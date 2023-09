Comment Alexa Map View va résoudre vos problèmes de maison intelligente

Si vous êtes la personne qui installe chaque appareil intelligent dans votre maison, vous pourrez peut-être vous rappeler comment vous les avez tous appelés. Mais comme de nombreuses maisons disposent de plus de 20 appareils, ce n’est pas la tâche la plus simple de les contrôler avec Alexa. Et si vous ne les avez pas configurés, vous n’avez presque aucun espoir.

Vous pouvez faire défiler une longue liste d’appareils dans l’application Alexa dans l’espoir de la trouver, mais ce n’est guère efficace.

Amazon a travaillé sur ce problème particulier au cours de la dernière année et a trouvé quelques réponses. La première consiste à utiliser son nouveau « grand modèle de langage » afin qu’Alexa puisse comprendre ce que vous voulez dire lorsque vous dites « allumer la nouvelle lumière », même si ce n’est pas le nom de la lampe dans l’application Alexa.

L’autre est une nouvelle fonctionnalité de l’application Alexa appelée Map View. Cela place tous vos appareils sur un plan afin que vous puissiez voir ce qu’il y a dans chaque pièce – ou à l’extérieur.

Lancer l’application n’est pas aussi pratique que d’utiliser votre voix, mais pour les occasions où vous ne savez pas comment s’appelle quelque chose, ou si vous souhaitez activer ou désactiver beaucoup de choses en une seule fois, la vue Carte devrait être un changeur de jeu.

Pour l’utiliser, vous devrez posséder un iPhone 12 Pro / Pro Max ou version ultérieure, ou un iPad Pro, qui peuvent tous créer une carte de votre maison en pointant la caméra vers chaque pièce.

Si vous avez l’un de ces appareils à portée de main (et que vous êtes aux États-Unis, où la fonctionnalité sera déployée en premier), vous pourrez alors voir tous les appareils connectés dans les bonnes pièces et appuyer sur eux pour les contrôler. Les icônes indiqueront également, par exemple, si un verrou intelligent est verrouillé ou non, et pourront appuyer sur une caméra pour afficher son flux.

Jim Martin / Fonderie

Vous pouvez choisir quels appareils apparaissent ou non sur votre carte et Amazon affirme que tout est conçu dans un souci de confidentialité, vous pouvez donc supprimer la carte quand vous le souhaitez.

Pour les maisons à plusieurs étages, un bouton vous permettra de choisir rapidement un étage et vous pourrez appuyer sur un autre bouton pour tout éteindre à cet étage.

Si vous déplacez un appareil dans une autre pièce, vous pouvez simplement modifier la vue de la carte en conséquence.

Bien qu’il ne soit pas disponible au lancement, Map View sera également sur le nouveau contrôleur mural Echo Hub d’Amazon. Cela signifie que c’est beaucoup plus accessible que de déverrouiller votre téléphone, de lancer l’application Alexa et d’accéder à Map View.

Voici tout ce qu’Amazon a annoncé lors de son événement de septembre 2023.