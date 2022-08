Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la plus grande nouvelle fonctionnalité d’iOS 16, apportant des options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à l’écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, telles que que les événements du calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, et plus encore.

Un nouvel ajout qui intéressera particulièrement les utilisateurs d’Apple Watch sera les deux widgets Fitness, qui affichent les anneaux d’activité Apple Watch sur l’écran de verrouillage de l’iPhone, vous permettant de vérifier rapidement vos mouvements, vos exercices et votre progression tout au long de la journée avec juste un coup d’oeil.

Apple propose deux styles de widgets d’anneaux d’activité à ajouter à votre écran de verrouillage. Le premier est un petit widget en anneau qui montre simplement la progression des trois anneaux dans une seule vue. Le second est un widget plus détaillé qui montre vos mouvements, vos exercices et vos progrès pour la journée, et à quel point vous êtes proche d’atteindre vos objectifs.

Comment ajouter des anneaux d’activité Apple Watch à l’écran de verrouillage de l’iPhone

Sur l’écran de verrouillage, appuyez et maintenez l’image d’arrière-plan jusqu’à ce que la vue Collections apparaisse

Modifiez votre écran de verrouillage en appuyant sur le bouton Personnaliser

Sélectionnez la case Ajouter des widgets en surbrillance sous l’heure sur l’écran de verrouillage

Choisissez l’un des widgets Fitness dans le menu des widgets

Appuyez ou faites glisser les widgets de la liste sur votre écran de verrouillage

Appuyez sur l’arrière-plan pour fermer la liste des widgets et appuyez sur Terminé pour enregistrer votre écran de verrouillage personnalisé

Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher les deux types de widgets d’activité sur votre écran de verrouillage en même temps.

