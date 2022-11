Comment aimes-tu tes oeufs? – Section locale de Shaw

Je prépare le petit-déjeuner avec Steve Malinsky et Nelson Nussbaum au refuge PADS d’Ottawa une fois par mois.

Ce n’est pas votre opération normale. Dans des restaurants comme le Hi-Way et le New Chalet, les cuisiniers de courte durée vont et viennent, mais les clients reviennent à leur table préférée pendant des années. Des décennies s’ils sont des anciens de la ville. Mais au PADS les cuisiniers restent les mêmes, du moins pour notre petit-déjeuner, alors que la clientèle change constamment.

Tous les trois, nous avons fait du bénévolat au PADS avant qu’il n’y ait une cuisine. Quand cela a commencé dans les années 90, il y avait de véritables matelas portables qui se déplaçaient d’un endroit à l’autre chaque nuit de la semaine. Il fallait être un sans-abri organisé pour savoir où dormir chaque nuit. PADS a parcouru un long chemin.

Notre église, Open Table, propose un dîner mensuel le dimanche soir et un petit-déjeuner le lundi matin. Les bénévoles du dîner nous disent combien sont au refuge et quelle nourriture est disponible. Ils recherchent des œufs et du jus d’orange, du fromage, du pain en tranches, des pommes de terre et des oignons et de la viande pour le petit-déjeuner. L’équipe du petit-déjeuner arrive vers 6 heures du matin avec tout ce qui manque.

Parfois, nous recevons de l’aide. Gary Reardon a demandé le mois dernier s’il pouvait nous fournir des œufs.

“Comment ça sonne 48?”

« 60, ce serait mieux », ai-je dit.

Lundi matin, il y avait deux plats de 30 œufs dans le frigo avec mon nom dessus.

J’ai apporté un gallon de jus d’orange et une miche de pain. Steve a apporté des oignons et Nelson a apporté des saucisses. Il aime les petits déjeuners à saveur d’érable. Ils sont un succès et faciles à cuisiner. Le refuge avait des pommes de terre.

Nous servons deux œufs sur commande avec du pain grillé, des pommes de terre et des oignons frits et des saucisses. Tout le monde ne mange pas d’œufs, ni de petit-déjeuner d’ailleurs. Nous mettons toujours des céréales froides et du lait, des beignets s’ils sont là, mais les œufs à la commande ne sont généralement pas au menu.

Cela surprend les résidents lorsque Steve demande: “Comment aimez-vous vos œufs?”

“Quoi? Cependant, vous les avez » est une réponse courante.

“Non. Nous les fabriquons comme vous le souhaitez.

Parfois, ils sont perplexes.

« Brouillé je suppose.

“Vous êtes sûr? Nous pouvons faire des œufs au plat, plus facile, plus dur, poché, omelette au fromage.

Si vous allez brouiller des œufs, vous pouvez tout aussi bien les laisser se mettre en place et les plier sur du fromage.

Certains ne comprennent pas les termes pour les choix d’œufs. Le brouillage est devenu l’ordre d’œufs par défaut de l’Amérique. “Pas coulant” est tendance.

Nous les servons rapidement. Des œufs de la cuisinière, des saucisses d’une mijoteuse, des pommes de terre d’une autre et des toasts servis chauds et beurrés.

La dernière fois, j’ai trouvé des fraises dans le réfrigérateur, je les ai équeutées et coupées en deux, et je les ai mises dans un bol.

« Donnons-leur des fruits », ai-je dit. « Ça ira bien dans l’assiette.

Une femme qui a commandé le côté ensoleillé et une qui s’est précipitée pour son bébé est revenue avec le tout-petit dans ses bras. Le visage du bébé, à côté du sien, était barbouillé de rouge et souriant.

“Merci beaucoup pour le petit déjeuner chaud. Puis-je avoir plus de fraises ? C’était une première pour ma fille. Elle les aimait.

Après le rush, alors que nous nettoyions, j’ai envoyé un message à Gary.

« 28 petits déjeuners, 55 œufs. Merci.”

Les résidents de PADS apprécient vraiment un petit-déjeuner chaud lorsqu’ils sont temporairement à l’abri. Mais ce dont ils ont désespérément besoin, ce sont des maisons.