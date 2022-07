Comment aider votre adolescent à penser de manière critique dans un monde déroutant

Les adolescents naviguent beaucoup. Il y a toutes les choses normales entre adolescents comme la puberté et découvrir qui vous êtes à tant de niveaux – les choses que nous avons toutes vécues. Il y a plus, cependant: nos collégiens et lycéens ont passé une grande partie des dernières années à participer à l’école à distance, isolés derrière leurs écrans d’ordinateur. Bien que le retour en classe ait été un énorme bond en avant, ils comptent avec une perte d’apprentissage, des années manquées de socialisation normale et maintenant des messages mitigés sur la façon de gérer la nouvelle réalité de Covid. Ajoutez à cela les nouvelles implacables et effrayantes des fusillades dans les écoles, la guerre en Ukraine, les familles aux prises avec l’inflation et, eh bien, c’est difficile. Cette génération arrive à maturité dans un monde polarisé, déroutant et carrément effrayant.

Ce moment dans le temps façonne notre jeunesse de manière visible et invisible. Une série récente du New York Times a expliqué pourquoi tout ce qui précède a conduit cette génération à être l’une des plus isolées depuis des décennies. Le résultat est que les adolescents sont confrontés à des problèmes de santé mentale sans précédent, entraînant des taux alarmants de dépression, d’automutilation et de suicide.

Je suis Liz. Je dirige l’équipe audio ici chez Vox (merci à nos incroyables podcasts) et je suis la mère d’un fils qui vient d’avoir 12 ans qui, comme la plupart de ses pairs, navigue également dans ces choses. Mon fils, comme la plupart de ses amis, est à risque – de résultats désastreux comme la dépression, l’automutilation et le suicide, mais aussi de résultats plus insidieux : apathie, engourdissement, méchanceté et déconnexion. Il peut être si difficile d’amener une interpolation à s’ouvrir quand c’est l’âge même où elle commence tout naturellement à s’éloigner des parents et des figures d’autorité. Et en tant que parent, il est difficile de savoir où s’arrête l’attitude typique des préadolescents et où devrait se manifester une réelle préoccupation pour la santé mentale.

J’ai passé ces dernières années à synthétiser des connaissances provenant de multiples sources pour essayer de l’aider. Et, plus important encore, de se connecter avec lui – ce qui peut être difficile dans le meilleur des cas, mais presque impossible lorsque votre enfant ressent les effets sur la santé mentale d’un monde hors de son contrôle.

Maintenant, je vais prendre cette synthèse et la partager avec vous dans une nouvelle newsletter hebdomadaire : Extra Curricula. Chaque jeudi, je partagerai une petite curation de contenu – vidéos, podcasts, articles, documentaires, émissions de télévision, livres – pour vous aider à réfléchir à la façon d’aborder la parentalité et l’éducation, et du contenu que vous pouvez partager directement avec vos adolescents. ). Parfois, il y aura un thème ou une entrevue. D’autres fois, le contenu sera motivé par la joie de la connaissance. Et de temps en temps, nous pourrions vous demander de partager ce qui a inspiré votre enfant ou vos élèves ces derniers temps ou ce qui a fonctionné pour vous pour briser les défenses des adolescents et vraiment vous connecter.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Programmes supplémentaires

Votre guide pour susciter une conversation significative avec les jeunes qui arrivent à maturité dans un monde polarisé et déroutant.

Ce que j’ai fait avec mon enfant fonctionne, pour l’instant. Voici comment j’ai commencé à voir une différence :

Nous avons commencé à creuser dans la richesse des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de Vox. Chaque soir, nous regardons une ou deux courtes vidéos sur divers sujets : un explicatif sur les bombes à fragmentation dans la guerre d’Ukraine (son choix), l’histoire de l’emblématique chaise Cesca (mon choix). Et quelque chose se passe. Nous parlons en fait du monde et de la façon dont il commence à synthétiser sa vision de la vie.

La percée ici n’est pas seulement que nous avions une façon beaucoup plus informée de parler de la guerre ou du design, ou qu’il avait un avant-goût de la pensée critique et trouvait de la joie dans la connaissance, mais que nous avions quelque chose à dire dont mon fils était en train de discuter. J’ai découvert qu’il comprenait des choses, mais je suis aussi super content que nous parlions afin qu’il puisse tester sa vision du monde en formation sur moi. Il a beaucoup de pensées et d’idées qu’il n’allait tout simplement pas offrir lorsqu’on lui a demandé de but en blanc ce qu’il ressentait à propos d’une chose, ainsi que beaucoup de questions que cette nouvelle connexion nous a permis d’explorer ensemble. Ce qu’il était prêt à faire, c’était de considérer des informations factuelles bien produites et d’y réagir dans la conversation.

Quoi qu’il en soit, j’espère que vous vous abonnerez et que vous nous rejoindrez dans ce voyage d’été de découverte et de connexion.

Un seul avertissement : je ne suis ni psychologue ni éducatrice. Je suis un parent qui s’appuie sur des décennies de formation en journalisme pour comprendre comment élever avec succès un être humain. Nous allons essayer cela pour l’été et voir comment ça se passe. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez me joindre à [email protected]