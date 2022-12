Comment ajouter un chapeau de Père Noël à votre Memoji sur iPhone

Avec les vacances qui approchent à grands pas, il est maintenant temps de donner à votre personnage Memoji une cure de jouvence festive. Voici un guide rapide montrant comment vous pouvez obtenir un bonnet de Noel pour votre Memoji sur iPhone, ou aller tête première dans la saison des fêtes et créer un nouveau Memoji pour ressembler à M. et/ou Mme Claus.

Memoji et Animoji sont des personnages emoji animés qui répondent aux expressions faciales. Ils peuvent être utilisés comme autocollants dans iMessage, envoyés avec des messages vocaux ou utilisés comme superpositions pendant les appels FaceTime pour remplacer votre visage afin qu’il semble que la personne à l’autre bout de l’appel parle directement à votre personnage Memoji.

Pour commencer, assurez-vous que votre iPhone ou iPad est mis à jour et exécute la dernière version d’iOS ou d’iPadOS. Avant de faire preuve de créativité et de commencer à personnaliser votre Memoji, il est préférable de faire une copie de votre personnage existant en ouvrant Messages, en appuyant sur l’icône Animoji, en sélectionnant les trois points dans le coin inférieur gauche et en appuyant sur Dupliquer.

Comment ajouter un bonnet de Noel aux personnages Memoji sur iPhone

Ouvrez l’application Messages et appuyez sur l’icône Animoji

Appuyez sur les trois points en bas à gauche et ouvrez Modifier

Faites défiler les options de personnalisation jusqu’à ce que vous atteigniez Headgear

Sélectionnez Couvre-chef et faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez le chapeau qui correspond le mieux à celui porté par le Père Noël

Appuyez sur les sélecteurs de couleurs pour changer les couleurs du chapeau, rendant la couleur principale rouge et la deuxième couleur blanche

Appuyez sur Terminé en haut à droite de l’écran pour enregistrer votre nouveau personnage Memoji

Votre nouveau personnage Memoji festif est maintenant enregistré et peut être utilisé comme bon vous semble. Pour améliorer votre personnage, répétez les étapes ci-dessus et sélectionnez Poils du visage pour donner à votre moi virtuel une épaisse barbe de Père Noël.

