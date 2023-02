Comment Airbnb est devenu une machine à gagner de l’argent

A peine un jour passe sans qu’une entreprise technologique n’annonce des suppressions d’emplois. Bien que désagréables pour les travailleurs, les responsables techniques à la recherche de preuves que leur entreprise pourrait mieux fonctionner avec moins de personnel n’ont pas besoin de croire sur parole d’Elon Musk. Ils pourraient plutôt se tourner vers la transformation de la société de location de propriétés de vacances Airbnb depuis 2020, lorsqu’elle a été forcée de licencier 25% de son personnel alors que la pandémie a interrompu les voyages.

Mardi, Airbnb a annoncé sa première année complète de rentabilité et 8,4 milliards de dollars de revenus annuels, soit 75 % de plus que ce qu’elle avait réalisé au cours de l’année précédant immédiatement la pandémie.

Cela aide, bien sûr, que le prix moyen par nuit ait augmenté de 36 % depuis 2019, ce qui a déclenché la colère des clients à propos des prix opaques et des frais de nettoyage exorbitants et a conduit à des améliorations de la plate-forme de l’entreprise pour s’assurer qu’Airbnb reste une alternative abordable aux hôtels. Néanmoins, les nuitées et expériences annuelles réservées ont augmenté d’un cinquième depuis 2019, tandis que les effectifs sont en baisse de 5 %. La marge d’exploitation nette de 23 % de la société sur l’année entière suggère qu’elle trouve le bon équilibre.

Je pense que cela a fait de nous un lieu de travail beaucoup plus attrayant car il est beaucoup plus facile de faire le travail



Le PDG Brian Chesky compare les rangs réduits d’Airbnb aux forces spéciales militaires (par opposition à une marine entière) et affirme que cela a eu des avantages au-delà des résultats d’Airbnb. “Ce qui s’est finalement passé, c’est que nous avions moins de personnes dans les réunions, et les gens peuvent se déplacer beaucoup plus rapidement”, a-t-il déclaré mardi aux analystes. “Je pense que cela a fait de nous un lieu de travail beaucoup plus attrayant car il est beaucoup plus facile de faire le travail.” Si vous avez lu des comptes rendus sur ce que c’est que de faire approuver des modifications de produits, même mineures, par des géants comme Google, son optimisme ne vous surprendra pas.

Et non, les employés d’Airbnb ne portent pas tous des cilices et ne viennent pas au bureau cinq jours par semaine. L’entreprise a adopté une « approche vivre et travailler n’importe où », ce que l’on attend d’une entreprise qui a massivement bénéficié de la plus grande flexibilité des personnes pour voyager et réserver des séjours plus longs.

Difficile à reproduire

Plutôt que de demander au personnel de se rendre au bureau des jours au hasard en espérant qu’ils généreront par hasard des idées au refroidisseur d’eau, Airbnb préfère que tout le monde se réunisse plus occasionnellement dans un but précis, ce qui semble raisonnable. Les employés peuvent déménager n’importe où aux États-Unis et leur salaire n’est pas bloqué s’ils choisissent un endroit moins cher pour vivre que San Francisco ou New York. Par conséquent, Airbnb n’a désormais besoin que de la moitié de l’espace de bureau dont il avait besoin avant la pandémie, ce qui a encore stimulé la rentabilité.

Bien entendu, Airbnb présente des avantages uniques qui rendent son approche difficile à reproduire. Lorsque le nom de votre entreprise est devenu un verbe, vous n’avez pas à payer autant les moteurs de recherche pour promouvoir votre produit. Environ 90 % du trafic de son site est direct ou non rémunéré.

Il est également utile qu’Airbnb ait amassé plus de 14 milliards de dollars en espèces, dont près de 5 milliards de dollars de fonds clients payés avant leurs voyages. Grâce à la hausse des taux d’intérêt, cet argent a rapporté 103 millions de dollars d’intérêts au quatrième trimestre, soit 30 % du bénéfice avant impôts.

Airbnb a également énormément profité de la hausse des prix des hôtes – il collecte un pourcentage de la valeur totale de chaque réservation. Il indique que les efforts récents pour mettre en évidence des options plus abordables lors du processus de réservation contribueront à une légère baisse du prix quotidien moyen cette année. Cependant, la société prévoit de compenser ce vent contraire par de nouvelles économies de coûts et de maintenir ainsi ses marges bénéficiaires élevées actuelles.

Airbnb doit redoubler d’efforts pour convaincre les clients qu’il offre toujours un bon rapport qualité-prix, mais il semble que les employés et les investisseurs soient satisfaits – les actions ont augmenté de près de 10 % dans les échanges avant commercialisation mercredi. Ce n’est pas une mince affaire dans l’environnement technologique actuel. D’autres pourraient en tirer des enseignements. — (c) 2023 Bloomberg SEC

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral