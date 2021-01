George Clooney sait garder l’étincelle dans sa relation.

Lors d’un entretien avec AARP, qui a été publié le vendredi 29 janvier, l’acteur de 59 ans a expliqué comment lui et sa femme Amal Clooney, 42 ans, suivez les gestes romantiques après six ans de mariage.

Selon la conversation approfondie, le lauréat d’un Oscar a révélé que l’avocat accompli et lui-même écrivaient des lettres tous les deux mois.

« Même en lock-out [amid the coronavirus pandemic], J’écrirai une lettre et la glisserai sur son bureau, ou elle écrira une lettre et la laissera sous l’oreiller, je suis un grand partisan des lettres « , a expliqué George. » J’ai des lettres de Paul Newman, Walter Cronkite, Gregory Peck. Je les ai encadrés. Je les ai mis dans la maison. «

Il a ajouté: «Si c’était un texte, ce serait différent. Peut-être que c’est une question générationnelle, et peut-être que ce ne sera pas le cas dans 20 ans, mais pour moi, quelqu’un s’est assis et a écrit.