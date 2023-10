Comment ajuster parfaitement vos lunettes (sans consulter l’optométriste)

En plus d’améliorer votre vision, les lunettes peuvent donner à votre visage une dimension supplémentaire de personnalité. Cependant, si vous avez une paire de lunettes plus ancienne ou si vous en avez l’air dans le magasin mais qui ne semblent pas bien épouser la forme de votre visage à la maison, vous souhaiterez peut-être les ajuster pour un meilleur ajustement. Heureusement, bon nombre de ces ajustements sont des correctifs simples qui ne nécessitent aucun outil spécial et ne prennent que quelques minutes.

4 façons d’ajuster vos lunettes à la maison

Voyons maintenant quelques façons de réparer vos lunettes, en fonction du type de problème que vous rencontrez et du matériau de vos verres. Ces conseils proviennent directement des fabricants et vendeurs de lunettes comme Parker Warby, Zenni et CadresDirect.

Si tes lunettes glissent toujours vers le bas

Lorsque vos lunettes glissent vers le bas, cela peut nuire à votre capacité à bien voir et vous sentir mal à l’aise. Vos spécifications peuvent même avoir tendance à diminuer avec le temps. Heureusement, les resserrer est une solution assez simple. Pour les lunettes à monture métallique, vous pouvez utiliser vos pouces pour rapprocher délicatement les plaquettes nasales pour un ajustement plus serré. Cela peut être un processus d’essais et d’erreurs qui prend plusieurs fois avant d’obtenir un ajustement à la fois fonctionnel et confortable pour vous.

Pendant ce temps, les cadres en plastique nécessitent un peu plus de travail. Commencez par prendre un bol d’eau tiède et faites tremper vos verres pendant environ une minute. Cela aidera à adoucir les tempes, vous permettant d’appliquer une pression vers l’intérieur et vers le bas afin que lorsque vous les placez derrière vos oreilles, elles soient moins susceptibles de glisser le long de votre nez.

Si vos lunettes sont trop serrées

Un autre problème courant est lorsque les lunettes sont trop serrées, créant une sensation de compression peu agréable à supporter. Lorsque cela se produit, utilisez vos pouces pour étirer les plaquettes nasales des lunettes à monture métallique. Cela peut créer suffisamment de marge de manœuvre pour qu’ils s’assoient confortablement sur votre visage sans pincement.

Une autre astuce pour les montures en plastique consiste à tremper vos lunettes dans un bol d’eau tiède (pas chaude) pendant 30 à 60 secondes. Après les avoir trempés, appliquez une pression vers le haut et vers l’extérieur sur les extrémités des tempes afin qu’elles reposent plus confortablement sur vos oreilles sans comprimer votre visage.

Si vos lunettes sont de travers

Parfois, des oopsies se produisent lorsque vous laissez tomber vos lunettes, qu’un animal les prend pour un jouet à mâcher ou que quelqu’un s’assoit dessus, les faisant paraître tordus. Il s’agit d’une solution relativement simple qui dépendra de l’orientation de ladite courbure.

Lorsque vous mettez vos lunettes, si le côté gauche est plus haut que le droit, vous pouvez le fixer en pliant soigneusement la branche droite vers le bas au niveau de la charnière ou à l’endroit où elle se plie pour s’adapter à votre oreille (là où elle est réglable). Si le côté droit est tordu, vous pouvez le réparer en faisant de même avec le bras gauche. Vous devrez peut-être le faire plusieurs fois pour obtenir l’apparence et le confort dont vous avez besoin.

Si tes lunettes te pincent le nez

Ce n’est jamais amusant d’avoir vos lunettes comme quelqu’un qui vous klaxonne. Et si vous portez un masque, des lunettes trop serrées peuvent entraîner des lentilles embuées. Si cela vous arrive, vous pouvez simplement élargir les plaquettes nasales jusqu’à ce qu’elles soient confortablement fixées. Avec les lunettes en plastique, le processus est le même que pour les desserrer en général : après avoir trempé les montures, ajustez les extrémités des branches vers le haut et vers l’extérieur.

En conclusion, la résolution des problèmes courants liés aux lunettes ne devrait prendre que quelques minutes. Cependant, si vous avez une prescription plus ancienne ou si les lunettes ne semblent toujours pas confortables après vos propres ajustements, vous voudrez consulter votre optométriste, qui pourra apporter des modifications à leur extrémité pour un ajustement plus confortable.