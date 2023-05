Comment Amazon a acheté plus d’énergie renouvelable que toute autre entreprise en 2022

Depuis janvier, Amazon a 401 projets d’énergies renouvelables dans 22 pays, y compris 164 parcs éoliens et solaires à grande échelle et 237 installations solaires sur le toit des centres de distribution, des centres de données AWS, des bureaux d’entreprise et des magasins physiques. Un système solaire sur le toit d’un centre de distribution en Amérique du Nord peut produire jusqu’à 80 % de l’énergie de ce centre de distribution, selon la période de l’année et d’autres variables.

« Nous savons que c’est un endroit où nous pouvons avoir un impact à très grande échelle aujourd’hui », a-t-il déclaré. La technologie des carburants d’aviation à faible teneur en carbone, par exemple, n’est pas encore à l’échelle. Amazon finance l’innovation dans les domaines de la décarbonisation qui nécessitent plus de travail et sont particulièrement difficiles en ce moment via son fonds de capital-risque de plusieurs milliards de dollars, The Climate Pledge Fund.

Daitch supervise la majorité des énergies renouvelables d’Amazon, ce qui comprend l’achat de projets d’énergie renouvelable pour le réseau d’entrepôts de distribution d’Amazon et Whole Foods Markets et la facturation du flotte de camionnettes Rivian électriques qui effectuent des livraisons – mais il siège au sein d’AWS parce qu’AWS et l’ensemble de l’informatique associée consomment la majorité de l’empreinte électrique d’Amazon.

« Lorsque nous avons annoncé The Pledge en 2019, nous sommes devenus très sérieux et je dirais rigoureux et mécanisés dans notre approche des énergies renouvelables », a déclaré Charley Daitch directeur des infrastructures d’énergie et d’eau chez Amazon Web Services, l’activité de cloud computing d’Amazon.

C’est également plus de quatre fois la quantité d’énergie propre que le deuxième acheteur d’énergie propre, la société mère de Facebook Méta acheté en 2022. Google , Microsoft et Codelco une société minière de cuivre appartenant à l’État chilien, complète le top cinq.

« Notre objectif de 2025 et les projets que nous avons prévus pour cela ne sont pas aussi impactés par cette longue file d’attente de transmission que d’autres peuvent l’être si vous envisagez d’exécuter des projets maintenant ou au cours des six derniers mois, mais nous essayons toujours de résoudre parce que nous savons que c’est une partie importante de notre stratégie à long terme », a déclaré Daitch.

« Il y a quelques années, le projet éolien ou solaire moyen aux États-Unis avait un calendrier de développement de deux ans et demi à trois ans. Je pense que de manière réaliste maintenant, dans de nombreux réseaux que nous examinons cinq ans ou plus », a-t-il déclaré.

De plus, Amazon n’achète pas plus de CER qu’il n’en a investi dans des projets renouvelables réels et son objectif est de réduire sa dépendance aux CER au fil du temps, a déclaré Daitch. « La part du lion et la partie significative de notre portefeuille concernent les nouveaux projets éoliens et solaires que nous activons dans le monde entier », a-t-il déclaré.

« Si nous avons un projet qui sera mis en ligne en 2025, nous pouvons acheter des crédits à l’avance pour signaler notre soutien aux énergies renouvelables sur ce marché avant que le projet ne soit mis en ligne. Mais c’est vraiment plus une solution de transition et non notre stratégie de base. , qui consiste à permettre de nouveaux projets éoliens et solaires », a déclaré Daitch.

Pour qu’Amazon atteigne ces types d’objectifs agressifs en matière d’énergie renouvelable, il utilisera certains Crédits d’énergie renouvelable ou CER . Le réseau électrique transporte de l’énergie provenant de toutes sortes de sources, certaines propres et d’autres sales. Les CER sont des moyens légalement acceptés pour une entreprise de comptabiliser sa propre consommation d’énergie et de documenter qu’elle achète de l’énergie propre.

Amazon a commencé à construire des projets éoliens et solaires aux États-Unis et en Europe parce que c’est là que la majorité des activités d’Amazon opèrent et aussi parce que c’est là que le chemin a déjà été parcouru.

« Les États-Unis et l’Europe ont un cadre réglementaire et des politiques qui permettent aux acheteurs d’entreprise comme Amazon d’investir directement dans des projets. Je ne veux donc pas dire que c’était plus facile, mais il y avait un moyen de le faire à très grande échelle. aux États-Unis et dans les pays européens », a déclaré Daitch à CNBC. « Ce n’est pas vrai partout dans le monde. »

Dans certains pays, en particulier lorsque l’infrastructure énergétique appartient à l’État, Amazon doit travailler avec les gouvernements et les régulateurs pour construire des sources d’énergie éolienne et solaire. Amazon a l’avantage d’une marque extrêmement reconnaissable et cela incite « les hauts dirigeants du service public et les hauts responsables gouvernementaux à s’asseoir avec nous », a-t-il déclaré.

La réputation de l’entreprise en tant que géant de la production d’énergie propre y contribue également. « Notre bilan en matière de déploiement réussi d’énergies renouvelables dans le monde nous donne vraiment cette crédibilité », a-t-il déclaré.

Par exemple, Amazon a dû mettre en place une nouvelle réglementation pour pouvoir exécuter une accord solaire d’entreprise en Afrique du Sud. En Indonésie, Amazon s’associe à PLNun service public, pour pouvoir y investir dans des projets solaires.

Amazon espère que d’autres entreprises profiteront des voies qu’elle ouvre.

« Lorsque nous créons ces différents tarifs et structures pour la construction de projets d’énergie renouvelable, ils ne se limitent pas à Amazon. Toute entreprise peut venir en Afrique du Sud maintenant et tirer parti du tarif et de la structure que nous avons mis en place pour construire autour de projets éoliens et solaires », dit Daitch. « Et nous espérons que d’autres entreprises en profiteront. »

Un autre défi concerne les chaînes d’approvisionnement naissantes dans de nombreux pays.

Bien que la mise en place de projets d’énergie renouvelable dans des endroits comme l’Afrique du Sud et l’Indonésie comporte des obstacles, l’avantage est qu’ils ont un effet plus important sur la réduction des émissions de carbone car ces pays ont plus de centrales électriques au charbon.

Lorsqu’Amazon cherche à étendre AWS à une nouvelle région, l’accès aux sources d’énergie renouvelables est un élément clé de ces conversations, a déclaré Daitch, mais jusqu’à présent, Amazon a trouvé un moyen d’établir des sources renouvelables dans n’importe quel pays où il envisage de s’installer.

« Nous voulons être lucides et les yeux grands ouverts sur les défis auxquels nous pourrions être confrontés, mais si nous nous limitions à dire : » D’accord, nous n’allons faire évoluer notre entreprise que là où nous savons que nous pouvons atteindre 100 % % renouvelables avec des outils prêts à l’emploi et aucun changement à la structure législative ou réglementaire », nous n’aurions pas eu l’opportunité d’avoir certains des impacts que nous avons dans ces nouveaux pays et avons ouvert la porte à l’industrie des énergies renouvelables dans le comme nous l’avons fait », a déclaré Daitch.

Outre l’innovation réglementaire, Amazon innove également d’un point de vue technologique. Par exemple, en Inde, où le réseau est encore majoritairement alimenté par des sources d’énergie très polluantes, Amazon met des panneaux solaires et des éoliennes dans le même projet, a-t-il déclaré. « Plus nous pouvons mettre d’énergie renouvelable sur ce réseau, plus nous pouvons réduire le carbone. Combiner l’éolien et le solaire est une façon vraiment excitante de le faire », a-t-il déclaré.