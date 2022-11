Comment Alameda, la société sœur de FTX, a fait chuter l’échange de crypto

Finalement, à mesure que des investisseurs plus sophistiqués comme les fonds spéculatifs se sont entassés dans le commerce de l’arbitrage crypto, cela est devenu beaucoup moins lucratif pour Alameda. Pourtant, avec la montée en flèche du prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies – et qui devrait continuer à augmenter – Alameda n’a eu aucun mal à rembourser ses prêts en dollars ou en crypto.

C’est pourquoi, dans la présentation aux investisseurs, Alameda a pu dire qu’elle pouvait offrir aux prêteurs “des rendements élevés sans risque” et “sans inconvénient”. Cependant, trouver un approvisionnement prêt de prêteurs fiables a pris beaucoup de temps pour Alameda, d’autant plus que les banques et les entreprises traditionnelles de Wall Street ont largement évité la cryptographie en raison du manque de réglementation et de surveillance.

En 2019, M. Bankman-Fried a eu une idée : pourquoi ne pas créer un échange de crypto-monnaie qui pourrait générer des revenus pour aider à financer les activités d’Alameda ?

FTX est né. Il a déménagé de Hong Kong aux Bahamas, où M. Bankman-Fried a construit sa base d’opérations, et l’échange a décollé. Dans des présentations financières aux investisseurs, la société a affirmé en 2021 qu’elle récoltait 1 milliard de dollars de revenus annuels en facturant des frais aux clients qui souhaitaient échanger des crypto-monnaies sur sa plateforme. Il s’est commercialisé de manière agressive auprès d’investisseurs ordinaires désireux d’échanger la nouvelle chose en vogue.