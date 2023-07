Comment Amazon est devenu la cible d’une répression contre les comportements anti-consommateurs et anticoncurrentiels

Prime Day, le plus grand jour de l’année pour le géant du commerce électronique Amazon et les membres de son programme de fidélité, Prime, a débuté cette semaine, avec des remises importantes sur tout, des vêtements aux jouets, gadgets et petits appareils électroménagers.

Alors que les consommateurs sont susceptibles d’être à la recherche d’offres, la plus avantageuse pour l’entreprise elle-même pourrait être de régler un différend brassicole avec les régulateurs au sujet de certaines de ses pratiques commerciales présumées.

Le mois dernier, la Federal Trade Commission des États-Unis a poursuivi la société pour avoir prétendument trompé les clients pour qu’ils s’inscrivent à Prime – qui offre des avantages tels que des prix plus bas, des livraisons plus rapides et un service de streaming vidéo et musical.

Le régulateur a déclaré dans un communiqué que la société utilise « des conceptions d’interface utilisateur manipulatrices, coercitives ou trompeuses connues sous le nom de modèles sombres pour inciter les consommateurs » à souscrire à des abonnements Prime, qui peuvent coûter jusqu’à 15 dollars par mois.

La société facilite l’inscription au service en un peu plus d’un simple clic, mais l’annulation est une tout autre affaire. Jusqu’au début de cette année, la FTC a déclaré que le principal moyen d’arrêter de payer pour Prime en ligne était de passer par un processus byzantin qui consiste à naviguer sur quatre pages différentes, en cliquant six fois différentes pour sélectionner parmi 15 options différentes pour trouver celle que vous voulez : Annuler.

Alors que la société a modifié le processus peu de temps avant que la FTC ne lance une enquête, le nom interne d’Amazon pour ce processus était « Iliad flow » – ce qui, selon la FTC, constitue une « allusion appropriée au poème épique d’Homère sur vingt-quatre livres et près de 16 000 lignes sur la guerre de Troie qui a duré une décennie. »

REGARDER | Pourquoi le Bureau de la concurrence se penche sur Amazon : Le Bureau de la concurrence enquête sur Amazon pour avoir potentiellement nui aux entreprises canadiennes Le Bureau de la concurrence enquête sur Amazon.ca pour des pratiques qui pourraient nuire aux entreprises canadiennes. L’organisme de surveillance de la concurrence sollicite les commentaires des vendeurs tiers du marché d’Amazon.

Le « but principal » du processus d’annulation n’était « pas de permettre aux abonnés d’annuler, mais de les arrêter », a déclaré la FTC. « La direction d’Amazon a ralenti ou rejeté les changements qui auraient facilité l’annulation de Prime par les utilisateurs, car ces changements ont nui aux résultats d’Amazon. »

Ignacio Cofone, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit de l’IA et la gouvernance des données à l’Université McGill, affirme que ces « modèles sombres » auxquels la FTC fait référence sont essentiellement des astuces pour inciter les gens à s’inscrire à des produits ou services qu’ils ne veulent pas nécessairement ou ne comprennent pas nécessairement.

Ils « trompent les utilisateurs pour les amener à agir d’une manière qui profite à l’entreprise, et non aux utilisateurs », a-t-il déclaré à CBC News.

« Le mot clé ici est » tromper « … par exemple, en ayant une option » oui « surlignée en bleu et une option » non « qui n’est pas surlignée – ou en présentant les choses de manière à mettre en évidence les avantages et à masquer les coûts. «

Alors qu’Amazon est la cible la plus récente et la plus importante, Cofone affirme qu’elle n’est en aucun cas la seule entreprise accusée de les utiliser.

« Ce n’est pas propre à Amazon », a-t-il déclaré. « S’ils s’engagent dans des schémas sombres, ils font quelque chose qui prévaut dans l’économie de la permission », a-t-il déclaré.

Les schémas sombres ne sont « pas la maladie – ils sont un symptôme de la vraie maladie, c’est-à-dire que nous cliquons mécaniquement sur ‘J’accepte’ à tout sans comprendre. »

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que la société prévoyait de lutter contre le procès, affirmant que les affirmations de la FTC étaient « fausses sur les faits et la loi ». (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« Faux sur les faits »

Pour sa part, Amazon dit qu’il prévoit de lutter contre le procès à chaque étape du processus, qualifiant les allégations de la FTC de « fausses sur les faits et la loi ».

« La vérité est que les clients aiment Prime, et de par notre conception, nous simplifions et simplifions la possibilité pour les clients de s’inscrire ou d’annuler leur abonnement Prime », a déclaré la porte-parole Kelly Nantel dans un communiqué.

Elle a déclaré qu’Amazon était déçue que l’agence ait intenté une action en justice sans informer l’entreprise de ses plans.

« Nous sommes impatients de prouver notre cas devant les tribunaux. »

Alors que la FTC réglemente de nombreuses activités liées aux consommateurs aux États-Unis, le comparable canadien le plus proche est le Bureau de la concurrence, qui, dans le cadre de son mandat d’application du droit de la concurrence, enquête et poursuit les allégations de marketing fausses et trompeuses.

La chef de la FTC, Lina Khan, critique depuis longtemps les pratiques commerciales des Big Tech. (Al Drago/Bloomberg)

La porte-parole Marie-Christine Vézina n’a pas voulu dire si le bureau enquête sur Amazon, notant qu’il est « obligé par la loi de mener son travail de manière confidentielle ». Le bureau ne commentera pas non plus « un comportement spécifique ou hypothétique sur le marché ».

Mais « de manière générale, je peux confirmer que les pièges de souscription sont sur le radar du Bureau de la concurrence », a déclaré Vézina.

Elle a noté que, pas plus tard qu’en 2021, le bureau a infligé une amende de 15 millions de dollars à une entreprise pour un programme de piège d’abonnement par lequel les clients s’inscrivant pour des essais gratuits de suppléments de santé ont été dupés en s’inscrivant à des paiements mensuels récurrents.

La plainte de la FTC fait partie d’un combat plus large mené par l’agence sous sa nouvelle tête, Lina Khan, 34 ans. Avant d’être nommée par le président américain Joe Biden en 2021, Khan avait été membre du personnel du comité judiciaire de la Chambre pendant une enquête de plusieurs mois sur Big Tech, et avant cela, en tant qu’universitaire à l’Université de Columbia, elle a ouvertement défendu réduire le pouvoir d’entreprises comme Amazon en utilisant des lois antitrust déjà en vigueur.

Jennifer Rie, analyste des litiges chez Bloomberg Intelligence, dit qu’il est clair que la FTC choisit un combat qu’elle voulait mener depuis un certain temps et viendra à Amazon sur de nombreux fronts.

« Lina Khan en a fait sa mission », a déclaré Rie à CBC News. « Elle pense que l’entreprise est trop grande. Elle veut briser l’entreprise – c’est son objectif et c’est ce qu’elle va essayer de faire. »

La plainte centrée sur les consommateurs concernant Prime n’est probablement qu’une partie d’une bataille plus large pour la FTC, qui pourrait inclure des allégations de pratiques monopolistiques avec des éléments tels que des fournisseurs tiers et des accords avec des fournisseurs, a-t-elle déclaré.

« Elle a une litanie de conduites commerciales différentes qui, selon elle, sont anticoncurrentielles », dit-elle. « C’est une question de savoir quelles parties … ils vont choisir de mettre dans une plainte – où pensent-ils avoir les meilleures preuves, quel sera le type de conduite qu’ils pourront prouver devant le tribunal? »

Owen Tedford, analyste chez Beacon Policy Advisors, a déclaré qu’à partir du moment où Khan a prêté serment à la tête de la FTC, une bagarre avec Amazon était « probablement une question de » quand « plutôt que de » si « , quelle que soit la bataille difficile que le procès pourrait avoir. être. »

Il dit que ce n’est probablement pas un hasard si la FTC a annoncé son procès le jour où la société a annoncé la date du Prime Day cette année, et pourrait bien essayer de provoquer plus d’actions pendant que l’extravagance de la vente est en cours.

Rie dit qu’il est courant dans ces cas que les deux parties s’arrangent, mais dans ce cas, c’est moins probable.

« Khan a exprimé et montré à plusieurs reprises à travers ses actions que la victoire pure et simple n’est pas toujours son objectif le plus important car elle est souvent satisfaite des victoires progressives ou simplement de faire valoir un point », a déclaré Tedford. « Compte tenu de cela, peu importe à quel point il peut sembler difficile de sortir victorieux sur le papier, attendez-vous à ce que Khan cherche à pousser l’affaire contre Amazon à sa limite et à extraire tout ce qu’elle peut de l’entreprise. »