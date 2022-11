Comment Alex Pereira a bouleversé Israel Adesanya à l’UFC 281

Israel Adesanya, le champion de longue date des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship, s’est promené lentement dans l’octogone à l’UFC 281 contre Alex Pereira, un homme qu’Adesanya a dit qu’il exposerait.

Adesanya a marché de près vers Pereira avant les présentations et l’a regardé froidement, de la même manière que Pereira l’a fait en 2017 lorsqu’il a assommé Adesanya en kickboxing. Alors que Pereira manquait des coups de poing, Adesanya sourit et secoua la tête, signalant à son adversaire qu’il se sentait supérieur dans les arts martiaux mixtes, une discipline qu’Adesanya dirigeait depuis trois ans.

Mais au cinquième tour, quand Adesanya a glissé au milieu de l’octogone, Pereira a vu sa chance et a poursuivi un Adesanya en retraite jusqu’à la clôture. Pereira l’a aspergé de coups de poing, assommant presque Adesanya sur ses pieds. L’arbitre, Marc Goddard, a heureusement arrêté le combat alors que le corps d’Adesanya est brièvement devenu mou, bien qu’Adesanya ait rapidement protesté contre l’arrêt alors que Goddard agitait les bras.

Chacun des juges avait Adesanya en tête dans le combat avant le cinquième tour.

La défaite d’Adesanya met fin à l’une des plus longues courses de titres d’un champion de l’UFC de l’histoire récente et renverse une autre star qui avait connu un succès grand public dans le sport. La défaite est la première défaite d’Adesanya dans la division des 185 livres et seulement la deuxième défaite de sa carrière dans les arts martiaux mixtes.

“J’ai tout mis sur cette ligne et c’est ce qui s’est passé”, a déclaré Adesanya lors de la conférence de presse d’après-combat, portant une veste en fourrure de vison beige. Adesanya a déclaré qu’il était toujours optimiste et qu’il était “reconnaissant”.

“Osez être grand”, a déclaré Adesanya, “et je le suis.” Il n’a pas fixé de calendrier pour l’inévitable revanche et a déclaré qu’il subirait probablement des procédures médicales pour des problèmes qu’il n’a pas révélés.

Adesanya, qui est entré à l’UFC en 2019, défendait son titre pour la septième fois et avait été critiqué par les fans en raison de ses récentes performances. Adesanya n’avait pas assommé d’adversaire depuis 2020, et ses trois derniers combats, tous des décisions unanimes dans des démonstrations de tact de compétences de frappe, ont été critiqués comme ennuyeux par les fans. Adesanya a en partie imputé les résultats à ses adversaires, affirmant qu’ils étaient timides. Il a prédit que cela n’arriverait pas contre le kickboxeur Pereira.

Mais Pereira, qui était sensiblement plus grand qu’Adesanya dans l’octogone, a montré de l’agressivité au centre de la cage, ce que les récents ennemis d’Adesanya n’avaient pas. Pourtant, Adesanya a utilisé sa longueur pour frapper à volonté et a également remporté des échanges au corps à corps et au sol.

Sa glissade au cinquième tour a déclenché une réaction en chaîne dont il n’a pas pu se remettre. Adesanya a déclaré que Pereira avait frappé son nerf péronier, ce qui avait blessé son jeu de jambes et son équilibre, et sa position était également instable à cause du coup de pied de Pereira dans sa jambe.

La perte était similaire à celle de Kamaru Usman, le champion de longue date des poids welters qui a perdu un combat en août alors qu’il était en avance sur les tableaux de bord contre Leon Edwards. Edwards a assommé Usman dans les dernières secondes de ce combat. Dana White a déclaré que l’imprévisibilité du sport est ce qui le rend excitant.

“C’est ce qui rend cette chose si folle”, a déclaré White. “Vous ne pouvez jamais choisir qui va gagner un combat.”

Dans le co-événement principal, Zhang Weili a soumis Carla Esparza au deuxième tour via un étranglement arrière nu pour récupérer la ceinture de poids paille de 115 livres, qu’elle détenait auparavant en 2019 avant de perdre deux fois contre Rose Namajunas. Zhang a montré plus d’agressivité dans les échanges de stand-up et a annulé le retrait d’Esparza après avoir attrapé certains de ses coups de pied.

Au deuxième tour, quand Esparza a tiré pour un retrait, Zhang l’a rapidement inversé et a glissé son bras pour l’étranglement sur le côté. Zhang, le premier champion chinois de l’UFC, affrontera probablement Namajunas pour la troisième fois, car les deux combattants sont clairement les meilleurs de la division, et la performance d’Esparza ne justifiait pas une revanche. Zhang a dit que peu importe contre qui elle se bat, elle aimerait défendre le titre en Chine.

Dans le combat passionnant qui a précédé, Dustin Poirier a soumis Michael Chandler au troisième tour, également via un étranglement arrière nu. Chandler a abattu Poirier dans le premier, mais Poirier l’a assommé contre la cage et l’a presque assommé. Chandler a contrôlé Poirier au sol pendant tout le deuxième tour, mais Poirier a annulé une tentative de retrait au troisième tour et a glissé dans l’étranglement lors d’une bousculade.

Il sera probablement le prochain en lice pour un titre après Islam Makhachev, le champion actuel, et le champion poids plume de 145 livres Alexander Volkanovski se sont battus en Australie en février.

White a déclaré que l’UFC avait vendu 11,56 millions de dollars de billets, le deuxième événement le plus rentable de l’histoire du Madison Square Garden et la 27e vente consécutive pour la promotion. La carte complète a également établi un record pour la plupart des finitions au premier tour avec sept (11 des 14 combats au total se sont terminés par une sorte de KO ou de soumission).

L’UFC s’est fait un devoir d’apporter des cartes emballées à New York depuis que l’État a légalisé les arts martiaux mixtes en 2016, et White s’est dit satisfait des résultats.

“Nous savions quand nous avons construit cette carte que ce serait une bonne carte, la seule chose que vous espérez, c’est qu’elle puisse rester ensemble”, a déclaré White.