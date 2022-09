Comment aider votre enfant à obtenir le sommeil dont il a besoin

Cette année, les plans de rentrée encouragent une retour en toute sécurité à l’apprentissage en personne à temps plein pour soutenir le bien-être psychologique et scolaire des enfants. Aussi tentant que cela puisse être de laisser les horaires de sommeil d’été rester en place, il est important que les enfants aient une routine régulière – et qu’ils dorment pendant les heures sombres et se réveillent pendant les heures claires, car notre corps fait mieux de cette façon. C’est également vrai pour les familles qui font l’école à la maison : même lorsque le trajet jusqu’à l’école n’est qu’à quelques pas de la table de la cuisine, ce qui permet de dormir plus que ceux qui prennent un bus tôt le matin, aucun enfant ne devrait passer toute la matinée au lit. .

Le sommeil est crucial pour nous tous, et cela est particulièrement vrai pour les enfants. Sans un sommeil de qualité suffisante, les enfants sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé et de comportement – et des difficultés d’apprentissage.

Voici quelques mesures simples que vous pouvez prendre pour aider votre enfant à obtenir le sommeil dont il a besoin.

Avoir un horaire régulier

Notre corps fonctionne mieux lorsque nous nous couchons et nous réveillons à peu près à la même heure chaque jour.

Les enfants et les adolescents ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil. Comptez 10 heures à partir du moment où votre enfant doit se lever le matin. C’est à peu près le temps dont ils ont besoin pour se préparer à aller au lit (pour les jeunes enfants, comptez à rebours 11 heures).

Par exemple, si votre adolescent doit se lever à 7 heures, il devrait se préparer à se coucher à 9 heures et se coucher à 10 heures (car la plupart d’entre nous ne s’endorment pas au moment où notre tête touche l’oreiller). Un enfant plus jeune devrait commencer à se préparer (bain, etc.) vers 8 ans.

Comprenez que les adolescents sont biologiquement câblés pour s’endormir plus tard et se réveiller plus tard et auront naturellement des heures de coucher plus tardives. Malheureusement, la plupart des districts scolaires ne s’adaptent pas à cela, vous travaillez donc souvent contre la biologie.

Bien qu’il soit normal de veiller un peu plus tard le week-end, ne laissez pas l’heure du coucher varier de plus d’une heure environ.

Éteignez les écrans avant de vous coucher

La lumière bleue émise par les écrans peut nous tenir éveillés.

Il est préférable que les écrans puissent être éteints deux heures avant que vous ne vouliez que votre enfant s’endorme. Utilisez ce moment où ils commencent à se préparer pour aller au lit comme moment où les écrans s’éteignent.

Le seul véritable moyen d’y parvenir est de retirer tous les appareils de la chambre. (Tellement vrai!)

Les adolescents vous combattront à ce sujet. Si vous le pouvez, tenez bon (et achetez-leur un réveil s’ils disent qu’ils ont besoin de leur téléphone pour cela). À tout le moins, assurez-vous que le téléphone est en mode Ne pas déranger pendant la nuit.

Avoir un environnement qui favorise le sommeil

Calmez les choses. Si vous regardez la télévision, baissez le volume et, en général, essayez de ne pas faire trop de bruit après le coucher des enfants.

Envisagez une machine à bruit blanc ou un ventilateur (ou un climatiseur si vous vivez dans un endroit chaud). Il existe également des applications de bruit blanc pour les adolescents qui n’abandonneront pas leur téléphone.

Les rideaux assombrissants peuvent faire la différence pour les enfants qui ont tendance à se réveiller aux premières lueurs de l’aube ou qui ne peuvent pas s’endormir s’il ne fait pas complètement noir dehors.

Savoir comment d’autres facteurs influencent le sommeil

Les adolescents occupés ont souvent du mal à tout faire à temps pour dormir suffisamment. Discutez avec votre adolescent de son emploi du temps quotidien et cherchez des moyens de l’aider à mieux dormir, comme faire ses devoirs pendant la journée d’école ou limiter les jeux vidéo ou d’autres activités qui empiètent sur le temps consacré aux devoirs. Le sommeil doit être la priorité.

Limitez la caféine. Il vaut mieux ne pas en avoir, mais certainement rien à partir du milieu de l’après-midi.

Limitez les siestes ! Pour un enfant plus âgé fatigué, les siestes peuvent sembler être une bonne idée, mais elles peuvent interférer avec le sommeil nocturne. La sieste est acceptable jusqu’à la maternelle.

Assurez-vous que votre enfant fait de l’exercice. Ce n’est pas seulement important pour leur santé, cela aide leur sommeil.

Ayez des routines apaisantes avant de vous coucher (pas d’exercice !).

Si votre enfant a du mal à s’endormir ou se réveille la nuit, parlez-en à votre médecin. Il est également important de parler à votre médecin si votre enfant ronfle ou a d’autres problèmes respiratoires la nuit. N’ignorez jamais un problème de sommeil; toujours demander de l’aide.

Suis moi sur Twitter @drClaire