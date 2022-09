Comment ajouter un symbole de coche dans un PDF

Cela semble être une tâche assez simple : cocher une case. Mais lorsque vous devez cocher une case dans un formulaire PDF, ce n’est pas si facile. Ce qui, bien sûr, est la raison pour laquelle vous êtes ici. Alors, voici ce que vous devez savoir.

Mettre une coche ou une croix dans une case sur un PDF est un jeu d’enfant si vous avez le libre

Adobe Acrobat Reader DC application. Il est disponible pour Windows et Mac, ainsi que sur Android et iPhone. Donc, si vous ne l’avez pas, cliquez sur le lien ou recherchez Adobe Fill & Sign dans l’App Store de votre téléphone et installez-le.

Comment ajouter une coche à un PDF sur un PC ou un Mac

1. Télécharger Adobe Reader Martyn Casserly / Fonderie 2. Choisissez Remplir et signer Martyn Casserly / Fonderie Le long de la barre de menu en haut de la page, vous verrez un certain nombre d’options, mais celle dont vous avez besoin est la pointe du stylo plume qui affiche l’étiquette Signer un document en tapant ou en dessinant une signature lorsque vous le survolez avec le curseur de la souris. 3. Sélectionnez le symbole Coche Martyn Casserly / Fonderie Maintenant que la barre de menus Remplir et signer est affichée, ignorez toutes les signatures proposées et sélectionnez à la place l’icône Coche. 4. Cochez la case Martyn Casserly / Fonderie Le curseur sera maintenant remplacé par une coche, alors déplacez votre souris sur la case et faites un clic gauche pour insérer une coche. Avant de placer la tique, vous pouvez utiliser les deux UN symboles pour augmenter ou diminuer sa taille.

Si c’est tout ce que vous avez à faire, vous pouvez maintenant enregistrer le document avec les cases à cocher appropriées remplies. Sinon, cliquez sur les autres champs et remplissez-les, et cochez les autres cases si nécessaire. Si vous devez également signer, voici comment ajouter une signature numérique à un PDF.

Comment ajouter une coche à un PDF sur un téléphone ou une tablette

Si vous travaillez avec un PDF sur votre iPhone ou votre téléphone Android, le processus est très similaire. Vous aurez besoin de l’application gratuite Adobe Fill & Sign. Lorsque cela est fait, appuyez sur le Sélectionnez un formulaire à remplir icône et recherchez le fichier PDF que vous souhaitez modifier.

Maintenant, accédez à l’endroit du formulaire où vous souhaitez ajouter une coche, appuyez et maintenez cet endroit jusqu’à ce qu’un menu apparaisse. Sélectionnez ensuite l’icône de coche et une sera placée dans la case.

Si ce n’est pas tout à fait correct, appuyez sur la coche et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’un grand cercle apparaisse autour de celle-ci. Faites maintenant glisser la coche vers l’espace correct. Encore une fois, vous pouvez utiliser les deux UN icônes pour ajuster la taille de la coche.

Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur une autre zone du document et la case disparaîtra, ne laissant que la coche derrière. Si vous souhaitez en faire plus avec vos fichiers PDF, voici les meilleurs éditeurs PDF à utiliser.