Comment Alexa est sur le point de devenir presque humaine

Alexa d’Alexa est un assistant virtuel extrêmement puissant, mais les interactions avec lui sont généralement un peu… sans intérêt.

Vous dites que le mot d’activation a suivi une commande spécifique, puis vous espérez qu’il entend correctement et fournit une réponse utile. Vous voulez demander autre chose à Alexa ? Vous devrez répéter le processus.

L’introduction du mode Conversation en 2022 a commencé à changer cela, évitant d’avoir à dire que le réveil fonctionne plusieurs fois de suite. Cependant, vous n’avez guère l’impression de parler à une vraie personne.

Cependant, cela semble devoir changer bientôt. Amazon a créé une version améliorée d’Alexa alimentée par l’IA générative, en mettant l’accent sur une approche plus conversationnelle. Il utilise un nouveau modèle de langage étendu (LLM) qui, selon la société, a été spécialement conçu pour les voix.

Jim Martin / Fonderie

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour vos interactions avec Alexa ? Premièrement, vous n’aurez même pas toujours besoin d’utiliser le mot d’activation. Une fois le mode chat activé, les appareils Echo utiliseront les capteurs disponibles (notamment ceux de la caméra, du microphone et du détecteur de présence) pour savoir quand vous êtes prêt à parler, tout comme une personne.

Et les réponses génériques actuelles que vous recevez d’Alexa pourraient appartenir au passé. Le LLM connaîtra le contexte clé qui est souvent crucial pour une communication efficace, comme quelque chose que vous avez dit dans le passé ou des choses qu’il sait que vous aimez. Les réponses seront donc beaucoup plus pertinentes et spécifiques à vous.

Selon Amazon, la nouvelle version d’Alexa pourra également ajouter une personnalité indispensable aux conversations. Il vise à répondre comme le ferait un humain, qu’il s’agisse de fournir une véritable réponse à des questions farfelues ou de vous aider à rédiger un e-mail important.

Et plutôt qu’une seule commande à la fois, Amazon affirme qu’Alexa sera capable de gérer plusieurs choses simultanément. Vous voulez commencer à écouter de la musique, régler les lumières et définir un rappel en même temps ? Que diriez-vous de créer des routines complexes pour la maison intelligente en utilisant votre voix ? Les deux seront possibles.

Surtout, le LLM signifie également qu’il devrait y avoir beaucoup moins d’occasions où Alexa dit simplement « Désolé, je n’en suis pas sûre ».

Chaque haut-parleur Echo sera compatible avec la nouvelle Alexa, jusqu’à l’original. Cependant, il ne sera initialement disponible qu’en avant-première aux États-Unis, les nouvelles fonctionnalités de maison intelligente étant soumises à un aperçu distinct sur invitation uniquement.

Cela signifie que vous attendez peut-être un certain temps avant que ces mises à niveau arrivent réellement sur votre appareil Echo. Mais une fois qu’ils le feront, Alexa semble prête à devenir beaucoup plus humaine que jamais.