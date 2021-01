En ce qui concerne les pom-pom girls olympiques, Aly Raisman établit la norme d’or.

Alors que les athlètes continuent de s’entraîner jour après jour dans l’espoir d’obtenir une place pour les Jeux d’été de 2021 à Tokyo, ce médaillé d’or espère Simone Biles a une autre chance de gagner gros.

«Je suis tellement excitée de regarder Simone et les autres filles de l’équipe», a partagé Aly, qui s’est récemment associé à Silk ULTRA, en exclusivité avec E! Nouvelles. « Je pense que les fans de gymnastique ont été si incroyables ces deux dernières années et tellement encourageants, donc je suis ravi que tout le monde puisse les regarder parce qu’ils vont être incroyables. Je suis toujours impressionné par Simone. incroyable et, à mon avis, certainement l’une des plus grandes athlètes de tous les temps. Elle est incroyable! «

le Féroce l’auteur a ajouté: « Je sais qu’elle travaille très dur. Nous avons en fait envoyé un texto l’autre jour, donc nous restons définitivement en contact. Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas vus, évidemment, à cause de COVID, mais j’ai hâte de la voir et mon d’autres coéquipiers et gymnastes chaque fois que les choses sont à nouveau en sécurité. »

En mars 2020, les Jeux olympiques de Tokyo, prévus pour l’été de cette année-là, ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Quelques mois plus tard, le vice-président du Comité international olympique John Coates a exprimé sa confiance que les jeux commenceront le 23 juillet 2021 «avec ou sans COVID».