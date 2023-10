Apple, Meta et Google ont tous réfléchi à des activités basées sur des satellites en orbite autour de la Terre, mais la semaine dernière, Amazon est devenu le premier géant de la technologie pour commencer à exploiter des ordinateurs dans l’espace.

Ne vous attendez pas à ce que la Fed vous aide à investir dans Amazon

La société a lancé deux prototypes de satellites pour son Constellation de Kuiper le 6 octobre et 10 jours plus tard ont confirmé qu’ils avaient survécu le voyage vers une orbite à environ 600 km (373 miles) au-dessus de la Terre. Ils sont capables de produire de l’énergie à partir du soleil et communiquer avec les ingénieurs d’Amazon sur le terrain au fur et à mesure que les tests démarrent.

Pour répondre aux exigences de sa licence satellite, l’entreprise doit lancer plus de 1 600 engins spatiaux d’ici mi-2026. En conséquence, les chaînes de production de Redmond, dans l’État de Washington, tournent en flèche pour commencer à produire de nouveaux satellites au début de l’année prochaine.

Comment Amazon en est-il arrivé là ? Il a fallu un fondateur, Jeff Bezos, qui sérieux au sujet de l’espace; une équipe d’ingénieurs chassé de SpaceX par Elon Musk ; et une entreprise dont la crédibilité sur les marchés lui a permis de prévoir au moins 10 milliards de dollars de dépenses en capital sans encore ébranler la confiance des investisseurs.

Pourquoi la Silicon Valley est allée dans l’espace

La première sommité technologique à s’intéresser à l’Internet par satellite a été Bill Gates. En tant que président de Microsoft dans les années 1990, il a soutenu une société appelée Teledesic qui avait pour objectif de fournir une connectivité Internet depuis l’espace. Mais après le lancement d’un satellite, le l’entreprise a fait faillite lors du krach technologique : elle avait sous-estimé le coût de la mise en orbite de tous ses vaisseaux spatiaux et était à court d’argent à un moment où les investisseurs technologiques se retiraient des activités à risque.

Une décennie plus tard, de nouveaux géants de la technologie ont commencé à réfléchir à nouveau à l’installation d’ordinateurs dans l’espace. Meta et Google – tous deux éditeurs de logiciels et non fabricants de matériel informatique – ont mesuré leurs perspectives d’avenir en fonction du nombre d’utilisateurs qu’ils pourraient ajouter à leurs plates-formes. Les stratèges des deux sociétés considéraient l’élargissement de l’accès à Internet comme vital et envisageaient les investissements spatiaux comme un moyen d’élargir leur clientèle, en particulier dans les zones rurales et les marchés émergents où les connexions terrestres par fibre optique n’étaient pas encore disponibles.

Toutes choses étant égales par ailleurs, mettre votre système de communication en orbite au-dessus de la Terre peut s’avérer très efficace. Mais comme nous le verrons, de gros obstacles se sont dressés sur notre chemin.

Athena de Facebook, Google Loon et Apple aussi

En 2013, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a lancé internet.org, un partenariat visant à étendre l’accès au Web dans le monde entier. Le projet a fini par inclure des plans pour des drones d’endurance planant au-dessus de la planète, transmettant la connectivité à la Terre en dessous, mais également la connectivité par satellite.

Facebook a loué la capacité d’un vaisseau spatial Eutelsat pour fournir un accès Internet en Afrique. Mais le satellite a été détruit en 2016 lorsqu’un La fusée SpaceX a explosé lors des tests préalables au lancement. Plus tard, une filiale de Facebook a travaillé au développement d’un satellite Internet appelée Athéna qui utilisait un système radio unique, mais n’a jamais pu obtenir l’autorisation de la FCC pour démontrer la technologie dans l’espace.

Google, quant à lui, a adopté un programme similaire. Son pari principal était sur les ballons. Le projet Google Loon promettait d’utiliser des ballons à haute altitude équipés de systèmes radio pour flotter au-dessus des zones à connectivité limitée, diffusant Internet en dessous. La société a également engagé des discussions avec l’entrepreneur en télécommunications Greg Wyler, dont la société O3B lancé un réseau satellite pour fournir une connectivité sur les marchés émergents, qui a ensuite été rachetée par SES. Wyler a proposé une version plus élaborée du réseau à Google, mais le plan n’a jamais vu le jour en raison de préoccupations concernant le coût et la complexité.

Wyler proposerait finalement une collaboration similaire à Elon Musk et SpaceX avant que les deux entrepreneurs ne partent. chacun de son côtéavec SpaceX lançant le réseau Starlink et Wyler fondant OneWeb.

Apple, bien qu’apparemment une entreprise de matériel informatique, a compris l’importance croissante d’intégrer les utilisateurs dans son écosystème d’appareils et d’applications. En 2019, Bloomberg a rapporté que l’entreprise avait créé une division travaillant sur son propre réseau satellite pour connecter les iPhones. Apple n’a jamais commenté cet effort, mais il semble avoir été mis de côté au profit d’une approche plus simple : pendant plusieurs années, Apple a loué de la capacité et financé des mises à niveau pour Globalstar, une petite société de satellites, et a révélé l’année dernière que son vaisseau spatial fournirait connectivité d’urgence dédiée pour les utilisateurs d’iPhone.

Amazon entre dans l’arène

En 2019, les dépôts réglementaires révélés que Kuiper Systems LLC, une société cherchant l’autorisation de lancer des milliers de satellites, était une filiale en propriété exclusive d’Amazon. Bezos était entré dans la mêlée avec un projet nommé d’après l’astronome et planétologue néerlando-américain et avait étonnamment choisi Amazon comme siège social de la nouvelle constellation de satellites au lieu de sa société spatiale, Blue Origin.

Des sources d’Amazon affirment que l’initiative est née des mêmes préoccupations qui ont animé Facebook et Google : accroître la clientèle potentielle de l’entreprise en élargissant l’accès à Internet dans les endroits où l’infrastructure terrestre rencontrait des retards ou des difficultés.

Mais elles ont été confrontées aux mêmes défis que les autres entreprises. Les réseaux Internet par satellite étaient incroyablement coûteux et reposaient sur de nouvelles technologies et architectures. Alors que la plupart des satellites de communication étaient de gros engins spatiaux stationnés en orbite haute au-dessus d’un seul point de la Terre, le nouveau modèle de Starlink, Kuiper et OneWeb consiste à utiliser des centaines, voire des milliers de satellites moins chers volant à basse altitude pour relier les utilisateurs ci-dessous. La question de savoir si cette conception fonctionnerait ou non était une question ouverte lorsque Amazon est entré dans le jeu, juste un mois après que SpaceX a lancé les 60 premiers vaisseaux spatiaux Starlink opérationnels.

La volonté de Bezos de faire un gros pari sur l’espace le distingue clairement des dirigeants de Meta, Google et Apple qui flirtaient avec les réseaux de communication à forte intensité de capital sans donner leur feu vert. les projets. Ils n’auraient peut-être pas regretté leurs décisions en 2020, lorsque OneWeb a fait faillite ; l’entreprise est sortie du processus comme une entreprise en activité grâce à de nouveaux investissements du gouvernement britannique et de la société indienne Bharti Enterprises, mais cela a rappelé à tous la riche histoire d’échecs dans les télécommunications spatiales.

L’investissement d’Amazon dans Kuiper, de l’ordre de 10 milliards de dollars, serait il s’agit du deuxième plus grand investissement jamais réalisé par l’entreprise, derrière ses 13,7 milliards de dollars. acquisition de l’épicier Whole Foods en 2017. La familiarité et la passion de Bezos pour l’espace ont peut-être fait partie de la décision, mais la capacité de déployer autant d’argent a toujours fait partie de la sauce secrète d’Amazon. Pendant des années, les investisseurs se sont demandé comment maintenir le cours de ses actions sans réaliser d’énormes bénéfices, en investissant dans les réseaux logistiques sous-jacents à ses produits de commerce électronique, puis en développant le réseau de centres de calcul derrière Amazon Web Services, aujourd’hui le principal moteur. des bénéfices de l’entreprise. L’architecture d’AWS donne également à l’entreprise une expérience dans la gestion de réseaux sécurisés pour les clients les plus exigeants au monde, des start-ups d’IA au ministère américain de la Défense.

Amazon a également pu capitaliser sur le travail réalisé par ses concurrents. En 2018, Musk, insatisfait du rythme des travaux sur Starlink, a licencié une grande partie de l’équipe de direction, dont son plus haut dirigeant, l’ingénieur électricien Rajeev Badyal. Badyal, qui avait auparavant contribué au développement du lecteur de musique Zune chez Microsoft, est réapparu peu de temps après en tant que leader du projet Kuiper et a sans aucun doute compris les compromis technologiques nécessaires pour réaliser une analyse de rentabilisation réussie pour un nouveau réseau satellite. Amazon a également profité de l’abandon par Meta de ses projets de satellite ; en 2021, l’entreprise acquis une équipe des ingénieurs satellites de Facebook pour renforcer Kuiper. Aujourd’hui, Amazon affirme que plus de 1 400 personnes travaillent sur le projet.

Kuiper est dans l’espace. Maintenant quoi?

Avec deux satellites en orbite, Kuiper a fait plus que la plupart des entreprises technologiques dans l’espace. Mais il lui faut désormais rattraper Starlink, qui exploite déjà près de 5 000 satellites desservant plus de 2 millions de clients dans 60 pays à travers le monde. Pour respecter la licence accordée par la Federal Communications Commission, qui réglemente les satellites aux États-Unis, Amazon doit lancer la moitié de sa constellation d’ici juillet 2026, soit 1 618 vaisseaux spatiaux. Et Amazon devra obtenir des licences pour offrir le service Kuiper dans d’autres pays s’il veut récupérer le plus efficacement possible son investissement dans le réseau mondial ; jusqu’à présent, la société affirme disposer de licences pour opérer dans 20 pays à travers le monde.

Le simple fait de fabriquer autant de satellites au cours de cette période serait impressionnant ; les amener dans l’espace sera tout aussi difficile. Amazon a signé ce qui est probable le plus gros achat de fusée dans l’histoire – principalement sur des véhicules qui n’ont pas encore pris leur envol – mais cela contraste avec l’avantage verticalement intégré de SpaceX : Elon Musk obtient des fusées au prix coûtant. Et comme l’accord implique l’achat de fusées construites par Blue Origin de Bezos ou dépendant de moteurs construits par Blue Origin, il représente une transaction entre parties liées que certains actionnaires ont a poursuivi l’entreprise en justice, alléguant que l’accord n’avait pas été correctement examiné. Amazon affirme que les allégations du procès sont « totalement dénuées de fondement ».

Les nouveaux vaisseaux spatiaux en orbite révèlent souvent des problèmes qui devront être résolus à l’avenir. Une chose à surveiller est la luminosité du vaisseau spatial de Kuiper. Les premiers satellites de Starlink étaient suffisamment visibles pour interférer avec les observations astronomiques et la société a dû modifier leur conception pour réduire leur visibilité. SpaceX a également mis à jour ses satellites à plusieurs reprises, notamment en ajoutant des systèmes de communication laser optique et en concevant une version plus grande et plus puissante qui, selon Musk, est nécessaire pour clôturer l’analyse de rentabilisation de Starlink. Amazon n’a pas voulu commenter la conception de ses satellites Kuiper, qui semblent être plus grands que les véhicules Starlink initiaux, mais les tests en orbite pourraient révéler des problèmes similaires avec la première génération de vaisseaux spatiaux.

Un autre défi qui attend Amazon est le coût de ses terminaux utilisateurs. Au début, SpaceX a coûté plus de 1 000 $ à l’entreprise, et elle a subi une perte lors de la distribution initiale aux clients. Désormais, les dirigeants de SpaceX affirment avoir réduit son coût en dessous des 599 dollars que les clients paient pour leur terminal. Amazon affirme que le terminal Kuiper coûte 400 dollars à fabriquer et qu’une version moins chère et plus petite est à venir. Le terminal actuel a fourni des connexions à des vitesses de 400 Mbps lors de tests au sol ; le service de surveillance de la connectivité Ookla a constaté que Starlink offrait des vitesses de téléchargement médianes de plus de 100 Mbps dans 14 pays européens dans un analyse récente, bien que cela reflète la demande sur le système ainsi que ses capacités de base. Kuiper opère sur une section du spectre radio différente de celle de SpaceX, appelée la bande Ka, et a dû concevoir ce qu’il prétend être. les premières antennes contrôlées par logiciel pour les fréquences qui combinent transmission et réception en un seul morceau, contribuant ainsi à réduire les coûts de fabrication.

Starlink s’est avéré suffisamment utile pour les clients pour que SpaceX ait augmenté ses prix à plusieurs reprises maintenant, et les analystes du marché surveilleront de près la manière dont Amazon évalue son offre dès le départ. Pendant ce temps, Starlink et d’autres fournisseurs d’accès Internet par satellite ont été critiqués pour leur service trop cher pour de nombreux clients des régions pauvres sans accès à Internet. Il reste à voir si Kuiper finira également par se concentrer sur la clientèle la plus courante des télécommunications par satellite : les techniciens travaillant à distance, les plates-formes pétrolières, les navires de croisière, les militaires et les compagnies aériennes.

Amazon dit qu’il prévoit de commencer les tests bêta du service avec ses clients au milieu de 2024. « Il est très encourageant de voir ce réseau avancé commencer à se mettre en place », a déclaré Badyal dans un communiqué. « Cela me donne beaucoup d’espoir que nous puissions faire une réelle différence en donnant aux communautés non desservies et mal desservies un accès à une connectivité Internet haut débit. »