D Advisory. Mais il y a dix ans, les analystes avaient une vision très différente d’AMD. « C’était presque une blague, non ? Parce que pendant des décennies, ils ont eu ces incroyables problèmes de performances », a déclaré Goldberg. “Et ça a changé.” CNBC s’est entretenu avec la PDG d’AMD, Lisa Su, pour entendre parler du retour remarquable de son entreprise et des paris énormes sur de nouveaux types de puces face à un effondrement des PC, de nouvelles restrictions sur les exportations vers la Chine et l’évolution des tendances de l’industrie.

“Les vrais hommes ont des fabs”

AMD a été fondée en 1969 par huit hommes, dont Jerry Sanders. Le célèbre directeur marketing coloré avait récemment quitté Fairchild Semiconductor, qui partage le mérite de l’invention du circuit intégré. “Il était l’un des meilleurs vendeurs que la Silicon Valley ait jamais vu”, a déclaré Stacy Rasgon, analyste des semi-conducteurs chez Bernstein Research. “Des histoires de fêtes somptueuses qu’ils organisaient. Et il y a une histoire à propos de lui et de sa femme descendant les escaliers de la tourelle à la fête dans des manteaux de fourrure assortis.

Le co-fondateur d’AMD, Jerry Sanders, pose au siège d’origine d’Advanced Micro Devices, ou AMD, à Sunnyvale, en Californie, en 1969 DMLA

Il a également inventé une phrase tristement célèbre sur les usines de fabrication de puces, ou fabs. “Jerry Sanders était très célèbre pour avoir dit:” Les vrais hommes ont des fabs “, ce qui est évidemment un commentaire problématique à plusieurs niveaux et largement réfuté par l’histoire”, a déclaré Goldberg. À mesure que la technologie progresse, la fabrication de puces est devenue d’un coût prohibitif. Il faut maintenant des milliards de dollars et plusieurs années pour construire une fab. AMD conçoit et teste désormais des puces et n’a pas de fabs. “Quand vous pensez à ce que vous devez faire pour être de classe mondiale et en design, c’est un certain ensemble de compétences”, a déclaré Su. “Et ensuite, que devez-vous faire pour être de classe mondiale dans la fabrication ? C’est un ensemble de compétences différent et le modèle d’entreprise est différent, le modèle de capital est différent.

Dans les années 70, AMD produisait des puces informatiques. Dans les années 80, c’était un deuxième fournisseur d’Intel. Après la séparation d’AMD et d’Intel, AMD a procédé à la rétro-ingénierie des puces d’Intel pour créer ses propres produits compatibles avec le logiciel révolutionnaire x86 d’Intel. Intel a poursuivi AMD, mais un règlement en 1995 a donné à AMD le droit de continuer à concevoir des puces x86, rendant les prix des ordinateurs personnels plus compétitifs pour les consommateurs finaux. En 2006, AMD a acheté la principale société de puces sans usine ATI pour 5,4 milliards de dollars. Puis en 2009, AMD a complètement rompu sa branche de fabrication pour former GlobalFoundries. “C’est à ce moment-là que leur exécution a vraiment commencé à décoller car ils n’avaient plus à se soucier du côté fonderie des choses”, a déclaré Goldberg. GlobalFoundries est devenu public en 2021 et reste l’un des principaux fabricants de puces moins avancées trouvées dans des composants plus simples comme les freins antiblocage d’une voiture ou l’affichage tête haute. Mais il a cessé de fabriquer des puces de pointe en 2018. Pour ceux-ci, AMD s’est tourné vers Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., qui fabrique désormais toutes les puces les plus avancées d’AMD.

Attraper Intel

AMD n’a de concurrence majeure que de deux autres sociétés lorsqu’il s’agit de concevoir les microprocesseurs les plus avancés : Nvidia dans les unités de traitement graphique, les GPU et Intel dans les unités centrales de traitement, les CPU. Alors qu’AMD contrôle beaucoup moins de parts de marché des GPU et des CPU que Nvidia et Intel, respectivement, il a fait des progrès remarquables depuis qu’il s’est éloigné de la fabrication et qu’il a réduit ses dépenses en capital. Pendant ce temps, Intel a doublé sa fabrication l’année dernière, engageant 20 milliards de dollars pour de nouvelles usines en Arizona et jusqu’à 100 milliards de dollars dans l’Ohio, pour ce qui, selon elle, sera le plus grand complexe de fabrication de puces au monde. Mais les projets sont encore à des années de leur mise en ligne. “Intel n’avance tout simplement pas assez vite”, a déclaré Goldberg. “Ils ont dit qu’ils s’attendaient à continuer à perdre des parts l’année prochaine et je pense que nous le verrons du côté des clients. Et cela a énormément aidé AMD du côté des centres de données. La gamme de processeurs Zen d’AMD, lancée pour la première fois en 2017, est souvent considérée comme la clé du succès récent de l’entreprise. Su a déclaré à CNBC que c’était son produit préféré. C’est aussi ce qui, selon les analystes, a sauvé AMD d’une quasi-faillite. “Ils étaient comme littéralement, comme probablement à six mois du bord et d’une manière ou d’une autre, ils se sont retirés”, a déclaré Rasgon. appelez-le Zen est leur nom pour cela. Et cela a fonctionné. Cela a considérablement amélioré les performances et leur a permis d’endiguer les pertes d’actions et, finalement, de les renverser. »

La PDG d’AMD, Lisa Su, montre le nouveau processeur Genoa, le processeur EPYC de 4e génération de la société, à Katie Tarasov de CNBC au siège d’AMD à Santa Clara, en Californie, le 8 novembre 2022. Jeniece Pettitt

Parmi les produits Zen, la famille de processeurs EPYC d’AMD a fait des pas de géant du côté des centres de données. Son dernier, Gênes, est sorti plus tôt ce mois-ci. Les clients des centres de données d’AMD incluent Amazon Web Services, Google Cloud, Oracle, IBM et Microsoft Azure. “Si vous examiniez notre entreprise il y a cinq ans, nous étions probablement à plus de 80 % – 90 % sur les marchés grand public et très centrés sur les PC et les jeux”, a déclaré Su. “En réfléchissant à ce que nous voulions pour la stratégie de l’entreprise, nous avons pensé que pour le calcul haute performance, le centre de données était vraiment la partie la plus stratégique de l’entreprise.” Le chiffre d’affaires d’AMD a plus que triplé entre 2017 et 2021, passant de 5,3 milliards de dollars à plus de 16 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires annuel d’Intel sur cette période a augmenté d’environ 25 %, passant de près de 63 milliards de dollars en 2017 à 79 milliards de dollars l’an dernier.

Préoccupations géopolitiques et effondrement du PC

Le succès d’AMD à rattraper les avancées technologiques d’Intel est quelque chose que beaucoup attribuent à Su, qui a pris ses fonctions de PDG en 2014. AMD a plus que triplé son nombre d’employés depuis lors. Su était Fortuneest la 2e personne d’affaires de l’année en 2020 et la récipiendaire de trois des plus grands honneurs de l’industrie des semi-conducteurs. Elle siège également au président Joe Biden Conseil des conseillers sur la science de la technologie, qui a fait pression pour l’adoption récente de la loi CHIPS. Il réserve 52 milliards de dollars aux entreprises américaines pour fabriquer des puces dans le pays plutôt qu’à l’étranger. “C’est une reconnaissance de l’importance des semi-conducteurs à la fois pour la prospérité économique et la sécurité nationale aux États-Unis”, a déclaré Su. Avec tous les semi-conducteurs les plus avancés au monde actuellement fabriqués en Asie, la pénurie de puces a mis en évidence les problèmes de dépendance à l’étranger, en particulier dans un contexte de tension continue entre la Chine et Taïwan. Maintenant, TSMC construit une usine de puces de 5 nanomètres de 12 milliards de dollars à l’extérieur de Phoenix. “Nous sommes satisfaits de l’expansion en Arizona”, a déclaré Su. “Nous pensons que c’est une bonne chose et nous aimerions qu’elle se développe encore plus.” Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a promulgué de nouvelles interdictions importantes sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. AMD compte environ 3 000 employés en Chine et 25% de ses ventes étaient en Chine l’année dernière. Mais Su dit que l’impact sur les revenus a été “très faible”. “Lorsque nous examinons les réglementations les plus récentes, elles n’ont pas d’impact significatif sur notre activité”, a déclaré Su. “Cela affecte certaines de nos puces haut de gamme qui sont utilisées dans des types d’applications d’IA. Et nous ne les vendions pas en Chine. Ce qui nuit aux revenus d’AMD, du moins pour l’instant, c’est la crise du PC. Dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre plus tôt ce mois-ci, AMD a manqué les attentes, peu de temps après qu’Intel a mis en garde contre une doux quatrième trimestre. Les livraisons de PC ont été en baisse de près de 20 % au troisième trimestre, la plus forte baisse en plus de 20 ans. “C’est un peu plus bas que ce à quoi nous nous attendions”, a déclaré Su. “Il y a un cycle de correction qui se produit de temps en temps, mais nous sommes très concentrés sur la feuille de route à long terme.”

Devenir personnalisé

Il n’y a pas que les ventes de PC qui ralentissent. Le cœur même de l’avancement de la technologie des puces informatiques est en train de changer. Une règle de l’industrie appelée loi de Moore stipule depuis longtemps que le nombre de résistances sur une puce doit doubler environ tous les deux ans. “Le processus que nous appelons la loi de Moore a encore au moins une autre décennie à parcourir, mais il y a certainement un ralentissement”, a déclaré Goldberg. « Tout le monde utilise des processeurs pour tout, des calculs à usage général, mais tout est ralenti. Et maintenant, il est soudainement logique de proposer des solutions plus personnalisées. »

