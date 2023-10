Note de l’éditeur: La situation en Israël et en Palestine évolue activement, tout comme les besoins des civils de la région. Cet article est régulièrement mis à jour.

Le samedi 7 octobre, le groupe terroriste Hamas a lancé une attaque terroriste contre Israël, tirant sur des milliers de missiles qui a tué plus de 1 200 personnes.

Les terroristes aussi infiltré 22 villes israéliennes, bases militaires et un festival de musique où au moins 260 personnes ont été tuées, prenant en otage des civils et des soldats. Un survivant de l’Holocauste et utilisateur de fauteuil roulant faisait partie des personnes enlevées et emmenées à Gaza par des militants du Hamas, selon Le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Plus d’une semaine plus tard, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que le Hamas tenait toujours 155 otages.

Le 8 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclaré la guerre totale.

D’énormes frappes aériennes sur les villes de la bande de Gaza ont suivi, détruisant des dizaines de bâtiments, des camps de réfugiés, une mosquée et un hôpitalenvoyant celui de l’enclave une infrastructure médicale déjà en ruine dans le désarroi total. Le bilan des morts à Gaza et en Cisjordanie suite aux attaques s’élève à 2 383avec une certaine 10 000 plus de blessés.

“Je me suis enfui de chez moi à 1 heure du matin avec mon enfant et ma femme”, Shadi al-Hassi, un habitant de Gaza a déclaré à Al Jazeera. « Nous avons échappé à la cible et sommes arrivés à un autre endroit ciblé. Nous avons été surpris par tout, car le feu et les flammes nous ont été lancés. Il n’y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza.

En plus de la campagne de bombardements, Israël a annoncé une «blocus total» de la bande de Gaza, coupant l’électricité et l’eau à l’enclave ainsi que son approvisionnement en nourriture, carburant et autres produits essentiels. Ce blocus et ses conséquences inévitables sont « interdits par le droit international humanitaire » et constituent un crime de guerre, selon Volker Türk, chef des droits de l’homme de l’ONU, qui a également condamné les actes de violence du Hamas.

En effet, les responsables de Gaza affirment que l’enclave assiégée est confrontée à une catastrophe humanitaire imminente après la mise en service de la seule centrale électrique opérationnelle. je suis tombé en panne d’essence.

Le samedi 14 octobre, les Forces de défense israéliennes (FDI) commandé l’ensemble de la population de Gaza, au nord de Wadi Gaza, à se relocaliser vers le sud de Gaza dans les 24 heures, mettant en garde contre «opérations terrestres importantes.»

L’ONU déclaré qu’un tel ordre d’évacuation aux habitants de Gaza (l’une des régions les plus densément peuplées du monde avec une population de 2,3 millions de personnes, dont environ la moitié ont moins de 18 ans) serait calamiteux et constitue « un crime contre l’humanité et une violation flagrante du droit international humanitaire ».

Étant donné qu’il n’existe aucun moyen imaginable pour les hôpitaux d’évacuer les cas les plus graves, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé L’évacuation d’Israël ordonne « une condamnation à mort pour les malades et les blessés ».

La plupart des victimes de ce conflit – israéliennes et palestiniennes – sont des civils ordinaires, dont beaucoup ont un besoin urgent d’aide humanitaire. Voici comment vous pouvez aider.

Faites un don aux agences de secours mondiales

1. Médecins sans frontières

Médecins Sans Frontières/Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation internationale indépendante qui fournit des soins médicaux humanitaires vitaux à travers le monde. MSF est faire don de fournitures médicales aux hôpitaux et établissements de santé de Gaza pour répondre aux besoins médicaux et soigner les patients dans les territoires palestiniens.

Faire un don à MSF.

“La situation est horrible, avec d’énormes pertes israéliennes et palestiniennes.” Nos collègues à Gaza travaillent jour et nuit pour faire face à l’afflux de blessés. Suite à l’attentat à la bombe d’aujourd’hui dans le camp de réfugiés d’Al Jabalia, l’équipe a soigné plus de 50 personnes à l’hôpital d’Al Awda. Audio qui nous a été envoyé : pic.twitter.com/fwwJuH3ZkM – Médecins sans frontières (@MSF_USA) 9 octobre 2023

2. UNICEF

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance UNICEF œuvre pour faire respecter les droits des enfants à accéder aux services et à la protection, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence. L’UNICEF a a appelé à la cessation immédiate des hostilités et a exprimé sa profonde préoccupation pour le bien-être des enfants en Israël et en Palestine.

Faire un don à l’UNICEF.

3. Comité international de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fournit une assistance en temps de crise et a a appelé à la fin des violences entre Israël et la Palestine. “Dans notre rôle d’intermédiaire neutre”, ils écrivent“Nous sommes prêts à rendre visite à toute personne détenue afin de vérifier son bien-être et de donner des nouvelles à ses proches”.

Faire un don au CICR.

4. Sauvez les enfants

Sauver les enfants fournit des ressources vitales aux enfants touchés. Au milieu de l’escalade de la violence, ils ont mis en évidence que les enfants ne sortent jamais indemnes d’un conflit et appellent toutes les parties à assurer la sécurité des enfants et de leurs familles.

Faites un don pour sauver les enfants.

5. Comité international de secours

Le Comité international de secours (IRC) répond aux pires crises humanitaires du monde et aide les gens à survivre et à reconstruire leur vie.

Dans un rapportl’IRC a écrit qu’il évaluait les besoins sur le terrain et la capacité de l’organisation à garantir que l’aide humanitaire vitale et vitale atteigne les populations civiles touchées.

Faire un don à l’IRC.

6. Programme alimentaire mondial

Le Programme alimentaire mondial (PAM) est distribution de pain frais et de conserves à environ 73 000 personnes dans des refuges et est planifier l’augmentation de l’aide alimentaire et monétaire à près d’un million de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie pour garantir que leurs besoins alimentaires immédiats soient satisfaits.

Faire un don au PAM.