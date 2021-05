Comment alimenter votre liste de tâches

S’organiser est une affaire sérieuse, à en juger par le nombre de listes de contrôle et de programmes de suivi des tâches disponibles. Si vous êtes nouveau dans le logiciel de gestion des tâches mobiles, Apple et Google ont leurs propres applications gratuites qui combinent la commodité d’une application de notes avec la possibilité de définir des alertes de notification pour s’assurer que les choses sont faites à temps.

Pommes Rappels L’application fonctionne sur ses iPhones, iPads, iPod Touch, Apple Watches, ordinateurs Mac et iCloud.com. L’application Google Tasks pour Android et iOS est également intégré à Gmail et Google Agenda. Voici les bases des deux applications.

Ajouter une tâche

À lancez-vous sur votre iPhone, ouvrez l’application Rappels, appuyez sur Nouveau rappel dans le coin inférieur gauche de l’écran et entrez une tâche. La barre d’outils ci-dessous fournit des raccourcis pour attribuer une date de notification; vous pouvez définir une heure spécifique et un horaire répété. Vous pouvez choisir un emplacement spécifique pour être averti (par exemple, près de votre supermarché), marquer le rappel pour le mettre en valeur ou y insérer une image pour ajouter des informations visuelles.