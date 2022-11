Comment aider votre enfant d’âge préscolaire à dormir seul

Cela n’arrivera peut-être pas du jour au lendemain, mais les parents peuvent aider les enfants d’âge préscolaire à commencer et à rester dans leur propre lit.



“Le sommeil est encore plus parfait… lorsqu’il est partagé avec un bien-aimé”, a écrit DH Lawrence, et la plupart des jeunes enfants seraient d’accord. Mais parfois, ceux qui sont aimés – c’est-à-dire les parents – préfèrent avoir un peu d’intimité et ne pas être réveillés par un enfant qui donne des coups de pied toute la nuit.

Alors, qu’est-ce que tu peux faire?

Première étape de la campagne Sleep-alone : Comprendre

Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous de comprendre pourquoi votre enfant veut coucher avec vous. C’est probablement simplement parce qu’ils vous aiment et se sentent plus en sécurité blottis à côté de vous, mais avant de changer cette habitude, assurez-vous que votre enfant est prêt pour le changement et qu’il peut le gérer. Si votre enfant a été plus collant ou irritable que d’habitude, ou s’il a des comportements difficiles de quelque manière que ce soit, contactez votre médecin.

Deuxième étape de la campagne Sleep-alone : changer les habitudes

Changer l’endroit où votre enfant dort, c’est changer une habitude. Lorsqu’il s’agit de changer les habitudes, il est utile d’être pratique et – c’est vraiment important – cohérent. Voici quelques conseils:

Créez un espace de sommeil attrayant pour votre enfant. Non pas que quelque chose puisse vraiment vous remplacer, mais il est certainement plus facile de les faire rester dans leur propre chambre ou espace s’ils l’aiment là-bas. Travaillez avec eux pour mettre en place et décorer d’une manière qu’ils aiment.

Lorsque vous créez l’espace, gardez à l’esprit ce qui maintient votre enfant éveillé. S’il fait clair, utilisez des rideaux occultants. S’il fait noir, pensez aux veilleuses et aux lampes de poche. Si c’est du bruit, pensez à vous procurer une machine à bruit blanc. Préparez votre enfant à réussir. S’il vous plaît: pas de téléviseurs ou d’appareils dans la chambre. Ils entravent un sommeil sain.

Avoir une heure de coucher cohérente. Essayez de ne pas laisser votre enfant se coucher tard – ou dormir tard – le week-end. De cette façon, votre enfant est plus susceptible d’être fatigué quand vous voulez qu’il soit fatigué.

Ayez une routine du coucher cohérente, apaisante et nourrissante. Essayez de baisser le niveau d’énergie, peut-être avec un bain, puis quelques câlins et lecture d’histoires. Vous voulez les aider à se détendre et vous assurer qu’ils terminent la journée en se sentant aimés.

Si votre enfant a du mal à se coucher seul, vous pouvez vous asseoir dans la chambre et vous détendre petit à petit une fois les lumières éteintes (vous pouvez littéralement vous rapprocher de plus en plus de la porte). Essayez de raccourcir progressivement le temps que vous passez dans la pièce.

Si votre enfant se lève, ramenez-le dans son lit. C’est la partie la plus difficile : votre enfant n’aimera pas ça, et cela peut être épuisant pour vous s’il n’arrête pas de sortir de son lit et d’entrer dans le vôtre. Mais si vous cédez et les laissez rester dans votre chambre, ils resteront dans votre chambre. Toutes les nuits.

Utilisez des incitations. Assurez-vous que votre enfant reçoive des félicitations pour tout progrès – et gagne peut-être quelque chose de plus pour rester dans son propre lit toute la nuit. Essayez de vous éloigner des choses, si possible, et pensez davantage au temps de qualité (une histoire supplémentaire, une sortie amusante).

Si rien ne fonctionne ou si votre enfant est vraiment contrarié, parlez-en à votre médecin. Il se peut qu’il se passe plus de choses et vous pouvez travailler ensemble pour comprendre les choses et aider votre enfant. Vous méritez tous les deux une bonne nuit de sommeil.

