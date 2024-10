Comment aider les personnes touchées par l’ouragan Milton

Alors que l’ouragan Milton s’abat sur la côte de Floride, des milliers de personnes évacuent ou se préparent au pire.

Les organismes de bienfaisance ci-dessous, examinés et approuvés par NBC News, sont prêts à apporter leur aide par la suite. Suivez les liens pour en savoir plus sur les organisations et comment faire un don.

Pour plus d’informations sur les organismes de bienfaisance qui peuvent répondre à des besoins spécifiques, veuillez lire ci-dessous.

Comment aider avec les couches et le lait maternisé

Vous pouvez aider les enfants à obtenir du lait maternisé, des couches et des vêtements par l’intermédiaire de l’association nationale à but non lucratif. Bébé2Bébé.

Dans une déclaration publiée sur réseaux sociauxl’organisation a déclaré qu’elle se préparait à faire face à l’ouragan Milton.

« Les fournitures d’urgence de Baby2Baby sont déjà sur le terrain en Floride et nous préparons des expéditions supplémentaires contenant des couches, du lait maternisé, des couvertures, des produits d’hygiène et bien plus encore pour servir les enfants et leurs familles après deux ouragans consécutifs », peut-on lire dans le message.

Comment aider les animaux de compagnie

Les animaux de compagnie et autres animaux sont également touchés par les ouragans et Milton ne fait pas exception.

La Humane Society des États-Unis Fonds d’urgence pour le secours aux animaux intervient pour aider.

L’« Animal Rescue Team » de l’organisation aide à transporter les animaux dans les refuges en toute sécurité. Dans un posté le 8 octobrela Humane Society a déclaré que l’équipe « se précipite pour aider » les animaux dans le besoin suite à l’ouragan Helene et « évalue également les besoins d’autres États et locaux à l’approche de l’ouragan Milton ».

« Nous aidons à déplacer rapidement les animaux hors du chemin de cette catastrophe imminente afin que les refuges ne soient pas submergés avant, pendant et après Milton », indique le message. « Pendant que nous faisons cela, notre équipe continue de travailler simultanément pour aider à la suite du dévastateur ouragan Hélène. »

Comment aider à préparer les repas des gens

Cuisine centrale du monde fournit de la nourriture aux personnes en crise. L’organisation posté le 9 octobre que leurs équipes sont en Floride avant l’arrivée à Milton mercredi.

« L’équipe de secours de WCK se prépositionne à travers la Floride tout en suivant les précautions de sécurité avant l’arrivée de l’ouragan Milton pour voir comment nous pouvons aider au mieux les communautés touchées », indique le communiqué, notant que « c’est une situation qui évolue rapidement ».

WCK a ajouté que la côte du golfe de Floride est « encore aux premiers stades de rétablissement après l’ouragan Helene » et que l’organisation continue de soutenir les communautés touchées en Caroline du Nord, au Tennessee et en Géorgie.

Comment aider les écoles

Sauvons les enfants a aidé les écoles et les garderies touchées par l’ouragan Hélène et se prépare à apporter son aide après Milton.

L’organisation nationale, qui réhabilite les écoles et les crèches, a annoncé que ses équipes étaient prêtes à aider après le dernier ouragan qui a touché terre.

« L’ouragan Milton s’abat sur la Floride, quelques jours seulement après que l’ouragan Hélène a laissé des millions de familles sans électricité et causé de graves dégâts aux maisons, aux écoles et aux crèches », peut-on lire sur la page du Fonds d’urgence pour les enfants, une organisation à but non lucratif. « Grâce aux fournitures d’urgence prépositionnées, Save the Children est équipée pour continuer à fournir des fournitures essentielles destinées aux enfants et aux familles qui en ont le plus besoin. »

Les gens peuvent contribuer à l’organisation Fonds d’urgence pour les enfants sur son site Internet.

Comment contribuer aux banques alimentaires

Même si Milton n’a pas encore touché terre, les banques alimentaires de toute la région se préparent à apporter leur aide par la suite. Feeding America, un réseau de plus de 200 banques alimentaires, s’efforce de garantir que tout le monde soit bien nourri.

L’organisation travaille avec « des agriculteurs, des fabricants, des détaillants et des agences gouvernementales pour sauver les aliments indésirables des décharges et déplacer les produits d’épicerie donnés là où ils sont le plus nécessaires », selon le site Feeding America.

« Les banques alimentaires en réseau collectent, trient et distribuent ces dons aux garde-manger et aux programmes de repas locaux. Les garde-manger et les programmes de repas du réseau distribuent ensuite la nourriture directement aux membres de leurs communautés.

La pop star Taylor Swift a fait don, le 9 octobre, de 5 millions de dollars pour l’aide à l’ouragan Feeding America, a déclaré l’organisation à but non lucratif dans un communiqué. poste.

Vous pouvez faire un don n’importe quel montant à Feeding America, à partir de 25 $.

Comment aider avec les soins médicaux

Pour contribuer à fournir des ressources médicales en cas de sinistre, Secours direct demande également des dons.

L’organisation à but non lucratif fournit des ressources aux hôpitaux, envoie du matériel médical, donne des vaccins contre le tétanos et des antibiotiques et aide même à payer les salaires du personnel soignant.

« Direct Relief aide activement les personnes touchées par l’ouragan Hélène et mobilise des ressources avant l’arrivée imminente de l’ouragan Milton », peut-on lire sur le site Internet de l’organisation le 9 octobre.

« Alors que la Floride se prépare à l’ouragan Milton, Direct Relief est sur le terrain, mobilisant l’aide et se coordonnant avec les agences et intervenants locaux pour se préparer et réagir efficacement. »

Comment aider à fournir un abri

Le Croix-Rouge américaine s’efforce de fournir un refuge sûr, du confort et du soutien alors que les Floridiens se préparent à l’ouragan Milton, tout en apportant également un soutien aux personnes touchées par Helene dans d’autres États.

« Alors que des millions de personnes évacuent avant Milton, la demande d’essence et de chambres d’hôtel est forte », a déclaré la Croix-Rouge dans un communiqué. communiqué de presse du 9 octobre. « Nous voulons que tout le monde sache que des refuges sont ouverts pour soutenir les personnes et les animaux ayant besoin de sécurité. En fait, quelque 32 000 personnes ont passé la nuit de mardi dans des abris d’évacuation gérés par la Croix-Rouge et d’autres organisations. »

L’organisation à but non lucratif demande à ceux qui ne sont pas touchés par les tempêtes de l’aider en donnant de l’argent, du sang ou en s’inscrivant pour devenir bénévole.

Tous les organismes de bienfaisance répertoriés ici ont été examinés et approuvés par NBC News.

