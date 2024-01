Comment ajouter un pass à Google Wallet sans bouton « Ajouter au portefeuille »

De nombreux éléments peuvent être ajoutés à Google Wallet, et même si vous ne voyez pas l’option « Ajouter à Google Wallet » sur certains billets ou pass, vous pouvez toujours les ajouter grâce à une petite astuce.

Google Wallet n’est pas réservé aux cartes de crédit. Il est parfaitement positionné pour remplacer votre portefeuille, abritant tout, de votre abonnement à une épicerie aux billets pour un match à venir. Au fil des années, nous avons vu Google transformer Wallet en un outil de plus en plus utile. Même si ce n’est pas encore tout à fait le cas – et ce ne sera pas le cas tant que les permis de conduire ne seront pas largement disponibles – c’est sur la bonne voie et mérite d’être utilisé régulièrement.

Prends juste une capture d’écran

Google a ajouté il n’y a pas si longtemps la possibilité d’ajouter des laissez-passer à Wallet avec une simple capture d’écran. Cette fonctionnalité passe un peu inaperçue, car nous sommes tellement conditionnés à rechercher un bouton « Ajouter à Google Wallet » quelque part autour du pass.

Chaque fois que vous voyez un code QR sur un carte d’embarquement ou billet d’événementvous pouvez simplement prendre une capture d’écran. Lorsque vous prenez une capture d’écran sous Android 12 ou version ultérieure, vous verrez une petite fenêtre contextuelle en bas de l’écran avec la possibilité de partager ou de modifier l’image. Dans ce cas, vous verrez Ajouter au portefeuille avec ces autres options. Appuyez dessus pour le déplacer dans Google Wallet.



















Sur quels téléphones cela fonctionne-t-il ?

Actuellement, Google note que Téléphones Pixel la génération 3 et plus peut utiliser cette fonctionnalité. Google ne précise pas de quelle version d’Android cela a besoin, bien que le Pixel 3 ait cessé de recevoir les mises à jour du système d’exploitation sur Android 12, ce qui signifie qu’il s’agit probablement de la version de base du système d’exploitation dont vous aurez besoin pour utiliser l’astuce Wallet.

Si vous utilisez un appareil Samsung Galaxy, il ne semble pas que cette option fonctionnera pour vous. En effet, le skin One UI de Samsung sur Android choisit d’utiliser un ensemble d’actions distinct lors de la prise d’écran. Vous pourrez toujours partager et modifier l’image, mais aucun bouton Google Wallet dédié n’apparaîtra.

Cette astuce fonctionne-t-elle sur toutes les passes ?

Pour autant que nous sachions, la fonction de capture d’écran de Wallet ne fonctionne qu’avec les billets d’événement et les cartes d’embarquement. Ce sont les deux zones dans lesquelles nous avons remarqué que le bouton « Ajouter au portefeuille » a commencé à disparaître. De manière générale, vous pouvez ajouter manuellement d’autres pass comme des abonnements à l’épicerie ou des cartes-cadeaux via l’application Wallet elle-même, en contournant toute importation tierce.

Que cela fonctionne ou non pour tout avec un code QR, c’est une bonne fonctionnalité à garder dans votre poche arrière. Toutes les compagnies aériennes ne disposent pas d’un moyen d’ajouter nativement à Wallet, mais une capture d’écran rapide du code QR s’en chargera assez facilement.