Selon plusieurs travailleurs et représentants syndicaux qui ont décrit la tactique, Amazon a lancé une campagne de relations publiques agressive à BHM1, y compris des messages texte aux employés, des brochures, un site Web qui exhortait les travailleurs à «le faire sans cotisations» et dépliants affichés dans les salles de bains qui a exhorté les travailleurs à «voter« NON »».

Le résultat offre un revers aux syndicats, qui espéraient que l’élection de Bessemer aiderait à établir un pied à Amazon. Mais les syndicats, les défenseurs des travailleurs et certains employés de l’installation de Bessemer, connue sous le nom de BHM1, ont déclaré qu’ils pensaient que l’élection de Bessemer alimenterait de nouvelles tentatives d’organisation dans d’autres entrepôts à travers le pays. Les dirigeants syndicaux affirment que l’élection de Bessemer a également révélé au grand public les efforts déployés par les employeurs pour empêcher les syndicats.

Les travailleurs de l’entrepôt de Bessemer, en Alabama, ont voté massivement en faveur du rejet de la syndicalisation, avec moins de 30% des votes en faveur. Le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, qui a dirigé la campagne syndicale, a l’intention de contester le résultat, arguant qu’Amazon a enfreint la loi avec certaines de ses activités antisyndicales avant et pendant le vote.

Amazon a envoyé des SMS et des mailers exhortant les travailleurs de son usine de Bessemer, en Alabama, à « voter NON ».

L’entreprise a également défendu plus largement sa réponse à la campagne syndicale, argumentant dans un communiqué faisant suite au résultat selon lequel les travailleurs « ont entendu beaucoup plus de messages anti-Amazon de la part du syndicat, des décideurs politiques et des médias qu’ils n’en ont entendu de nous ».

Amazon a déclaré qu’il organisait des réunions en cours en petits groupes pour permettre aux employés d’obtenir tous les faits sur l’adhésion à un syndicat et sur le processus électoral lui-même.

La plus grande opportunité pour Amazon d’influencer les travailleurs s’est présentée sous la forme de soi-disant réunions d’audience captive, auxquelles les travailleurs étaient tenus d’assister pendant leur quart de travail. Amazon a tenu les réunions chaque semaine de la fin janvier jusqu’à l’envoi des bulletins de vote début février. Les travailleurs sont restés assis pendant environ 30 minutes à travers des présentations PowerPoint décourageant la syndicalisation et ont eu la possibilité de poser des questions aux représentants d’Amazon.

Un autre travailleur a estimé qu’un syndicat n’était pas nécessaire, affirmant que si vous travaillez dur, vous pouvez réussir chez Amazon: «J’ai voté non. Amazon n’est qu’un jeu, avec des règles. Apprenez les règles, jouez au jeu, montez, gagnez. «

Dans des groupes Facebook privés où les employés d’Amazon s’engagent les uns avec les autres, d’autres employés de BHM1 ont partagé leurs réflexions sur la campagne syndicale. Un travailleur craignait que si le syndicat était élu, les employés perdraient l’accès à certains avantages fournis par Amazon, tels que son programme de mise à niveau des compétences, où Amazon paie un pourcentage des frais de scolarité pour former les employés des entrepôts à des emplois dans d’autres domaines à forte demande.

Au-delà de ses doutes sur le RWDSU, cet employé a déclaré qu’il avait également eu une expérience principalement positive de travail pour Amazon. Alors que certains travailleurs se sont plaints de la nature stressante et exigeante du travail, il a déclaré qu’un travail de construction précédent l’avait préparé au travail physique du travail en entrepôt, il le trouvait donc facile. Le salaire et les avantages sociaux d’Amazon sont également un pas en avant par rapport à son emploi précédent.

Un employé de Bessemer, qui a commencé à travailler chez Amazon l’année dernière, a déclaré qu’il pensait qu’Amazon avait utilisé des tactiques de peur en parlant aux travailleurs du syndicat, mais a également déclaré à CNBC qu’il ne comprenait pas comment le syndicat aiderait les travailleurs de BHM1. Cette personne, qui a demandé l’anonymat pour éviter les représailles, a déclaré que le RWDSU n’avait pas expliqué ce qu’il allait faire pour les travailleurs et n’avait pas répondu à sa demande d’informations sur la manière dont ils avaient aidé les employés d’autres sites d’emploi.

Les messages d’Amazon lors des réunions étaient plus convaincants pour certains employés de BHM1 que pour d’autres.

Le travailleur, qui a voté pour le syndicat, a déclaré qu’il hésitait à manifester son soutien à la syndicalisation devant Amazon et ses collègues, et qu’il était nerveux de poser des questions, jouant plutôt l’idiot pour éviter d’être licencié.

Un employé de BHM1 qui travaille comme arrimeur, ce qui implique le transfert d’articles dans des bacs de stockage vacants dans tout l’établissement, a déclaré qu’Amazon avait conçu les textes, les dépliants et les réunions obligatoires pour transmettre un message selon lequel le syndicat n’aiderait personne. Ce travailleur a demandé l’anonymat par crainte de perdre son emploi.

« Amazon a insinué que le syndicat » vous tirera de la grève « », a déclaré Randy Hadley, président du Mid-South Council, dans une lettre de février aux travailleurs , qui répond également à d’autres allégations d’Amazon. « Voici les faits, nos membres et nos membres SEUL contrôle s’il faut ou non frapper par une super majorité. Cela signifie que près de 4000 travailleurs d’Amazon devraient voter pour se mettre en grève. Une frappe peut être utile en cas de besoin, mais elle est également très, très rare. C’est encore une autre tactique de peur d’Amazon. «

Au cours des réunions, Amazon a également cherché à mettre en évidence les résultats négatifs qui pourraient résulter du vote pour le syndicat. Amazon a déclaré aux travailleurs que le syndicat pourrait forcer les travailleurs à se mettre en grève et que les employés pourraient perdre leurs avantages sociaux à l’avenir, ont déclaré des travailleurs à CNBC.

Appelbaum a déclaré que les travailleurs de la volaille représentaient une part importante des membres de la RWDSU en Alabama, et que de nombreux organisateurs qui ont dirigé la campagne et ont approché les travailleurs d’Amazon à l’extérieur de BHM1 alors qu’ils terminaient leur travail, venaient d’usines de volaille voisines. L’Union représente aussi les travailleurs d’autres industries, y compris la vente au détail, la production alimentaire, les organismes à but non lucratif et le cannabis, a déclaré la porte-parole du RWDSU, Chelsea Connor.

Amazon a déclaré vouloir expliquer aux travailleurs, en particulier à ceux qui n’avaient aucune connaissance préalable des syndicats, qu’un syndicat est une entreprise qui perçoit les cotisations et explique comment ces cotisations peuvent être utilisées.

Le président du syndicat, Stuart Appelbaum, a déclaré dans une interview que la RWDSU achète des voitures pour certains représentants dont le travail consiste à se déplacer d’un lieu de travail à l’autre pour représenter et servir les membres.

Lors d’une réunion obligatoire tenue avant la distribution des bulletins de vote en février, a déclaré ce travailleur, Amazon a cherché à jeter le doute sur la façon dont les cotisations des travailleurs seraient dépensées en disant aux travailleurs que le RWDSU dépensait plus de 100000 dollars par an en véhicules pour les employés. Le travailleur était sceptique quant à la présentation d’Amazon, pensant qu’Amazon dépensait probablement beaucoup plus en voitures chaque année que le syndicat.

Les employés d’Amazon, les dirigeants syndicaux et les défenseurs des travailleurs espèrent que la perte en Alabama ne sera pas la dernière tentative d’organiser la main-d’œuvre tentaculaire du géant de la vente au détail.

Il y aura peut-être également de futures campagnes sur BHM1. Le travailleur qui a voté pour le syndicat a déclaré que certains employés pro-syndicaux avaient discuté de la possibilité d’approcher les Teamsters et de poursuivre une future campagne syndicale dans leur entrepôt.

Ailleurs, les travailleurs d’Amazon et les syndicats envisagent différentes stratégies de syndicalisation. Les Teamsters communiquent avec les chauffeurs d’Amazon et les employés d’entrepôt dans une installation de l’Iowa et envisagent des voies pour rallier les travailleurs au-delà du processus électoral. Les travailleurs d’Amazon à Chicago ont formé un groupe pour organiser les employés des installations de la région, appelé Amazoniens unis Chicagoland.

Un travailleur d’un établissement Amazon dans le New Jersey, qui a également demandé l’anonymat, a déclaré avoir déjà contacté un syndicat pour organiser son établissement. Après avoir vu le résultat à Bessemer, le travailleur a déclaré qu’il retournait à la planche à dessin et envisageait des tactiques plus informelles pour obtenir un effet de levier.

Susan Schurman, professeure à la School of Management and Labour Relations de l’Université Rutgers, a souligné Syndicat des travailleurs de l’alphabet, un syndicat minoritaire récemment formé de plus de 800 employés de Google, comme modèle potentiel pour les travailleurs d’Amazon.

Contrairement aux syndicats traditionnels, les syndicats minoritaires ne représentent pas la majorité des travailleurs, seulement ceux qui choisissent de devenir membres. Ils ne sont pas non plus reconnus par le NLRB et n’agissent pas comme agents négociateurs auprès des employeurs.

Cependant, Schurman a déclaré que les syndicats minoritaires peuvent servir de « voie d’accès aux syndicats majoritaires » et peuvent être un outil puissant pour renforcer le soutien des travailleurs avant même de lancer une campagne officielle avec le NLRB.

« Pourquoi ne pas rester et construire une organisation et continuer à y aller? » Dit Schurman. « Laissons les travailleurs recruter de nouveaux membres et démontrer la valeur d’un pouvoir de négociation collective. »

Appelbaum, le président de la RWDSU, a déclaré qu’une stratégie syndicale minoritaire «vaut la peine d’être réfléchie».

« Nous n’avons pas encore pris de décision à ce sujet, mais je pense que nous allons l’examiner », a déclaré Appelbaum. « Nous savons que nous ne partirons pas. »