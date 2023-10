Comment Alphabet, Amazon et Microsoft répondent aux allégations antitrust

Le gouvernement américain tente de sévir contre les grandes sociétés technologiques, affirmant qu’une poignée de nos mégacapitalisations utilisent leur taille et leur influence sur le marché pour nuire à la concurrence. Nous restons néanmoins optimistes. À notre avis, les entreprises dans le collimateur des régulateurs – Alphabet (GOOGL), Google, Amazon (AMZN) et Microsoft (MSFT) – n’ont pas de comportement anticoncurrentiel. Même si ces sociétés disposent également de fondamentaux solides à long terme et de perspectives de croissance brillantes, nous surveillerons de près le risque global pesant sur leurs actions alors que chaque entreprise se bat contre le gouvernement et parfois les unes contre les autres. Par exemple, Satya Nadella – PDG de Microsoft, qui est confronté à ses propres défis réglementaires – a témoigné lundi dans le procès antitrust fédéral en cours sur la recherche. À la barre, Nadella a qualifié de « faux » l’argument de Google selon lequel il est facile de modifier les paramètres de recherche par défaut sur les smartphones. Bing de Microsoft arrive en deuxième position dans le secteur de la recherche. GOOGL YTD mountain Alphabet YTD Au cœur de l’essai actuel de Google à Washington DC, se trouvent les allégations du DOJ selon lesquelles le géant de la technologie aurait injustement utilisé des accords exclusifs avec des sociétés de téléphonie mobile et des sociétés de navigateurs pour faire de son moteur de recherche le moteur de recherche par défaut pour les consommateurs. La procédure fait suite à une action en justice du ministère de la Justice déposée en octobre 2020 devant le tribunal de district américain du district de Columbia. Une victoire du DOJ pourrait signifier des changements dans la façon dont Google verrouille les paramètres de recherche par défaut. En janvier, le DOJ a déposé une deuxième action en justice antitrust distincte contre Alphabet devant le tribunal de district américain du district oriental de Virginie. Cette affaire, qui allègue un comportement monopolistique dans le secteur des technologies publicitaires de Google, nous préoccupe davantage en tant qu’investisseurs d’Alphabet. Si le gouvernement remportait cette victoire, Google serait probablement contraint de se séparer de ses principaux actifs technologiques publicitaires. La majeure partie des revenus de Google provient de la publicité. Ainsi, toute menace provenant des affaires de Washington ou de Virginie pour ses activités de recherche ou de technologie publicitaire pourrait constituer un obstacle. Cependant, nous pensons qu’Alphabet peut aller plus haut, car même si le DOJ empêchait les accords avec les moteurs de recherche, le produit est tellement ancré dans la vie quotidienne de chacun. Même si Google n’était pas le moteur de recherche par défaut sur les smartphones, il resterait le moteur de recherche préféré des utilisateurs et nous pensons qu’il est peu probable qu’il perde des parts de marché significatives. Alphabet a nié les allégations dans les deux poursuites du DOJ. « Je comprends [regulators’] « C’est une impulsion de s’intéresser à ces entreprises qui pèsent plusieurs milliards de dollars », a déclaré la semaine dernière Jim Cramer de CNBC sur « Mad Money ». « Mais elles sont devenues si grandes parce qu’elles sont bien meilleures que la concurrence. Aucune mesure réglementaire ne peut faire reculer cette situation. » Depuis le début de l’année, Alphabet a gagné plus de 50 %, surperformant le gain de 26 % du Nasdaq, à forte composante technologique, depuis le début de 2023. Le Club a une note de 2 sur GOOGL, ce qui signifie que nous attendrait un repli avant d’en acheter davantage, et un objectif de cours de 140 dollars par action. De retour à Microsoft, son conflit le plus récent avec le gouvernement concerne le projet d’acquisition par le géant des logiciels et du cloud de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard (ATVI) pour 68,7 milliards de dollars. L’accord a été une bataille difficile avec les régulateurs aux États-Unis et à l’étranger depuis sa première annonce en janvier 2022. La Federal Trade Commission a tenté de bloquer l’accord par une action en justice antitrust en décembre 2022, affirmant que l’approbation « entraînerait probablement des conséquences importantes ». préjudice aux consommateurs sur plusieurs marchés à un moment charnière pour l’industrie. » Microsoft fabrique l’un des principaux conseils et plates-formes vidéo, Xbox, et propose également des titres de jeux vidéo, y compris la célèbre franchise Halo. Ces efforts de la FTC, cependant, ont finalement été pour l’essentiel futile, un juge fédéral s’étant récemment prononcé en faveur de l’accord Microsoft-Activision en juillet. MSFT YTD montagne Microsoft YTD Les régulateurs britanniques ont également traqué le nom de Big Tech, dans le but de bloquer l’acquisition d’Activision par Microsoft en raison de problèmes de jeux en nuage. La société a soumis un nouvel accord en août pour apaiser les régulateurs, acceptant de transférer les droits de jeux en nuage au français Ubisoft pour les jeux Activision actuels et nouveaux. La semaine dernière, Microsoft a reçu l’approbation préliminaire de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés pour poursuivre la transaction. Pourtant, le secteur des jeux vidéo de Microsoft n’est pas la raison pour laquelle nous aimons tant le titre. La principale raison tient aux opportunités offertes par le cloud et l’intelligence artificielle. Microsoft a investi des milliards dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, et a précédemment construit un superordinateur hébergé sur sa plateforme cloud Azure. La société devrait lancer le mois prochain Microsoft 365 Copilot, un outil intégré à l’IA avec un service d’abonnement mensuel pour des applications de productivité telles que Word. Copilot apportera une autre source de revenus récurrente au géant de la technologie. Microsoft a gagné plus de 30 % depuis le début de l’année, s’échangeant autour de 320 $ chacun lundi. Le Club maintient un objectif de 400 $ par action et une note de 1 sur le titre, ce qui signifie que nous sommes prêts à renforcer notre position à ces niveaux de prix. Un avantage supplémentaire : l’approbation probable de l’accord Microsoft-Activision pourrait être un point positif pour le retard des activités de fusions et d’acquisitions, donnant aux entreprises qui ont renoncé à conclure des accords une plus grande clarté réglementaire. Cela pourrait également stimuler les services de banque d’investissement issus de nos services financiers, comme Morgan Stanley (MS), une partie en diminution mais cruciale de l’activité de la banque. Au cours d’années de confrontation en préparation, la FTC a déposé le mois dernier une action en justice antitrust très attendue contre le géant du commerce électronique Amazon. La Commission fédérale du commerce sous la direction du président Joe Biden est dirigée par Lina Khan, qui critique de longue date Amazon. Alors qu’il était à la faculté de droit en 2017, Khan a écrit un article intitulé « Le paradoxe antitrust d’Amazon » paru dans le Yale Law Journal. Il a essentiellement déclaré qu’Amazon ne devrait pas être exempté d’un contrôle antitrust simplement parce que ses clients sont satisfaits. « Khan s’en est pris à Amazon pendant toute sa carrière », a ajouté Jim en réponse aux allégations de la FTC selon lesquelles Amazon exerce un « pouvoir de monopole » pour gonfler les prix. « C’était une vision gravée dans la pierre qu’elle avait. » AMZN YTD montagne Amazon YTD Le cœur de la plainte de la FTC allègue que le commerce de détail d’Amazon se livre à des pratiques de tarification qui empêchent les commerçants de baisser les prix sur d’autres plates-formes et contraint les commerçants à utiliser les services de traitement des commandes de l’entreprise pour les produits figurant sur la liste Amazon Prime. Amazon a publié une réponse au procès défendant son partenariat avec les vendeurs et a déclaré qu’il était fier d’offrir des prix bas aux clients. Pour l’instant, nous ne considérons pas le procès comme une préoccupation et continuons de croire que les fondamentaux commerciaux d’Amazon restent solides. Tout comme dans les cas de Google, il pourrait y avoir un risque majeur pour les actions d’Amazon, car le contrôle réglementaire pourrait être un problème de longue haleine. Rappelez-vous que Microsoft a lutté contre le gouvernement pendant des années à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ainsi, en tant qu’investisseurs à long terme dans Amazon, nous serons très attentifs à l’évolution du dossier de la FTC. « Si vous ne le saviez pas mieux, vous penseriez qu’il s’agit d’un gigantesque opéra-comique », a déclaré Jim, en référence au procès intenté par la FTC la semaine dernière, décrivant Amazon comme « le plus grand créateur de bonnes affaires de tous les temps ». (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long GOOGL, AMZN, MSFT, MS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l'envoi d'une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l'émission de l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

Les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft affichés sur un téléphone mobile et un écran d’ordinateur portable. Justin Tallis | AFP via Getty Images