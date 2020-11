Comment aider votre partenaire avec une dysfonction sexuelle

La dysfonction sexuelle de tout type, qu’il s’agisse de dysfonction érectile ou d’éjaculation précoce, peut être pénible et avoir un impact profond sur votre relation. Les sentiments de culpabilité, de honte et de déception peuvent empêcher une personne souffrant de dysfonctionnement sexuel d’obtenir l’aide dont elle a besoin. En tant que partenaire d’une personne souffrant d’un dysfonctionnement sexuel, vous pourriez vous aussi ressentir de la détresse mentale et de la frustration sexuelle.

Mais ce que vous devez vous rappeler, c’est que des dysfonctionnements sexuels peuvent survenir, qu’ils peuvent être traités et qu’il vaut mieux s’attaquer à ce problème de santé de front plutôt que de tourner autour du pot en raison de sa nature sensible. Bien sûr, ce ne sera pas facile ni pour vous ni pour votre partenaire. Mais obtenir une aide professionnelle et se soutenir mutuellement face à ce problème de santé vous aidera tous les deux à améliorer votre connexion ainsi que votre santé mutuelle.

Et si vous avez besoin de conseils sur la meilleure façon d’aider votre partenaire, vous pouvez essayer les étapes suivantes.

1. Communiquez avec empathie

Souffrir d’un dysfonctionnement sexuel peut rendre votre partenaire isolé. Il est très important que vous communiquiez correctement avec eux et comme vous le faites toujours, que vous compreniez leur situation difficile et que vous discutiez ensemble de la façon de surmonter ce problème de santé. Proposez de les accompagner pour leurs rendez-vous chez le médecin et obtenez des rendez-vous avec un sexologue pour vous deux. Un dialogue ouvert, rassurant et surmonter les peurs et les frustrations mutuelles est très important.

2. Détendez-vous et redécouvrez

Le stress et l’anxiété peuvent augmenter si vous avez un dysfonctionnement sexuel, mais il est important que vous gardiez les deux à distance autant que vous le pouvez pour votre propre bénéfice. L’anxiété peut aggraver les symptômes de dysfonctionnement sexuel, alors essayez plutôt des techniques de relaxation avec votre partenaire. Prenez le temps de redécouvrir votre amour et ce que vous appréciez dans la compagnie de l’autre en dehors du sexe.

3. Ajouter des changements positifs

Il y a un certain nombre de changements de style de vie que votre partenaire peut devoir introduire pour surmonter son dysfonctionnement sexuel. Cela inclut arrêter de fumer, réduire ou abandonner l’alcool, suivre une alimentation saine, faire suffisamment d’exercice, suivre la thérapie et les médicaments prescrits, etc. Soutenez votre partenaire dans ces activités, participez là où vous le pouvez et fixez des objectifs que vous pouvez tous les deux atteindre.

4. Essayez de nouvelles choses

Le sexe n’est pas la finalité d’une relation et il existe de nombreuses autres façons d’exprimer l’intimité et de profiter de la compagnie de l’autre. C’est peut-être le moment d’explorer de nouvelles façons d’être les uns avec les autres et de jouer au lit. Si vous recherchez une satisfaction sexuelle, essayez la masturbation mutuelle, la stimulation manuelle et orale et les jouets ou vibrateurs, tout en assurant également une protection.

5. N’abandonnez pas

L’intimité sexuelle est une partie importante de votre relation et un dysfonctionnement sexuel peut en venir à bout. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre relation. Vous devrez peut-être faire des ajustements et restructurer certaines parties de votre vie, mais n’oubliez pas que les dysfonctionnements sexuels peuvent être traités avec du temps, de la patience et des efforts.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Dysérection.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.