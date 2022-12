Comment aider quelqu’un quand il est triste

Pourtant, tout le monde n’est pas réceptif à une telle approche, car elle peut sembler invalidante, a déclaré Mme Sahi. Alors d’abord, écoutez comment ils discutent de leur situation, dit-elle. Les chercheurs ont découvert que les gens donnent des indices sur ce qu’ils veulent en fonction des mots qu’ils utilisent. S’ils se concentrent sur leurs émotions en disant quelque chose comme « j’ai l’impression qu’ils ne se soucient pas de moi », ils ne recherchent probablement qu’une validation. Si, d’un autre côté, ils disent qu’ils aimeraient se sentir différemment ou qu’ils veulent savoir comment résoudre un problème, alors ils “vous invitent à les aider”, a expliqué Mme Sahi.

S’ils acceptent la résolution de problèmes, encadrez-les soigneusement.

Si vous pensez que l’autre personne est disposée à vous laisser l’aider à élaborer une stratégie, vous pouvez toujours commencer par valider ses sentiments, a déclaré le Dr Niven. Dites-leur que vous comprenez pourquoi ils se sentent comme ils le font, ou que vous auriez réagi de la même manière. Des études ont montré que les gens sont plus réceptifs aux conseils après avoir été soutenus émotionnellement que s’ils n’ont reçu aucune validation.

Ensuite, adoptez une stratégie de résolution de problèmes. Les participants à l’étude de Mme Sahi ont trouvé une approche appelée « distanciation temporelle » très utile. Cela implique d’aider les gens à comprendre que même si les choses peuvent aller mal maintenant, elles s’amélioreront probablement avec le temps. Les gens ont préféré cette approche aux stratégies conçues pour les rendre plus optimistes (comme l’expression « verre à moitié plein ») ou aux suggestions pour essayer de voir la situation du point de vue d’une autre personne. On ne sait pas pourquoi cette approche était préférable, mais c’était peut-être parce qu’elle ne semblait pas conflictuelle ou invalidante, a déclaré le Dr Niven, qui n’a pas participé à la recherche.

Il peut également être utile de considérer comment la personne bouleversée vous a apporté son soutien dans le passé, a déclaré Mme Sahi. Son étude a révélé que les personnes qui avaient tendance à donner des conseils de résolution de problèmes aux autres préféraient également recevoir cette forme de conseil lorsqu’elles étaient bouleversées.

Certains problèmes, cependant, pourraient nécessiter une intervention plus sérieuse. Peut-être qu’un ami est dans le déni d’une relation abusive et vous voulez l’aider à reconnaître la gravité de la situation. Dans des circonstances où vous pourriez vouloir contester le point de vue de quelqu’un, expliquez d’abord que vos commentaires sont enracinés dans l’importance que vous accordez à cette personne, a déclaré Jamil Zaki, psychologue social à l’Université de Stanford. “Dites : ‘Je veux vraiment que tu te sentes comblée. Je veux que tu te sentes autonome. Et je pense que cette situation particulière dans laquelle vous vous trouvez pourrait aller à l’encontre de cet objectif », a-t-il déclaré.

Rappelez-vous que c’est la pensée qui compte.

Bien qu’il puisse être difficile de savoir comment aider au mieux quelqu’un, le Dr Zaki a souligné que nous devons être sûrs que nos tentatives seront appréciées, même si nous ne savons pas ce que nous faisons.

Dans une petite étude publiée en 2022, les chercheurs ont découvert que les gens sous-estimaient généralement l’utilité de leurs tentatives pour aider les autres, peut-être parce qu’ils craignaient que leurs conseils ne soient pas parfaits. Les chercheurs ont constaté que les gens appréciaient le soutien même s’il n’était pas exactement aligné sur leurs besoins.

En d’autres termes, ce qui compte le plus, ce n’est pas que vous disiez la bonne chose, mais que vous soyez présent et que vous essayiez d’aider. “Nous pouvons faire une différence pour les autres avec relativement peu d’efforts”, a déclaré le Dr Zaki. “Parfois, le simple fait d’être là est tout ce que vous devez faire.”