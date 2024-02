Entre les cartes de crédit, les cartes de fidélité des magasins et les cartes d’identité, nos portefeuilles sont plus costauds de nos jours – et cela fait de les fouiller pour trouver la bonne carte une véritable corvée. Ne serait-il pas bien si vous pouviez simplement le montrer à quelqu’un ou scanner votre téléphone ?

Eh bien, c’est désormais possible si vous possédez un smartphone Android. À la suite d’Apple, Google Wallet vous permet désormais de télécharger votre permis de conduire ou votre pièce d’identité dans votre compte Google Wallet, vous offrant ainsi un moyen rapide et simple d’afficher vos informations d’identification en cas de besoin. Si vous vivez dans certains États des États-Unis, bien sûr.

Vous devrez quand même avoir sur vous les copies physiques de ces cartes, juste au cas où une validation supplémentaire serait nécessaire. Mais même en gardant cela à l’esprit, c’est un excellent moyen de gagner du temps lorsque vous ne voulez pas avoir à sortir les cartes de votre portefeuille, de votre sac à main ou de votre sac. Voici comment ajouter votre pièce d’identité ou votre permis de conduire à Google Wallet.

Comment ajouter votre pièce d’identité ou votre permis de conduire à Google Wallet

Avant de pouvoir ajouter votre permis de conduire ou votre pièce d’identité nationale à Google Wallet, vous devez vous assurer que vous répondez aux exigences relatives à l’appareil. Cependant, ils ne sont pas particulièrement onéreux, alors ne vous inquiétez pas. Vous avez juste besoin d’un appareil Android fonctionnant sous Android 8.0 Oreo ou version ultérieure (donc presque tout le monde possédant un téléphone acheté au cours de la dernière demi-décennie). Assurez-vous ensuite d’activer Bluetooth et les appareils à proximité. Enfin, vous devez activer l’une des méthodes de verrouillage de l’écran.

Une fois votre téléphone prêt, il est temps de commencer.

Étape 1: Ouvrez Google Wallet et choisissez Ajouter au portefeuille.

Étape 2: Sélectionner Carte d’identitépuis sélectionnez votre état.

Étape 3: Vous allez maintenant entrer les étapes de vérification. Commencez par choisir Continuer puis scannez le recto et le verso de votre carte d’identité.

Étape 4: Il vous sera maintenant demandé d’enregistrer une courte vidéo vous montrant regardant droit devant, d’un côté et vers le haut. Sélectionner Envoyer.

Étape 5 : Google enverra vos données aux autorités de votre État pour vérification et estime que la vérification ne devrait prendre que quelques minutes.

Comment supprimer votre identifiant ou votre licence de Google Wallet

Étant donné que votre carte d’identité n’est stockée que localement sur votre appareil, elle n’est pas vulnérable au piratage du stockage cloud ou à quelque chose de similaire. Cependant, si vous l’avez essayé et avez découvert que ce n’était pas pour vous – ou si vous n’êtes tout simplement pas à l’aise avec votre carte d’identité sur votre téléphone – vous pouvez la supprimer.

Étape 1: Commencez par ouvrir votre Google Wallet, puis recherchez et sélectionnez votre carte d’identité.

Étape 2: Choisissez le menu « Plus » dans le coin supérieur droit (il ressemble à trois points verticaux), puis choisissez Supprimer > Supprimer.

Vous pouvez également supprimer votre identifiant Google Wallet à distance en suivant ces étapes.

Étape 1: Dirigez-vous vers le Page Google Mon compte.

Étape 2: Choisir Informations personnelles > Identification numérique.

Étape 3: Sélectionner Gérer l’identification numérique et choisissez Supprimer à côté de l’ID que vous souhaitez supprimer.

Étape 4: Confirmez la suppression, et c’est parti.

Ce que vous pouvez faire avec votre identifiant Google Wallet

Pour le moment, cette fonctionnalité fait partie d’un déploiement limité et n’est pas disponible dans de nombreux endroits. Au moment de la rédaction de cet article, l’utilisation de cartes d’identité via Google Wallet est acceptée dans l’État américain du Maryland et par la Transportation Security Administration (TSA) en un certain nombre d’aéroports de soutien.

Pour utiliser votre carte d’identité, vous pouvez soit utiliser NFC pour la scanner de la même manière que vous paieriez avec Google Wallet, soit la faire apparaître sur votre écran sous forme de code QR à scanner par un fonctionnaire.

Quels États prennent en charge les identifiants virtuels Google Wallet ?

Pour le moment, extrêmement peu. Le Maryland est le seul État où le système de carte d’identité de Google Wallet est accepté comme pièce d’identité valide, bien que vous puissiez l’utiliser à un certain nombre de points de contrôle de la TSA. dans certains aéroports. Il est confirmé que l’Arizona, le Colorado et la Géorgie bénéficieront d’un soutien « dans les mois à venir ».

Attendez-vous à ce que cette fonctionnalité soit disponible dans davantage d’États et d’aéroports américains à l’avenir, et nous mettrons à jour ce guide à mesure que davantage de zones deviendront éligibles.

