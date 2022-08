Comment Amazon donne à Rivian un avantage dans l’industrie des véhicules électriques

Suivant les traces de Tesla, une autre entreprise de véhicules électriques s’est fait un nom, avec une tournure unique : Rivian Automotive.

Fondée en 2009, Rivian se concentre sur les camions électriques et les VUS haut de gamme en mettant l’accent sur l’aventure en plein air. John Rosevear de CNBC les appelle la « Patagonie des véhicules électriques ».

Rivian a lancé son premier véhicule, le camion électrique R1T, à la fin de l’année dernière. Il travaille à l’augmentation de la production et prévoit d’expédier son SUV – le R1S – construit à partir de la même plate-forme, plus tard cette année.

La route a été longue et ardue pour en arriver là. Mais Rivian a reçu une aide majeure, dont 700 millions de dollars d’Amazon en 2019 et 500 millions de dollars de Ford quelques mois plus tard. Au départ, Rivian et Ford cherchaient à développer ensemble un véhicule commun, mais les entreprises ont fini par annuler ces plans.

Cependant, le partenariat avec Amazon est toujours sur la bonne voie. Suite à son investissement, Amazon a annoncé qu’il achèterait 100 000 camionnettes de livraison électriques sur mesure, dans le cadre de sa décision d’électrifier sa flotte du dernier kilomètre d’ici 2040.

Lorsque Rivian est devenu public en novembre 2021, il a eu l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire des États-Unis. Mais l’économie turbulente a jeté une ombre sur son succès fulgurant. Alors que le marché réagissait à l’inflation et aux craintes d’une récession, l’action a été durement touchée. Mais avec l’accord conclu avec Amazon, certains sont convaincus que le fabricant de véhicules électriques pourra affronter la tempête.

“Quand Amazon a investi dans eux… mais plus important encore, s’est engagé à leur acheter tous ces véhicules, ils ont changé la dynamique du marché autour de cette société”, a déclaré Mike Ramsey, analyste automobile et mobilité intelligente chez Gartner.

Le mois dernier, Rivian et Amazon ont déployé le premier des fourgons électriques. Ils commencent à livrer des colis dans une poignée de villes, dont Seattle, Baltimore, Chicago et Phoenix.

Regardez la vidéo pour en savoir plus.