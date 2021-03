L’effort à Chester, que le Times a reconstitué avec des documents des régulateurs et du syndicat des machinistes, ainsi que des entretiens avec d’anciens techniciens des installations de l’entrepôt et des responsables syndicaux, offre l’une des images les plus complètes de ce qui encourage les travailleurs d’Amazon à ouvrir la porte à un syndicat – et quelles techniques l’entreprise utilise pour claquer la porte et la clouer.

Aujourd’hui, Amazon fait face à un vote syndical dans un entrepôt à Bessemer, en Alabama – le défi du travail américain le plus important et le plus viable de son histoire. Près de 6 000 travailleurs ont jusqu’au 29 mars pour décider d’adhérer au Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins. Une victoire syndicale pourrait dynamiser les travailleurs d’autres communautés américaines, où Amazon a plus de 800 entrepôts employant plus de 500 000 personnes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy