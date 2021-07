‘Comment allez-vous?’ Le message de Parle-G s’interrogeant sur le bien-être des gens gagne des cœurs

Internet est un endroit sain qui peut laisser les gens avec des sourires éclatants sur leurs visages. Il est rempli de contenu de bien-être, y compris des images et des vidéos, qui vous font vous sentir bien. Alors que la santé mentale occupe une place de choix dans les discussions qui se déroulent dans nos vies personnelles et professionnelles, de nombreuses marques se préparent également à intégrer le sujet au grand public et à ne pas être considéré comme un tabou. L’un de ces efforts d’une marque de biscuits indienne de tous les temps est de gagner des cœurs en ligne pour surveiller ses clients. Nous parlons de Parle-G, les biscuits au lait préférés de l’Inde depuis l’enfance, qui ont récemment partagé un doodle sur leurs comptes officiels Instagram et Twitter avec un texte effronté.

La photo montre un biscuit Parle-G tenant un télescope avec un fond rouge qui dit : « Zoom avant pour un fait de génie ! » « Lorsque l’on zoome, vous pouvez lire le texte : « Vous vous en sortez très bien, alors soyez fier de vous, » écrit sur le biscuit. Dans la légende du post, il était écrit qu’ils voulaient vraiment juste faire sourire leurs téléspectateurs et ont demandé comment ils se sentaient aujourd’hui. Il les a exhortés à partager leurs sentiments dans les commentaires. Plusieurs hashtags comme #SelfLove, #SelfCare et #MentalHealth ont également été inclus dans la légende.

Partagée le 27 juillet, la photo a reçu de nombreuses réponses réconfortantes de citoyens impressionnés. Si cela vous a laissé le sourire aux lèvres, vous n’êtes pas le seul, car beaucoup ont partagé leurs sentiments dans la section des commentaires et la publication a recueilli plus de 15 000 likes. L’une des utilisatrices a déclaré qu’elle se sentait un peu confuse quant à la direction que prend tout le monde, mais il était bon de savoir que certaines personnes s’amélioraient au cours du processus. Une deuxième réponse indiquait que la publication avait fait leur journée. Ils ont ajouté qu’ils se sentaient maussades depuis le matin et ont remercié Parle-G pour l’avoir rassuré.

Un troisième utilisateur a écrit qu’avoir du thé avec Parle-G est une émotion, tandis qu’un autre a écrit que cela leur faisait sourire. Un utilisateur satisfait a remercié l’entreprise d’avoir demandé comment ils allaient et a renvoyé le geste.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici