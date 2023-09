Comment aider les enfants à surmonter leur « anxiété mathématique »

Apprendre des équations mathématiques et résoudre des problèmes peut être amusant pour certains enfants et carrément inconfortable pour d’autres.

Mais l’anxiété liée aux mathématiques et le fait de ne pas se sentir « mathématique » peuvent être évités, selon Tina Rapke, professeure agrégée à l’Université York qui travaille directement avec les élèves et les enseignants de la maternelle à la 8e année.

« Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais l’anxiété liée aux mathématiques commence dès la maternelle », a déclaré Rapke lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca. « L’anxiété liée aux mathématiques agit essentiellement comme un virus : les enseignants peuvent la transmettre aux élèves et les parents peuvent la transmettre à leurs enfants. »

Par exemple, si un parent dit : « Je ne suis pas un mathématicien » devant son enfant, cela peut affecter négativement sa perception de ses propres capacités en mathématiques, selon Rapke, qui dit que les parents devraient complètement éviter de dire ce genre de choses. phrases.

Selon une étude nationale intitulée « Obstacles et ponts dans l’apprentissage au Canada », menée par Angus Reid, 49 pour cent des parents canadiens ont avoué se sentir intimidés par les devoirs de mathématiques de leurs enfants pendant la pandémie.

Même si les parents peuvent avoir leurs propres insécurités en mathématiques, pour aider les enfants à se sentir mieux dans leurs capacités en mathématiques, il faut reconnaître que l’anxiété liée aux mathématiques existe – il ne s’agit pas seulement de ne pas aimer le sujet, ajoute Rapke.

À la maison, ce soutien parental peut consister à écouter ce que les enfants pensent des mathématiques. Pour les enseignants, cela pourrait consister à demander aux élèves de dessiner à quoi ressemble leur rapport aux mathématiques, dans le cadre d’une activité pratique.

« Une excellente façon de réduire l’anxiété liée aux mathématiques est de stimuler [students’] confiance. Donc, faites-leur savoir quand ils réussissent vraiment bien en mathématiques et faites attention à leur confiance », a déclaré Rapke. « Nous voulons également prêter attention à la façon dont ils pensent aux mathématiques et nous voulons qu’ils voient que ce n’est pas seulement comme le noir ou le blanc. Il n’y a pas que le correct et le incorrect [in math] ».

Un exercice suggéré par Rapke est de poser une question mathématique à un élève et de lui demander d’expliquer comment il est arrivé à sa réponse une fois qu’il en a trouvé une. Cela aide les éducateurs à comprendre comment fonctionne l’esprit de chaque élève et à adapter leur enseignement en conséquence.

« Ils [kids] ont des stratégies vraiment sympas et ils sont toujours surpris lorsque nous utilisons cette stratégie. Il s’agit donc vraiment de mettre l’accent sur la façon dont ils ont fait les choses, et pas seulement sur la bonne réponse », a déclaré Rapke.

Il s’agit avant tout d’aider les enfants à avoir confiance en leurs capacités, en particulier lorsqu’ils affrontent l’anxiété liée à la rentrée scolaire lors de la transition vers une nouvelle année scolaire.

« En fin de compte, nous voulons que les enfants soient heureux », a déclaré Rapke. « S’ils veulent en profiter, ils devront travailler dur, mais nous pouvons aussi les aider à traverser ces périodes difficiles, en les soutenant et en étant vraiment là pour les écouter. »