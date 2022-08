Comment aider votre partenaire à faire face à une mise à pied

Quand Ashlee*, 27 ans, a découvert pour la première fois que son partenaire, Tim, 38 ans, avait été licencié de son travail dans une agence de publicité, elle dit avoir été un peu surprise. L’entreprise ne semblait pas avoir de nouveaux clients, mais la nouvelle était encore inattendue. “J’essayais juste de rester neutre et de dire” ça va “”, dit-elle. Bien qu’initialement favorable, ses sentiments ont changé. Les deux partagent un appartement à Brooklyn et se partagent le loyer et les dépenses. Elle ne savait pas combien de temps Tim pourrait rester au chômage tout en étant capable de payer sa moitié des factures. “Peu de temps après, peut-être trois semaines, j’ai commencé à exprimer mes inquiétudes”, dit-elle. “J’étais comme, ‘que va-t-il se passer si tu ne trouves pas de travail.’ J’ai l’impression d’avoir beaucoup d’anxiété financière. Tim a mentionné que cela ne se sentait pas bien. J’avais l’impression que je n’avais pas confiance qu’il ira bien. Mais au fil du temps, son aggravation a augmenté. “Je pense que j’ai aussi ressenti beaucoup de ressentiment”, dit-elle. “J’étais comme, ‘Putain, j’aimerais ne pas pouvoir travailler d’arrache-pied à mon travail en ce moment et m’inquiéter pour lui.'” Quelques mois plus tard, Ashlee a été licenciée de son propre travail de directrice artistique. “Je pense que le fait d’être licencié m’a fait changer d’avis sur beaucoup de choses”, dit-elle. “Je comprends à quel point le fait d’être licencié peut vous plonger dans une profonde dépression et vous faire douter de vos capacités et penser :” Je ne suis pas faite pour quel que soit mon travail. Je pense qu’il m’a beaucoup plus soutenu que moi.”

Lorsqu’un partenaire est licencié, il peut être difficile de faire la distinction entre empathie et pragmatisme, surtout si des finances sont en jeu. La perte de revenus amène de nombreuses craintes pratiques au premier plan de votre esprit, mais cela peut aussi provoquer, plus ou moins, une crise d’identité. Et la façon dont vous réagissez à la perte d’emploi de votre partenaire affectera le reste de votre relation, déclare Lisa Bobby, psychologue et directrice clinique de Développement de l’auto-assistance et du coaching à Denver, Colorado. “Lorsque les gens traversent des événements émotionnellement traumatisants comme une mise à pied, si votre partenaire ne se sent pas émotionnellement solidaire ou émotionnellement disponible, cela peut rompre le lien d’attachement d’une manière difficile à réparer”, dit-elle. “Cela peut être effrayant de se dire : ‘c’était l’une des pires choses de ma vie et tu n’étais pas là pour moi quand j’en avais besoin.'” Avec le recul, Ashlee dit qu’elle aurait adopté une approche plus douce. “J’aurais été moins dure avec lui”, dit-elle. “J’aurais été moins du genre ‘alors tu vas encore trouver un travail ou quoi.'”

Être licencié est différent d’être licencié

Certaines situations sont plus délicates que d’autres, dit Bobby. UN un licenciement sera probablement moins traumatisant qu’un simple licenciement. “C’est beaucoup plus facile du point de vue de l’estime de soi”, dit Bobby à propos des licenciements. “Le sentiment principal peut être la colère, mais moins ce ressentiment lié à la honte.” Et si vous ne cohabitez pas, la question des finances n’a peut-être même pas besoin d’être abordée. Tout cela sonne vrai pour Alex, 30 ans, qui vit à Denver. Lorsque son petit ami Matt, également âgé de 30 ans, l’a appelée pour lui dire qu’il avait perdu son emploi dans une start-up fintech, elle a été choquée. Il n’était à son nouveau concert que depuis trois semaines. “Il détestait vraiment son travail précédent, puis il a trouvé celui-ci qui était super excitant”, dit-elle. “Donc c’était un haut, haut et puis tu es revenu à la réalité. Je pense que nous étions tous les deux silencieux [when he told me] et on s’est juste beaucoup dit “qu’est-ce que c’est que ça ?” Cependant, le court laps de temps lui a fait comprendre que ce n’était pas un problème avec sa performance. “J’ai dit:” Ça va aller. Nous allons nous en sortir. Cela n’a rien à voir avec vous “, dit-elle. “Pour moi, cela ressemblait à une entreprise vraiment merdique. Il m’a dit : ‘Je ne pense pas que j’aurais pu faire autre chose’, et j’ai dit : ‘Non, tu n’as été là que pendant trois semaines, tu n’aurais rien pu faire.'” La perte d’un emploi pourrait également accélérer une transition de vie inévitable, comme ce fut le cas pour Tasvir, qui avait 64 ans lorsqu’il a été licencié de son travail dans les télécommunications en 2017. Lui et sa femme Gita, 62 ans, ont subi une mise à pied ensemble en 2008. , mais maintenant que la retraite était si proche, la conversation était différente. “Je suis une personne qui exprime mes sentiments, surtout à mon conjoint”, dit-elle. “Quand il m’a dit [about being laid off], ça ne s’est pas bien passé. Il était à l’âge de la retraite et son état d’esprit était de décider s’il devait aller chercher un emploi ou se retirer complètement et ne pas travailler du tout. J’ai dit, ‘tu dois travailler. Vous ne pouvez pas prendre votre retraite.'” Même s’il était le seul soutien de famille, elle se préoccupait moins des finances que de ce qu’il allait faire de son temps. Tasvir lui assura qu’il pouvait s’occuper. “Je ne voulais rien qui me stresse”, dit-il de la vie à la retraite. “Je ne voulais pas aller jouer au golf. Tu vises le green et ça va dans l’eau et tout ça. Qui veut ça.” Au lieu de cela, il a trouvé des passe-temps qui lui convenaient et a pu prendre sa retraite, avec l’approbation de son partenaire. “J’aime jardiner, de toute façon, et j’avais ma chienne Tina.” ‘Est-ce que tu m’aimes encore? Vous ai-je laissé tomber ? Dans un pays qui lie si étroitement l’estime de soi et le salaire, le chômage est stigmatisant et perdre un emploi peut sembler une mise en accusation de votre personnalité. “Le plus douloureux, c’est qu’ils se demandent ‘qu’est-ce que cela signifie pour moi ?’, dit Bobby. Votre partenaire pourrait projeter sur vous le jugement qu’il porte sur lui-même, dit-elle : “Les gens ne disent pas cela, mais c’est ce qu’ils ressentent : m’aimes-tu toujours ? Me respectes-tu toujours ? Est-ce que je t’ai laissé tomber ?”

3 façons d’aider votre partenaire à faire face au licenciement