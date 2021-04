L’Inde a connu une flambée de coronavirus cataclysmique au cours de la semaine dernière, signalant plus de 300000 nouveaux cas de coronavirus par jour, le chiffre réel étant probablement plus élevé. La flambée des infections a conduit à des pénuries mortelles d’oxygène, d’ambulances et de lits d’hôpitaux. Des pays du monde entier se sont engagés à envoyer de l’aide sous forme de fournitures médicales et de doses de vaccins, mais les demandes urgentes de ventilateurs et de lits dans les unités de soins intensifs continuent d’inonder les médias sociaux.