Comment Alton Mason est passé de “modèle masculin de l’année” à “Elvis”

Nom: Alton Mason Âge: 24 Ville natale: Phénix Vit maintenant : Une chambre d’hôtel dans le Lower East Side de Manhattan, bien qu’il voyage habituellement. “Je vis dans le Terminal 2 de Delta”, a-t-il déclaré en plaisantant. “C’est juste moi et ma valise !” Revendication de renommée : M. Mason est un acteur, cinéaste et mannequin connu pour ses sauts périlleux arrière et autres mouvements acrobatiques sur les podiums de Louis Vuitton, Gucci, Versace, Valentino et d’autres grandes marques. En plus d’avoir été nommé mannequin de l’année par Models.com pendant quatre années consécutives, M. Mason a été le premier mannequin noir à participer à un défilé Chanel. “Maintenant, je représente tellement de gens qui peuvent s’identifier à mon histoire, ma vision, ma culture et moi”, a-t-il déclaré. « C’est un privilège de pouvoir ouvrir des portes.

Image M. Mason a fait un backflip au salon de vêtements pour hommes Louis Vuitton à Paris en 2019. Le crédit… Valerio Mezzanotti pour le New York Times

Grande coupure: M. Mason étudiait le théâtre à l’American Musical and Dramatic Academy de Los Angeles et faisait un stage pour la chorégraphe Laurieann Gibson lorsqu’il a été découvert par un agent de mannequins sur Instagram en 2015. Il s’est rendu à New York pour la première fois cette année-là et a atterri un grand show : Yeezy Season 3, qui s’est tenu au Madison Square Garden. “Ce spectacle était transcendantal”, a-t-il déclaré. “J’ai quitté ce spectacle, j’ai eu une tranche de pizza à un dollar et je suis rentré à Los Angeles avec une vision plus claire des niveaux que je pouvais atteindre.”

Dernier projet : En janvier, M. Mason marché chez Virgil Abloh collection finale pour Louis Vuitton à Paris. “Virgil était comme un frère pour moi dans cette industrie”, a-t-il déclaré. “Il m’a donné une plate-forme pour briller et a cru en moi, et être dans cet hommage m’a vraiment frappé.” M. Mason a rappelé comment M. Abloh l’avait encouragé à effectuer son mouvement de piste signature lors d’un défilé de 2019 à Paris. “Dans les coulisses, après que je sois sorti de la piste, il est venu vers moi et m’a dit:” Je veux que tu ailles là-bas et que tu fasses quelque chose “”, a déclaré M. Mason. Vêtu d’un costume de soie violet, il exécuta une série de flips arrière. “Virgil est revenu et a dit:” Vous avez tué ça! “”